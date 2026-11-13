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19:25, 13 ноября 2026

Советник муфтия Дагестана пожаловалась Путину на Керимова и местные власти

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сенатор Сулейман Керимов и его окружение концентрируют в своих руках влияние в Дагестане, пытаясь «развалить муфтият», заявила в обращении к президенту России советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова.

Советник Муфтия Дагестана Айна Гамзатова обратилась к президенту России Владимиру Путину, в котором заявила о давлении на муфтият со стороны региональных властей и окружения сенатора Сулеймана Керимова.

В своём обращении Айна Гамзатова обвиняет сенатора Сулеймана Керимова его людей, которых она считает представителями его окружения в концентрации политического и экономического влияния в республике в своих руках, следует из обращения, которое опубликовано в ее Telegram-канале.

"Всех приходящих руководителей не только региона, но даже учреждений в регионе связывают с его влиянием и его покровительством. При его влиянии и достатке, наверное, это естественный процесс. При том, что практически все, кто связан с его именем ведут свою «политику» в Дагестане, которая направлена не на созидание и благо для народа, а борьбу за престол, мы пытались многочисленно раз наладить отношения, игнорировать все попытки развалить муфтият его сторонниками. Но мы так и не смогли донести ни до кого из них, что муфтият Дагестана - не является ни чьим соперником, не является претендентом на власть. Разве возможно, что Президент и Патриарх были бы соперниками? Никогда!", - указала она в обращении. 

По ее словам,  муфтият в итоге сталкивается с экономическими трудностями. "Муфтият - не бюджетная организация, которая обеспечивает рабочими местами тысячи человек.  Мы не сможем обеспечить хотя бы мизерной зарплатой наших преподавателей, имамов, работников просвещения, которые совместно с Антитеррористической комиссией ездят по школам, по колледжам, чтобы читать лекции по противодействию терроризму. Мы не сможем их обеспечить заработной платой, если у нас не будут функционировать хотя бы те предприятия, которые уже открыты", - подчеркнула Гамзатова.

При этом по ее словам, одно из таких предприятий -  гостиница при Духовном центре имени Исы.

"Директор этой гостиницы уже шестой месяц сидит в СИЗО за смену счетчика работниками Дагэнерго и убытком, который он причинил государству.  Мы впервые обратились к руководству Республики отпустить 60-летнего человека, хотя бы под домашний арест, пока будет сделана экспертиза и выставлен счёт. Но арест был продлен на апелляции и человек продолжает сидеть за решёткой", - указала она

По ее словам, у муфтията и у благотворительного фонда «Инсан» есть несколько ресторанов, которые обеспечивают работников заработной платой, но отношение к ним вызывает опасения, что "в Дагестане начинается 37-й год»", указала Гамзатова.

Она отметила, что обратилась к Путину, так как "по-другому эту ситуацию не исправить".

"Кавказский узел" также писал, что во время конфликта между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и Сулейманом Керимовым после перестрелки в Wildberries Айна Гамзатова от имени муфтията Дагестана заявила, что заниматься решением конфликта  надлежит властям, а общество не должно в него втягиваться. 

Как писал "Кавказский узел", возглавлявший тогда Дагестан Сергей Меликов после угроз главы Чечни Рамзана Кадырова кровной местью Сулейману Керимову, напомнил о благотворительных проектах сенатора и пообещал, что республика "всегда поддержит его в трудную минуту". В поддержку Керимова также высказался мэр Дербента.

9 октября 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о конфликте вокруг Wildberries, упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. Он призвал их доказать непричастность к заказу на его убийство и предупредил о готовности объявить кровную месть. Депутат Госдумы от Дагестана Ризван Курбанов заявил, что не участвовал в подготовке покушения на Рамзана Кадырова и не имеет никакого отношения к компании Wildberries. При этом он добавил, что находится на лечении за границей. "Кавказский узел" подготовил справку "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

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Автор: "Кавказский узел"

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