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09:35, 10 октября 2024

Кадыров пригрозил кровной местью Керимову, Барахоеву и Курбанову

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Чечни, говоря о конфликте вокруг Wildberries, упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова, призвав их доказать непричастность к заказу на убийство самого Кадырова, и предупредил их о готовности объявить кровную месть.

Напомним, во время встречи в Москве ингушской и чеченской делегаций депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов возложил ответственность за инцидент на депутата Госдумы от Ингушетии Бекхана Барахоева. Делимханов заявил, что выходцы из Чечни во время конфликта были вынуждены открыть ответный огонь после того, как по ним начали стрелять, и пригрозил Барахоеву последствиями. Барахоев заявил, что охранники офиса Wildberries были безоружны и "не собирались воевать". Конфликт между депутатами Госдумы Адамом Делимхановым и Бекханом Барахоевым в связи с компанией Wildberries лежит в сфере бизнес-интересов и не затрагивает отношения между народами Чечни и Ингушетии, уверены опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Представители от Ингушетии и Чечни поставили на паузу ситуацию вокруг конфликта у офиса Wildberries в Москве, поскольку ожидают, что последнее слово будет за Кремлем, и что эта история завершится так, как им укажет Москва, считают опрошенные "Кавказским узлом" ингушские и чеченские аналитики. 

"Кавказский узел" подготовил видео "Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?"

На прошедшем 9 октября совещании с командирами и начальниками силового блока Чеченской Республики были обсуждены вопросы обеспечения общественной безопасности, сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни. "В ходе совещания также обсудили инцидент, произошедший в офисе компании Wildberries, в результате которого, к сожалению, есть погибшие. Тем не менее есть люди, которые старательно придают этому национальный окрас и заявляют, что зачинщиками конфликта якобы являются кадыровцы. Если у кого-то есть претензии к кадыровцам, то пусть выражают их лично мне, поскольку я являюсь главным кадыровцем. Глубоко заблуждается тот, кто считает, что можно стравить на бытовой почве целые народы. За слова нужно отвечать! Если есть вопросы ко мне, то никаких проблем нет", - написал, в частности, Кадыров.

В самом видео, которое было записано в ходе совещания Кадырова с силовиками, глава республики также упомянул в связи с инцидентом у офиса Wildberries сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. При этом Кадыров упомянул, что у него есть информация о заказе на его убийство. "Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Каримову Сулейману, Курбанову Ризвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ [на убийство Рамзана Кадырова]", - сказал он, выступая на чеченском языке (перевод ТАСС).

Видео с этого совещания также опубликовано на странице в социальной сети Instagram* «Грозный ТВ».

"Я говорю официально – я объявляю кровную месть Барахоеву, если он не докажет (свою невиновность). С Керимовым Сулейманом, Курбановым Резваном тоже (у меня кровная месть). ", - перевел слова Кадырова комментатор "Кавказского узла" sharika.

"Кавказский узел" пока не может проверить точность перевода.

Напомним, 18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов. Еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". Что известно об участниках конфликта и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым", материалы о ситуации вокруг Wildberries "Кавказский узел" публикует в подборке "Схватка Кадырова и Wildberries". 

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Автор: "Кавказский узел"

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