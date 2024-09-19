Двое выходцев из Ингушетии остаются в тяжелом состоянии после стрельбы в Москве

19 сентября 2024, 12:52

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В результате стрельбы у офиса Wildberries в Москве ранения получили три спортсмена из Ингушетии. Врачи оценивают состояние здоровья Абубакара Местоева и Рашида Кодзоева как тяжелое, но стабильное, сообщили источники. О состоянии здоровья Бекхана Оздоева информации нет.

Как информировал "Кавказский узел", 18 сентября в Москве группа из около 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты 28-летний мастер спорта по вольной борьбе из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и 41-летний заместитель командира батальона ОМОН "Ахмат-1" из Чечни Адам Алмазов, сообщили источники.

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, по данным Forbes, является самой богатой женщиной России, на 28 августа 2023 года ее состояние оценивалось в 7 миллиардов долларов. Ее супруг Владислав Бакальчук владеет 1% акций компании. 23 июля глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что провел встречу с Владиславом Бакальчуком. Кадыров заявил, что у Бакальчука возникли проблемы в семье и с семейным бизнесом. По его словам, жену Бакальчука "рейдеры оградили от мужа и семерых детей". Глава Чечни заявил, что "пойдет до конца", чтобы остановить рейдерский захват Wildberries.

В результате стрельбы у офиса Wildberries в Москве получил ранения 30-летний боец MMA Абубакар Местоев из Сунжи. Врачи ему удалили почку после ранения, он находится в реанимации в клинике в Москве в стабильно тяжёлом состоянии. Еще один раненый — чемпион России по боксу Рашид Кодзоев – госпитализирован в НИИ Склифосовского, врачи также оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное. Кодзоев проживает в Назрани, сообщила сегодня в своем телеграм-канале "Фортанга" со ссылкой на источник.

О состоянии здоровья третьего спортсмена из Ингушетии Бекхана Оздоева, который также получил ранения в результате стрельбы, источник информацией не располагает, сказано в публикации.

Татьяна Бакальчук сегодня в своем телеграм-канале сообщила, что объявила в Wildberries траур. Она пообещала оказать помощь семьям сотрудников охраны, которые погибли в результате стрельбы. Также она заявила, что виновные понесут наказание.

По данным источника, близкого к расследованию уголовного дела о стрельбе в офисе Wildberries, Владиславу Бакальчуку предъявлено обвинение, сообщили сегодня "Известия".

По данным другого источника, кроме него обвинения предъявлены еще шести фигурантам, отметил сегодня News.ru.

Информацию о том, что Владислав Бакальчук был вызван на допрос, подтвердил его адвокат Анас Эльмурзаев, сообщил на своем сайте телеканал RTVI.

Напомним, по данным источников, в конфликте у офиса Wildberries в Москве принимали участие выходцы из Чечни и Ингушетии, погибли по меньшей мере три уроженца Ингушетии и один уроженец Чечни. По словам одного из участников конфликта, противостояние началось из-за спора с представителями Кадырова.

После стрельбы у офиса Wildberries Татьяна Бакальчук 18 сентября опубликовала в своем телеграм-канале видеообращение к своему мужу, в котором обвинила его в произошедшем.

Владислава Бакальчук заявил, что стал жертвой заранее спланированного покушения. Он утверждает, что на встрече его уже ждали вооруженные люди, которые были готовы открыть огонь первыми, передало 18 сентября РБК.

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