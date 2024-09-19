Выходцы из Ингушетии и Чечни убиты в результате стрельбы у офиса Wildberries в Москве

19 сентября 2024, 08:20

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В результате стрельбы у офиса Wildberries в Москве убиты 28-летний мастер спорта по вольной борьбе из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и 41-летний заместитель командира батальона ОМОН "Ахмат-1" из Чечни Адам Алмазов, сообщили источники.

Как информировал "Кавказский узел", 18 сентября в Москве группа из около 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба, в результате которой погибли два человека и пострадали как минимум семь человек. Силовики задержали после инцидента 28 человек.

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, по данным Forbes, является самой богатой женщиной России, на 28 августа 2023 года ее состояние оценивалось в 7 миллиардов долларов. Ее супруг Владислав Бакальчук владеет 1% акций компании. 23 июля глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что провел встречу с Владиславом Бакальчуком. Кадыров заявил, что у Бакальчука возникли проблемы в семье и с семейным бизнесом. Он заявил, что жену Бакальчука "рейдеры оградили от мужа и семерых детей". Глава Чечни заявил, что "пойдет до конца", чтобы остановить рейдерский захват Wildberries, и отметил, что дал поручения по этому поводу депутату Госдумы Адаму Делимханову.

В результате стрельбы в офиса Wildberries в Москве убиты два человека, сообщил 18 сентября ТАСС со ссылкой на источники.

Погибшие 28-летний спортсмен из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и 41-летний Адам Алмазов, передал 18 сентября телеграм-канал Shot.

Алмазов является действующим сотрудником полиции, заместителем командира батальона ОМОН "Ахмат-1", Эльмурзиев – мастером спорта по вольной борьбе, сообщили 18 сентября "Известия" со ссылкой на источник.

В результате стрельбы в офисе Wildberries также ранения получили Абубакар Местоев, Умар Чичаев и Рашид Кодзев. Последний — мастер спорта по боксу в тяжёлом весе, отметил телеграм-канал Mash со ссылкой на источники.

Чичаев из Чечни, он является чемпионом мира по тхэквондо и мастером спорта по кикбоксингу. Местоев уроженец Ингушетии, мастер спорта России по панкратиону и по всестилевому каратэ, отметил 18 сентября "Чемпионат.com".

Рашид Кодзев является уроженцем Владикавказа, проживает в Ингушетии, отметил на своем сайте журнал "Ринг".

В конфликте у офиса Wildberries в Москве принимали участие выходцы из Чечни и Ингушетии, погибли по меньшей мере три уроженца Ингушетии и один уроженец Чечни. По словам одного из участников конфликта, противостояние началось из-за спора с представителями Кадырова, передала 18 сентября "Фортанга".

"Первая стычка произошла позавчера, с обеих сторон собралось около сотни человек. Нашей стороне предъявили ультиматум выйти из конфликта, но в результате словесной перепалки началась жестокая драка", – пояснил он.

18 сентября стороны должны были встретиться, чтобы урегулировать конфликт. Ожидалось, что встреча пройдет мирно, и что на ней будут обсуждаться исключительно вопросы, касающиеся бизнеса. Однако позже возник конфликт из-за того, что представители Кадырова вели себя вызывающе, заявил источник.

Напомним, ранее Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате компании. Она пояснила, что сделка о слиянии маркетплейса с компанией Russ одобрена давно.

Дружба с Кадыровым не дает гарантии сохранения бизнеса в случае серьёзных претензий силовиков к предпринимателям, но вмешавшись в конфликт вокруг Wildberries, Кадыров сделал заявку на позиционирование себя как политика федерального масштаба, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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