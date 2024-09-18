Обнародовано видео стрельбы около офиса Wildberries

18 сентября 2024, 16:58

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Скончался второй сотрудник охраны, раненный в результате стрельбы около офиса Wildberries, силовики задержали после инцидента 28 человек. Компания Wildberries и Russ обнародовала видеокадры инцидента, назвав его результатом незаконного проникновения совладельца компании в офис.

Как писал "Кавказский узел", сегодня, по данным источников, группа из 20-30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр "Романов двор" в центре Москвы, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба, погиб один человек, пострадали как минимум семь человек, в том числе два выходца с Северного Кавказа - бойцы смешанных единоборств Абубакар Местоев и Умар Чичаев. Задержаны как минимум девять человек, сообщили источники.

Число погибших в результате стрельбы у офиса Wildberries выросло до двух, сообщил источник в компании. "Скончался второй раненный в результате стрельбы сотрудник охраны офиса Wildberries", - приводит его слова "Интерфакс". Эту информацию подтвердил источник в правоохранительных органах, пишет агентство.

После инцидента задержаны 28 человек, сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах. "По последним данным, задержаны 28 человек", - сказал он.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ заявили, что совладелец Wildberries Владислав Бакальчук (владеет 1% ООО "Вайлдберриз", остальные 99% у основательницы компании и его жены Татьяны Бакальчук) "предпринял попытку незаконного проникновения" в офис Wildberries.

"Сегодня в офис компании Wildberries была осуществлена попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука с вооруженной охраной. На текущий момент обстановка стабильная, компания продолжает работу", - приводит заявление пресс-службы агентство.

Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ опубликовала видеозапись начала перестрелки, сделанную внутри здания, сообщает РИА Новости, разместившее видеоролик в своей публикации.

Видео продолжительностью 28 секунд снято, предположительно, на мобильный телефон человеком, прячущимся за выступом стены в коридоре здания. На видео слышны пять хлопков, похожих на одиночные выстрелы, и видна группа мужчин в холле. Также в ролике слышны доносящиеся из холла агрессивные мужские выкрики, и видно, как один из мужчин бьет другого ногой в область живота. На кадрах видны также два человека, которые прячутся около двери одного из лифтов.

Напомним, 23 июля Рамзан Кадыров сообщил о встрече с Владиславом Бакальчуком, пояснив, что у семьи Бакальчука "серьёзные проблемы" в семье и с семейным бизнесом. Он заявил, что жену Бакальчука Татьяну "рейдеры оградили от мужа и семерых детей". Глава Чечни заявил, что "пойдет до конца", чтобы остановить рейдерский захват маркетплейса Wildberries и указал, что дал поручения по этому поводу депутату Госдумы Адаму Делимханову.

Однако Татьяна Бакальчук - основатель Wildberries - опровергла версию о рейдерском захвате компании. Она пояснила, что сделка о слиянии маркетплейса с компанией Russ одобрена давно. Татьяна Бакальчук отметила, что у ее мужа "один процент акций", и "он не принимает участия в управлении компанией".

Дружба с Кадыровым не дает гарантии сохранения бизнеса в случае серьёзных претензий силовиков к предпринимателям, однако, вмешавшись в конфликт вокруг Wildberries, Кадыров сделал заявку на позиционирование себя как политика федерального масштаба, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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