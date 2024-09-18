Двое выходцев с Северного Кавказа пострадали в перестрелке около офиса Wildberries в Москве

18 сентября 2024, 13:52

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Сегодня у офиса компании Wildberries в центре Москвы произошла стрельба, в результате которой как минимум один человек погиб и еще несколько получили ранения, сообщили источники. Среди пострадавших бойцы смешанных единоборств из республик Северного Кавказа Абубакар Местоев и Умар Чичаев, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

Как информировал "Кавказский узел", 23 июля стало известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал мужу самой богатой женщины России Владиславу Бакальчуку, что не позволит разрушить семью и "пойдет до конца", чтобы остановить рейдерский захват компании Wildberries. Он заявил, что дал поручения по этому поводу депутату Госдумы Адаму Делимханову. Татьяна Бакальчук опровергла сведения о рейдерском захвате, заявив, что речь идет лишь о разводе с мужем.

Татьяна Бакальчук, по данным Forbes, самая богатая женщина России, на 28 августа 2023 года ее состояние оценивалось в 7 миллиардов долларов.

Сегодня у входа в офис компании Wildberries в бизнес-центре "Романов двор" в центре Москвы произошла стрельба, передал ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным правоохранительных органов, группа мужчин из 20-30 человек разбила стекла у входа в бизнес-центр, в ответ была открыта стрельба. Как минимум, один человек погиб и два получили ранения. Полиция выставила на месте оцепление, сообщило агентство.

В результате стрельбы у входа в офис компании Wildberries пострадали как минимум семь человек, среди них трое полицейских, задержаны как минимум девять человек, отметил телеграм-канал "Shot".

Среди пострадавших в результате стрельбы у офиса Wildberries бойцы смешанных единоборств Абубакар Местоев и Умар Чичаев. Они были в компании Владислава Бакальчука, написал сегодня в своем телеграм-канале председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

"Кавказский узел" также писал, что компания Wildberries намерена построить логистический хаб в Пригородном районе Северной Осетии не менее чем на 8 тысяч рабочих мест. Об этом 7 июня сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем телеграм-канале. По его словам, объем инвестиций составит порядка 12 миллиардов рублей. Полностью завершить все этапы строительства планируется в конце июля 2029 года.

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