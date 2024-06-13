Экономист Зубаревич оценила потенциал инвестпроектов Северного Кавказа

13 июня 2024, 20:42

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Договоренности о создании хаба Wildberries в Пригородном районе Северной Осетии и завода по выпуску полимерных труб в Буденновске выглядят наиболее реалистичными из всех инвестпроектов для Северного Кавказа, заключенных на Петербургском экономическом форуме, сочла экономист Наталья Зубаревич.

Соглашения о намерениях ещё не означают гарантию реализации, заявила профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета Московского государственного университета Наталья Зубаревич. "Слова «будет проработано», «будет что-то» не говорят ни о чём. Это соглашения о намерениях, не более того. Я всегда смотрю, когда начнутся инвестиции", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Профессор считает, что проект логистического хаба Wildberries в Пригородном районе в Северной Осетии - один из самых реалистичных."Это само по себе живенько. Они везут зарубежные товары через "Верхний Ларс" и им нужно где-то складировать. Это недалеко от таможенной зоны и если они договорились, то почему бы и нет. Вполне рабочая схема", - отметила Зубаревич.

О том, что компания Wildberries намерена построить логистический хаб в Пригородном районе Северной Осетии не менее чем на 8 тысяч рабочих мест, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло 7 июня в своем Telegram-канале. По его словам, объем инвестиций составит порядка 12 миллиардов рублей. Полностью завершить все этапы строительства планируется в конце июля 2029 года.

Буденновск Ставропольского края экономист считает подходящим местом для нефтяного и нефтехимического кластера. "Там уже есть производство. "Лукойл" производит нефтехимическую продукцию. Если это расширится, то тоже реально", - сказала Зубаревич.

Об этом проекте сообщал глава Ставрополья Владимир Владимиров. "С компанией «Группа Полипластик» проработаем создание завода по выпуску полимерных труб мощностью до 30 тысяч тонн в год. Рассматриваем площадку в Буденновске. Это позволит использовать сырье от расположенных поблизости предприятий", - написал он 7 июня в своем Telegram-канале.

Потенциал соглашений, о которых отчитывались власти Кабардино-Балкарии и Дагестана, Зубаревич оценила осторожно. Проект в Кабардино-Балкарии,по ее мнению следует обсуждать, когда начнется реальное финансирование. "Всё, что индустриальное, связанное с машиностроением, надо смотреть. Эти соглашения о намерениях никакого веса не имеют. .Когда начнётся инвестирование, тогда и будет что комментировать", - подчеркнула Зубаревич.

О намерении построить IT город-кластер в Дагестане она высказалась скептически. "Мечты, мечты", - отрезала Зубаревич.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в своем Telegram-канале сообщал, что 5 июня в рамках форума подписан "договор между акционерным обществом «Росгео» и заводом «Терекалмаз» на производство и поставку для нужд Росгеологии алмазного бурового инструмента для колонкового бурения.

Правительство Дагестана информировало что ООО "Гики хаус" планирует вложить до 2030 года не менее 20 миллиардов рублей в реализацию проекта по созданию IT-кластера в Дагестане. Завершение проекта ожидается в 2036 году, указано в Telegram-канале правительства республики от 8 июня.

"Кавказский узел" писал, что Минфин России инициировал в конце ноября 2023 года проект постановления, согласно которому главам Чечни, Дагестана и Ингушетии следует лично отвечать за дефицит бюджета и отчитываться о расходах под угрозой лишения дотаций. Инициатива о личной ответственности глав ряда регионов страны, в том числе Чечни, Дагестана и Ингушетии, за дефицит бюджета видится достаточно сомнительной в части исполнения, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

В 2021 году Дагестан и Чечня вошли в число крупнейших получателей бюджетных трансфертов в России. Эти данные следуют из запланированных бюджетом цифр, в частности, о дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, общая сумма которых составит 718 миллиардов рублей, указало РБК. По информации издания, Дагестану в 2021 году было выделено больше всего денег - 72,9 миллиарда рублей - на выравнивание бюджетной обеспеченности. В лидерах также Чечня, которой выделено 33,5 миллиарда рублей.

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