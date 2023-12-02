Аналитики усомнились в идее подотчетности глав Чечни, Дагестана и Ингушетии за бюджет

02 декабря 2023, 03:21

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Инициатива министерства финансов Российской Федерации о личной ответственности глав ряда регионов страны, в том числе Чечни, Дагестана и Ингушетии, за дефицит бюджета видится достаточно сомнительной в части исполнения, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", Минфин России инициировал в конце ноября проект постановления, согласно которому главам Чечни, Дагестана и Ингушетии следует лично отвечать за дефицит бюджета и отчитываться о расходах под угрозой лишения дотаций.

В 2021 году Дагестан и Чечня вошли в число крупнейших получателей бюджетных трансфертов в России. Эти данные следуют из запланированных бюджетом цифр, в частности, о дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, общая сумма которых составит 718 миллиардов рублей, указало РБК. По информации издания, Дагестану в 2021 году было выделено больше всего денег - 72,9 миллиарда рублей - на выравнивание бюджетной обеспеченности. В лидерах также Чечня, которой выделено 33,5 миллиарда рублей.

Опрошенные 1 декабря корреспондентом "Кавказского узла" аналитики считают, что инициатива Минфина по назначению глав Дагестана, Ингушетии и Чечни ответственными за ликвидацию дефицита бюджета не приведет к успеху.

Такая инициатива свидетельствует о том, что у российского министерства финансов "проблема с деньгами, и они пытаются работать с планово-убыточными регионами типа Чечни. Это чисто экономическая, а не политическая проблема – сам Кадыров как-то заявлял, что Чечня получает по 300 миллиардов в год, плюс республика не платит за поставляемые туда газ и электроэнергию", - заявил политолог Дмитрий Орешкин*.

В январе 2022 года Рамзан Кадыров заявил, что правительство России выделяет 300 миллиардов рублей в год на содержание Чечни. Республика "даже месяц" не сможет продержаться без поддержки федерального центра, отметил он. По его словам, из 375 миллиардов рублей в 2021 году лишь 140 относятся к консолидированному бюджету Чечни, остальные средства были направлены на содержание в республике отделений федеральных органов власти, Пенсионного фонда и ФОМС.

По его словам, данная инициатива "посягает" на выстроенную на Кавказе "систему коррупционной лояльности", когда местные элиты получают возможность расходовать деньги, как им удобно. Инициативу он назвал "довольно рискованным шагом". "Это встретит огромное сопротивление элиты. Кадыров платить не любит и считает, что должны платить ему. А тут Минфин нарушает систему, которую Путин 20 лет выстраивал. При этом нормальных юридических рычагов, позволяющих губернаторам отбиться от Минфина, нет. Здесь все будет решаться тем, у кого будет больший аппаратный вес – у Кадырова или у министра финансов Силуанова. Скорее, все-таки у Кадырова, поскольку у него есть прямой выход на Путина, а для Путина главная ценность - стабильность в регионе. А нехватка денег – это проблемы Силуанова", – заявил эксперт.

Дагестан, Ингушетия и Чечня были выбраны как самые дотационные республики, отметила профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ и главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич. По ее словам, в Ингушетии и Чечне доля федеральных дотаций достигает 80-90%, а в Дагестане – 70%. "Они могут не нанимать столько людей в бюджетный сектор, сократить какие-то свои программы. Речь идет именно о сокращении дефицита бюджета, а не об уменьшении дотаций", – отметила Зубаревич.

Она подчеркнула, что инициатива Минфина не имеет ничего общего с практикой "внешнего управления", которой ранее пугали Ингушетию. "Внешнее управление, когда его вводили, например, в Хакасии, подразумевает полный контроль расходов. А здесь речь идет о контроле за дефицитом бюджета со стороны самих региональных властей. В Ингушетии внешнее управление, кстати, так и не ввели", - заявила эксперт, заметив, что пока непонятно, каким образом будет реализовываться инициатива министерства финансов.

По словам старшего научного сотрудника Института Гайдара Сергея Жаворонкова, то, как будет воплощаться инициатива Минфина, будет зависеть от политического веса того или иного главы республики. "Полагаю, что Рамзан Кадыров ни за что отвечать не будет и просто посмеется, если вообще обратит внимание на эту новость. Меликов тоже может особо не волноваться - он федеральный назначенец. А вот для Калиматова эта инициатива может составить проблему", - считает он.

При этом, по словам эксперта, у Минфина нет полномочий снимать региональных лидеров. "Это чистая декларация Минфина, не дополненная никакими полномочиями. Минфин может лишь что-то рекомендовать и капать на мозги администрации президента о том, что вот эти губернаторы не соблюдают финансовую дисциплину", - отметил Жаворонков.

Северный Кавказ с каждым годом получает все больше денег из Москвы, указали в октябре 2021 года экономисты. На республики Северного Кавказа приходится 10-11% всех трансфертов, выделяемых субъектам России по различным направлениям, сказала, в частности, профессор МГУ, доктор экономических наук Наталья Зубаревич. Дотации с учетом сумм на душу населения позволяют большинству регионов СКФО лишь "сводить концы с концами", отметил кандидат экономических наук Михаил Чернышов.

Наталья Зубаревич в 2017 году рассказала "Кавказскому узлу", что адекватно оценить социально-экономическую ситуацию на Кавказе сложно из-за высокой доли теневой экономики в этих регионах. Полный текст интервью "Зубаревич: На Кавказе Кремль считает не рубли, а риски" опубликован на "Кавказском узле".

Бюджетные дотации - не единственный источник финансирования Чечни. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

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