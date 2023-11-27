Минфин предложил Кадырову, Меликову и Калиматову лично отвечать за дефицит бюджета

27 ноября 2023, 18:32

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Минфин России инициировал проект постановления, согласно которому главам Чечни, Дагестана и Ингушетии следует лично отвечать за дефицит бюджета и отчитываться о расходах под угрозой лишения дотаций.

Как писал "Кавказский узел", в 2021 году Дагестан и Чечня вошли в число крупнейших получателей бюджетных трансфертов в России. Эти данные следуют из запланированных бюджетом цифр, в частности о дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, общая сумма которых составит 718 миллиардов рублей, указало РБК. По информации издания, Дагестану в 2021 году было выделено больше всего денег - 72,9 миллиарда рублей - на выравнивание бюджетной обеспеченности. В лидерах также Чечня, которой выделено 33,5 миллиарда рублей.

Северный Кавказ с каждым годом получает все больше денег из Москвы, указали в октябре 2021 года экономисты. На республики Северного Кавказа приходится 10-11% всех трансфертов, выделяемых субъектам России по различным направлениям, сказала, в частности, профессор МГУ, доктор экономических наук Наталья Зубаревич. Дотации с учетом сумм на душу населения позволяют большинству регионов СКФО лишь "сводить концы с концами", отметил кандидат экономических наук Михаил Чернышов.

Минфин выдвинул условие для дотаций Дагестану, Ингушетии и Чечне

Правительство России по предложению Минфина намерено возложить ответственность за бюджетный дефицит на глав восьми регионов, в том числе трех регионов юга России - Чечни, Ингушетии и Дагестана. Главы этих регионов должны будут взять на себя обязательства по снижению разрыва между региональными доходами и расходами, а за неисполнение этих обязательств федеральный центр грозит оставить субъекты без дотаций, сообщает сегодня "Коммерсант" со ссылкой на проект постановления, размещенный на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Для восьми регионов, в том числе Дагестана, Ингушетии и Чечни стандартная форма соглашения о предоставлении таких дотаций в 2024 году будет расширена: по проекту Минфина документ прямо возлагает на руководителей регионов ответственность за работу региональных властей по снижению разрыва между их доходами и расходами.

В частности, главам регионов предложено подписаться под обещаниями целевой траты федеральных денег на социальные программы, повышения эффективности бюджетных учреждений, отказа от расширения числа бюджетников и чиновников и от повышения им зарплат выше инфляции, а также о повышении собираемости доходов и согласовании с Минфином проекта бюджета на 2025 год и региональных законов, которые влияют на итоговый объем дотаций.

При непредоставлении Минфину подписанного соглашения или данных о его исполнении регионы будут вычеркнуты из дотационной росписи и федеральных денег не получат. Подписать соглашения или отказаться от дотаций все получающие их губернаторы должны до 18 декабря.

Причина ужесточения требований - высокая доля федеральных дотаций в их бюджетах, пояснил сотрудник пресс-службы Минфина. По его словам, дотация Дагестану составляет 86 миллиардов рублей, Ингушетии - 14,4 миллиарда, а Чечне - 43 миллиарда рублей, пишет издание.

Проект постановления "О соглашениях, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации" проходит этап независимой антикоррупционной экспертизы, указано в карточке проекта на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, получающего дотацию в 2024 году, в срок до 18 декабря 2023 г. представляет в Министерство финансов Российской Федерации подписанное им соглашение или официальный отказ от получения в 2024 году дотации; соглашение подписывается Министерством финансов Российской Федерации по 29 декабря 2023 г.", - говорится в тексте проекта постановления.

Согласно документу, губернатор региона, получающего дотацию, должен направлять в Минфин годовой отчет об исполнении обязательств, а Минфин "ежеквартально, начиная с первого полугодия 2024 года", должен вести "мониторинг исполнения субъектами Российской Федерации обязательств".

Чечня получает финансовую помощь Москвы по особой схеме

В январе 2022 года Рамзан Кадыров заявил, что правительство России выделяет 300 миллиардов рублей в год на содержание Чечни. Республика "даже месяц" не сможет продержаться без поддержки федерального центра, отметил он. По его словам, из 375 миллиардов рублей в 2021 году лишь 140 относятся к консолидированному бюджету Чечни, остальные средства были направлены на содержание в республике отделений федеральных органов власти, Пенсионного фонда и ФОМС.

Кадыров, озвучив данные о федеральном финансировании республики, верно указал только объем межбюджетных трансфертов, пояснила тогда "Кавказскому узлу" Наталья Зубаревич. Данные о том, насколько бюджетные траты Чечни обеспечены ее собственными налоговыми доходами, фактически засекречены, заметил старший научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков.

В 2020 году Чечня вместе с Дагестаном и Ингушетией стала лидером по объему федеральной помощи. Бюджетные вливания в Чечню тогда, по данным журнала Forbes, журналисты которого анализировали информацию Федерального казначейства, составили порядка 106,4 миллиарда рублей. В 2019 году Чечня была на четвертом месте среди крупнейших получателей бюджетных дотаций от Минфина России, тогда упоминалась сумма в 66,3 миллиарда рублей.

В июне 2017 года глава Минфина России Антон Силуанов рассказал, что финансовая помощь Чечне выделяется по особой схеме, которая не применяется к другим российским регионам: министерство финансов выделяет республике дотации, исходя из объема расходов регионального бюджета. Однако Рамзан Кадыров неоднократно выказывал недовольство финансированием республики.

Наталья Зубаревич в 2017 году рассказала "Кавказскому узлу", что адекватно оценить социально-экономическую ситуацию на Кавказе сложно из-за высокой доли теневой экономики в этих регионах. Полный текст интервью "Зубаревич: На Кавказе Кремль считает не рубли, а риски" опубликован на "Кавказском узле".

Бюджетные дотации - не единственный источник финансирования Чечни. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

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