Кадыров объяснил траты Москвы на содержание Чечни

25 января 2022, 20:29

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Из 375 миллиардов рублей в 2021 году лишь 140 относятся к консолидированному бюджету Чечни, остальные средства были направлены на содержание в республике отделений федеральных органов власти, Пенсионного фонда и Фонда ОМС, заявил Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", в 2021 году Дагестан и Чечня вошли в число крупнейших получателей бюджетных трансфертов в России в 2021 году, указал 25 октября 2021 года РБК. По информации издания, Чечне было запланировано на эти цели 33,5 миллиарда рублей. Как пояснила позже "Кавказскому узлу" профессор МГУ, доктор экономических наук Наталья Зубаревич, дотация на выравнивание составляет четверть от всех трансфертов, помимо этого, существуют еще субсидии. Правительство России выделяет 300 миллиардов рублей в год на содержание Чечни, республика "даже месяц" не сможет продержаться без поддержки федерального центра, так как на территории Чечни нет "ни газа, ни света, ни нефти", сообщил 24 января глава региона Рамзан Кадыров.

В 2020 году Чечня вместе с Дагестаном и Ингушетией стала лидером по объему федеральной помощи. Бюджетные вливания в Чечню тогда, по данным журнала Forbes, журналисты которого анализировали информацию Федерального казначейства, составили порядка 106,4 миллиарда рублей. В 2019 году Чечня была на четвертом месте среди крупнейших получателей бюджетных дотаций от Минфина России, тогда упоминалась сумма в 66,3 миллиарда рублей.

Глава Чечни объяснил свое высказывание о 300 миллиардах рублей на содержание Чечни тем, что не владеет "в совершенстве профессиональным и углубленным русским языком". По его словам, речь идет о 375 миллиардах рублей. "Обратите внимание, это полная цифра всей бюджетной системы РФ на территории ЧР, и речь о федеральном содержании республики, а не только о консолидированном бюджете региона. Не путайте. И я не оговорился, как некоторые это расценили. Повторяю, речь о содержании. Тут содержание и территориальных филиалов федеральных органов власти (МВД, Прокуратура, ПФР и т.п.), Пенсионного фонда, Фондов медицинского и социального страхования. Цифра эта совершенно не космическая. И такое же содержание есть во всех регионах России", — заявил сегодня Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров приложил данные о кассовом исполнении бюджетов Российской Федерации на территории Чечни за 2021 год. Согласно им, из 375 миллиардов в 2021 году 102 миллиарда рублей пришлось на средства федерального бюджета, 105 миллиардов — на средства, выделенные Пенсионному фонду, 7,2 миллиарда — на средства, выделенные Фонду социального страхования, еще 19 миллиардов — на средства, выделенные территориальному фонду обязательного медицинского страхования Чечни. Исполнение консолидированного бюджета республики составило 140 миллиардов рублей.

В июне 2017 года глава Минфина России Антон Силуанов рассказал, что финансовая помощь Чечне выделяется по особой схеме, которая не применяется к другим российским регионам: министерство финансов выделяет республике дотации, исходя из объема расходов регионального бюджета. Однако глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно выказывал недовольство финансированием республики. Но бюджетные дотации - не единственный источник финансирования Чечни. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".