Рамзан Кадыров. Фото: "Грозный-Информ" https://www.grozny-inform.ru/news/politic/131579/

25 января 2022, 20:29

Кадыров объяснил траты Москвы на содержание Чечни

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Из 375 миллиардов рублей в 2021 году лишь 140 относятся к консолидированному бюджету Чечни, остальные средства были направлены на содержание в республике отделений федеральных органов власти, Пенсионного фонда и Фонда ОМС, заявил Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", в 2021 году Дагестан и Чечня вошли в число крупнейших получателей бюджетных трансфертов в России в 2021 году, указал 25 октября 2021 года РБК. По информации издания, Чечне было запланировано на эти цели 33,5 миллиарда рублей. Как пояснила позже "Кавказскому узлу" профессор МГУ, доктор экономических наук Наталья Зубаревич, дотация на выравнивание составляет четверть от всех трансфертов,  помимо этого, существуют еще субсидии. Правительство России выделяет 300 миллиардов рублей в год на содержание Чечни, республика "даже месяц" не сможет продержаться без поддержки федерального центра, так как на территории Чечни нет "ни газа, ни света, ни нефти", сообщил 24 января глава региона Рамзан Кадыров.

 В 2020 году Чечня вместе с Дагестаном и Ингушетией стала лидером по объему федеральной помощи. Бюджетные вливания в Чечню тогда, по данным журнала Forbes, журналисты которого анализировали информацию Федерального казначейства, составили порядка 106,4 миллиарда рублей. В 2019 году Чечня была на четвертом месте среди крупнейших получателей бюджетных дотаций от Минфина России, тогда упоминалась сумма в 66,3 миллиарда рублей.

Глава Чечни объяснил свое высказывание о 300 миллиардах рублей на содержание Чечни тем, что не владеет "в совершенстве профессиональным и углубленным русским языком". По его словам, речь идет о 375 миллиардах рублей. "Обратите внимание, это полная цифра всей бюджетной системы РФ на территории ЧР, и речь о федеральном содержании республики, а не только о консолидированном бюджете региона. Не путайте. И я не оговорился, как некоторые это расценили. Повторяю, речь о содержании. Тут содержание и территориальных филиалов федеральных органов власти (МВД, Прокуратура, ПФР и т.п.), Пенсионного фонда, Фондов медицинского и социального страхования. Цифра эта совершенно не космическая. И такое же содержание есть во всех регионах России", — заявил сегодня Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров приложил данные о кассовом исполнении бюджетов Российской Федерации на территории Чечни за 2021 год. Согласно им, из 375 миллиардов в 2021 году 102 миллиарда рублей пришлось на средства федерального бюджета, 105 миллиардов — на средства, выделенные Пенсионному фонду, 7,2 миллиарда — на средства, выделенные Фонду социального страхования, еще 19 миллиардов — на средства, выделенные территориальному фонду обязательного медицинского страхования Чечни. Исполнение консолидированного бюджета республики составило 140 миллиардов рублей.

В июне 2017 года глава Минфина России Антон Силуанов рассказал, что финансовая помощь Чечне выделяется по особой схеме, которая не применяется к другим российским регионам: министерство финансов выделяет республике дотации, исходя из объема расходов регионального бюджета. Однако глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно выказывал недовольство финансированием республики. Но бюджетные дотации - не единственный источник финансирования Чечни. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Примечание:

"Кремль отреагировал на слова Кадырова о вводе войск на Украину", "Экономисты определили особенности дотационности республик Северного Кавказа", "Кадыров оказался самым богатым из глав субъектов России".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

25 января 2022, 23:22

25 января 2022, 22:41

25 января 2022, 22:14

25 января 2022, 22:05

  • Призыв Кадырова к братьям Янгулбаевым продемонстрировал цель похищения их матери

    Показным насилием над Заремой Мусаевой ее родных провоцируют на противозаконные действия, чтобы появился повод наказать их, прокомментировали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики призыв Рамзана Кадырова к сыновьям женщины приехать в Чечню. В регионе были случаи, когда в подобных ситуациях приехавшие мстить были убиты, отметили они.

25 января 2022, 21:09

  • Два активиста оставлены в полиции Махачкалы после одиночных пикетов

    Сотрудники полиции не пропустили юриста к задержанному на одиночном пикете в поддержку критиков власти Руслану Магомедову, на которого составлен протокол о мелком хулиганстве. Сегодня же был задержан и Эдуард Атаев, который вышел на пикет с плакатом о коррупции в Хасавюртовском районе Дагестана.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи