Дагестан и Чечня вошли в число крупнейших получателей бюджетных трансфертов в России

25 октября 2021, 05:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дагестан в 2021 году будет лидером среди регионов России по получению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, ему пойдет 72,9 миллиарда рублей. В лидерах также Чечня, которая получит 33,5 миллиарда рублей.

Как писал "Кавказский узел", в 2020 году Дагестан, Чечня и Ингушетия стали лидерами по объему федеральной помощи. Бюджетные вливания в Дагестан составили более 134 миллиардов рублей, в Чечню - 106,4 миллиарда рублей.

Лидером в 2021 году по получению дотаций будет Дагестан. Эти данные следуют из запланированных бюджетом цифр, в частности о дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. Общая сумма таких дотаций составит 718 миллиардов рублей, пишет РБК.

Дагестан получит в текущем году 72,9 миллиарда рублей из выделенных. В тройке лидеров также Якутия (51,6 миллиарда рублей) и Камчатский край (41,1 миллиарда рублей). На четвертом месте еще один регион Северо-Кавказского федерального округа - Чечня, которой запланировано выделение 33,5 миллиарда рублей.

Среди регионов-лидеров по дотациям также Ставропольский край с 24,3 миллиарда рублей.

Адекватно оценить социально-экономическую ситуацию на Кавказе сложно из-за высокой доли теневой экономики в этих регионах, указала ранее "Кавказскому узлу" профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич. Полный текст интервью "Зубаревич: На Кавказе Кремль считает не рубли, а риски" опубликован в соответствующем разделе "Кавказского узла".

В 2019 году Дагестан четвертый год подряд стал самым крупным получателем дотаций из федерального бюджета, в регион было направлено 66,3 миллиарда рублей. Чечня стабильно входит в пятерку высокодотационных регионов.

В июне 2017 года глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что финансовая помощь Чечне выделяется по особой схеме, которая не применяется к другим российским регионам: министерство финансов выделяет республике дотации, исходя из объема расходов регионального бюджета. Однако глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно выказывал недовольство финансированием республики.

Бюджетные дотации - не единственный источник финансирования Чечни. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".