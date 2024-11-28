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09:01, 28 ноября 2024

Кавелашвили Михаил Гурамович

Михаил Кавелашвили, стоп-кадр видео канала 1ge https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HJb00ttUsWo

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутат парламента Грузии, кандидат в президенты. Известный футболист, становился чемпионом Грузии, России и Швейцарии.

Выдвижение кандидатом в президенты

26 ноября парламент Грузии назначил проведение выборов президент на 14 декабря. Действующий президент страны Саломе Зурабишвили будет исполнять свои обязанности до дня инаугурации. Правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула кандидатом на пост президента Михаила Кавелашвили 27 ноября.  Его представил основатель партии, миллиардер Бидзина Иванишвили. 

Политическая карьера

В 2016 году Михаил Кавелашвили избрался от «Грузинской мечты» в парламент от партии "Грузинская мечта", в 2020-м году был переизбран.  

В 2022 году Михаил Кавелашвили и еще два депутата - Созар Субари и Дмитрий Хундадзе - вышли из партии. Свое решение они объяснили в открытом письме, в котором обвинили США в «обострении политического фона» и «искусственном создании революционного настроя» в Грузии, а также заявили, что внепартийный статус позволит им доносить до общества больше правды о политических процессах в стране. Впоследствии группа депутатов образовала общественную организацию «Сила народа». 1

В 2024 году «Сила народа» была реорганизована в партию, Михаил Кавелашвили занял пост политсекретаря. Партия вошла в коалицию с «Грузинской мечтой».В октябре 2024 года Михаил Кавелашвили снова был избран депутатом от «Грузинской мечты», он был 18-м номером в партийном списке.

Биография и достижения

Михаил Кавелашвили  родился в Тбилиси 22 июля 1971 года.

Футбольную карьеру начал в тбилисском «Локомотиве» на позиции нападающего, с 1988 по 1995 год играл в тбилисском «Динамо», в составе команды несколько раз становился чемпионом Грузии. С 1991 по 2002 год выступал за сборную Грузии, сыграл 46 матчей.

В 1995 году перешел во владикавказский клуб «Спартак-Алания», в составе которого стал чемпионом России. В том же году стал первым в списке 33 лучших футболистов чемпионата России. В 1996 году перешел в «Манчестер Сити». Через год был передан в аренду в швейцарский «Грассхоппер», в составе которого стал чемпионом Швейцарии. Закончил карьеру футболиста в 2006 году. 2

Женат, отец четверых детей.

Сайт парламента не дает ответа на вопрос об образовании Михаила Кавелашвили. В графе пусто. 3

Примечания

  1. Правящую партию Грузии покинули еще пять депутатов парламента//ТАСС 04.10.2022
  2. Правящая партия Грузии выдвинула в президенты чемпиона России по футболу РБК-Спорт, 27.11.2024
  3. Правящая партия Грузии назвала Михаила Кавелашвили кандидатом в президенты//newsgeorgia.ge 27.11.2024

Автор: "Кавказский узел"

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