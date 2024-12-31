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03:00, 31 декабря 2024

Наказания для участников протестов ужесточены в Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сразу после инаугурации новый президент Грузии Михаил Кавелашвили подписал все поправки, которые ужесточают наказание за нарушения во время протестных акций, а также упрощают процесс увольнения и приема на государственную службу.

Как писал "Кавказский узел", Михаил Кавелашвили 29 декабря вступил в должность президента Грузии на фоне акции протеста в Тбилиси. Саломе Зурабишвили заявила, что после инаугурации покинет президентский дворец и присоединится к протестующим против приостановки членства страны в ЕС.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили 30 декабря подписал все законы, которые были в ускоренном порядке приняты "Грузинской мечтой" в ноябре.

Речь идет о запрете использования пиротехники и лазеров во время публичных собраний, запрете закрывать лица на митингах. Изменен закон о государственной службе, согласно которому упрощается процедура реорганизации в госучреждениях. Одно из его новшеств - даже если иск работника, обжаловавшего увольнение, удовлетворен судом, государство не обязано возвращать его на прежнее рабочее место. Кроме того, усилены санкции в Кодексе об административных правонарушениях, в него добавлены новые основания для ареста.

Председатель НПО "Ассоциация молодых юристов" Нона Курдованидзе отметила, что Кавелашвили подписал все репрессивные и недемократические поправки.

"У Михаила Кавелашвили был напряженный рабочий день. Он подписал все репрессивные законопроекты, которые "Грузинская мечта" спешно приняла за девять дней. Изменение в Избирательном кодексе: "Грузинская мечта" в очередной раз скорректировала избирательное законодательство ради своих партийных интересов. Целью этого является создание несправедливого преимущества на выборах в местные органы власти в 2025 году. В результате изменений принятая правовая база не сможет обеспечить пропорциональное отражение воли избирателей в мандатах и существенно увеличит количество потерянных голосов избирателей. Тот субъект, который получит наибольшую поддержку, получит неоправданное преимущество, а его кандидат получит возможность занять должность мажоритарного депутата сакребуло, несмотря на негативное настроение большинства избирателей", - написала она на своей странице в соцсети Facebook*.

Она также уточнила, какие изменения были внесены в остальные законы. В частности, согласно поправкам в закон "О государственной службе", руководителем первичного структурного подразделения учреждения и его заместителем будут не профессиональные государственные служащие, а лица, работающие по административному контракту. Также теперь проще уволить госслужащего по политическим причинам.

В Кодекс об административных правонарушениях внесены поправки, касающиеся участия в акциях протеста. Так, водители, которые присоединятся к митингам в случае, если полиция сочтет, что они мешают движению транспорта, будут оштрафованы на 1000 лари (около 370 долларов) и лишены права управлять транспортным средством на год. За перекрытие дорог протестующие будут оштрафованы на 5000 лари (около 1785 долларов), а на организатора может быть наложен штраф в 15 000 лари (около 5357 долларов).

За размещение надписи или плаката протестного содержания будет назначен штраф в 1000 лари в случае, если будет решено, что нанесен ущерб внешнему виду города. За использование пиротехники будет выписан штраф в 500 лари, на организатора - 15 000 лари или административный арест на 15 суток. За использование лазеров - штраф в 2000 лари, за закрытие лица маской - штраф в 2000 лари (около 740 долларов). Если несовершеннолетний будет признан виновным в неповиновении требованиям полиции, его родители будут оштрафованы за ненадлежащее воспитание ребенка на сумму от 100 до 300 лари (36-107 долларов). "Допускается превентивный арест - если человек ранее совершил преступление, полиция может предположить, что он совершит другое преступление, и на основании предположения арестовать его", - написала Курдованидзе.

Комментируя подписание поправок в эфире "Формулы", Курдованидзе высказала сомнение, что новый президент их хотя бы прочитал.

Бывший первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский, комментируя корреспонденту "Кавказского узла" ситуацию с поправками, также счел, что Кавелашвили едва ли ознакомился со всем, что подписал. "Он подписал множество законопроектов, успел их прочитать, понял и подписал. Находясь в резиденции Атонели, необязательно во что-то вникать", - отметил он.

Ранее "Грузинская мечта" отметила, что Кавелашвили ознакомился и разобрался со всеми поправками в день своей инаугурации.

Напомним, в Грузии 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого в стране начались акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводили жесткие разгоны протестующих, применяя слезоточивый газ и водометы.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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