Наказания для участников протестов ужесточены в Грузии

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Сразу после инаугурации новый президент Грузии Михаил Кавелашвили подписал все поправки, которые ужесточают наказание за нарушения во время протестных акций, а также упрощают процесс увольнения и приема на государственную службу.

Как писал "Кавказский узел", Михаил Кавелашвили 29 декабря вступил в должность президента Грузии на фоне акции протеста в Тбилиси. Саломе Зурабишвили заявила, что после инаугурации покинет президентский дворец и присоединится к протестующим против приостановки членства страны в ЕС.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили 30 декабря подписал все законы, которые были в ускоренном порядке приняты "Грузинской мечтой" в ноябре.

Речь идет о запрете использования пиротехники и лазеров во время публичных собраний, запрете закрывать лица на митингах. Изменен закон о государственной службе, согласно которому упрощается процедура реорганизации в госучреждениях. Одно из его новшеств - даже если иск работника, обжаловавшего увольнение, удовлетворен судом, государство не обязано возвращать его на прежнее рабочее место. Кроме того, усилены санкции в Кодексе об административных правонарушениях, в него добавлены новые основания для ареста.

Председатель НПО "Ассоциация молодых юристов" Нона Курдованидзе отметила, что Кавелашвили подписал все репрессивные и недемократические поправки.

"У Михаила Кавелашвили был напряженный рабочий день. Он подписал все репрессивные законопроекты, которые "Грузинская мечта" спешно приняла за девять дней. Изменение в Избирательном кодексе: "Грузинская мечта" в очередной раз скорректировала избирательное законодательство ради своих партийных интересов. Целью этого является создание несправедливого преимущества на выборах в местные органы власти в 2025 году. В результате изменений принятая правовая база не сможет обеспечить пропорциональное отражение воли избирателей в мандатах и существенно увеличит количество потерянных голосов избирателей. Тот субъект, который получит наибольшую поддержку, получит неоправданное преимущество, а его кандидат получит возможность занять должность мажоритарного депутата сакребуло, несмотря на негативное настроение большинства избирателей", - написала она на своей странице в соцсети Facebook*.

Она также уточнила, какие изменения были внесены в остальные законы. В частности, согласно поправкам в закон "О государственной службе", руководителем первичного структурного подразделения учреждения и его заместителем будут не профессиональные государственные служащие, а лица, работающие по административному контракту. Также теперь проще уволить госслужащего по политическим причинам.

В Кодекс об административных правонарушениях внесены поправки, касающиеся участия в акциях протеста. Так, водители, которые присоединятся к митингам в случае, если полиция сочтет, что они мешают движению транспорта, будут оштрафованы на 1000 лари (около 370 долларов) и лишены права управлять транспортным средством на год. За перекрытие дорог протестующие будут оштрафованы на 5000 лари (около 1785 долларов), а на организатора может быть наложен штраф в 15 000 лари (около 5357 долларов).

За размещение надписи или плаката протестного содержания будет назначен штраф в 1000 лари в случае, если будет решено, что нанесен ущерб внешнему виду города. За использование пиротехники будет выписан штраф в 500 лари, на организатора - 15 000 лари или административный арест на 15 суток. За использование лазеров - штраф в 2000 лари, за закрытие лица маской - штраф в 2000 лари (около 740 долларов). Если несовершеннолетний будет признан виновным в неповиновении требованиям полиции, его родители будут оштрафованы за ненадлежащее воспитание ребенка на сумму от 100 до 300 лари (36-107 долларов). "Допускается превентивный арест - если человек ранее совершил преступление, полиция может предположить, что он совершит другое преступление, и на основании предположения арестовать его", - написала Курдованидзе.

Комментируя подписание поправок в эфире "Формулы", Курдованидзе высказала сомнение, что новый президент их хотя бы прочитал.

Бывший первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский, комментируя корреспонденту "Кавказского узла" ситуацию с поправками, также счел, что Кавелашвили едва ли ознакомился со всем, что подписал. "Он подписал множество законопроектов, успел их прочитать, понял и подписал. Находясь в резиденции Атонели, необязательно во что-то вникать", - отметил он.

Ранее "Грузинская мечта" отметила, что Кавелашвили ознакомился и разобрался со всеми поправками в день своей инаугурации.

Напомним, в Грузии 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого в стране начались акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводили жесткие разгоны протестующих, применяя слезоточивый газ и водометы.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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