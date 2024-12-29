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11:05, 29 декабря 2024

Кавелашвили вступил в должность президента Грузии

Михаил Кавелашвили приносит присягу народу Грузии. Кадр из видео https://t.me/NGnewsgeorgia/21840

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Михаил Кавелашвили принес сегодня присягу народу Грузии на церемонии инаугурации.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 декабря члены избирательной коллегии избрали шестым президентом Грузии Михаила Кавелашвили. Кавелашвили является несамостоятельной фигурой, не имеющей опыта во внешней политике, и не сможет противостоять решениям основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, заявили грузинские аналитики.

Михаила Кавелашвили сегодня официально вступил в должность президента Грузии, церемония инаугурации прошла в здании парламента страны. Кавелашвили зачитал текст президентской присяги из рук председателя парламента "Грузинской мечты" Шалвы Папуашвили, сообщил телеграм-канал Tbilisi life.

Параллельно с инаугурацией Кавелашвили с обращением к жителям Грузии выступили Саломе Зурабишвили . Она заявила, что после инаугурации покинет президентский дворец и присоединится протестующим против приостановки членства страны в ЕС. "Я выйду отсюда и буду с вами, я уношу с собой легитимность", – привел в другой публикации телеграм-канал слова Зурабишвили.

Инаугурация Кавелашвили проходила на фоне акции протеста. Около президентского дворца собралось около двух тысяч человек. Грузинская оппозиция призвала международное сообщество не признавать легитимность парламента, правительства и президента от "Грузинской мечты", сообщило сегодня в своем телеграм-канале ИА "Новости Грузия".

Напомним, в Грузии 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого в стране начались акции протеста приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводили жесткие разгоны протестующих, применяя слезоточивый газ и водометы.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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