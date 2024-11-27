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21:54, 27 ноября 2024

Выдвижение Кавелашвили названо попыткой изолировать Грузию от Запада

Михаил Кавелашвили в парламенте. Стоп-кадр видео "Мтавари архи" от 27.11.24, https://mtavari.tv/news/170683-otsnebis-udiplomo-prezidenti-oligarkma.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кандидат в президенты Грузии Михаил Кавелашвили является несамостоятельной фигурой, не имеющей опыта во внешней политике, и не сможет противостоять решениям Иванишвили. Его выдвижение связано со стремлением изолировать Грузию от Запада, предположили грузинские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" выдвинула кандидатом на пост президента депутата парламента Михаила Кавелашвили.

26 ноября парламент Грузии назначил проведение выборов президент на 14 декабря. Действующий президент страны Саломе Зурабишвили будет исполнять свои обязанности до дня инаугурации.

Выдвижение кандидатом в президенты Грузии депутата парламента, футболиста Михаила Кавелашвили стало неожиданностью для общественности. Эксперты раскритиковали его выдвижение, считая, что неформально управляющий страной учредитель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» Бидзина Иванишвили надсмехается над институтом президента, а сам Кавелашвили ничего не станет самостоятельно делать на президентском посту.

представитель "Института европейских ценностей Грузии", бывший посол Грузии в Совете Европы Мамука Жгенти, аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили

Кандидата в президенты Грузии, который станет шестым в после восстановления независимости страны, депутата парламента, футболиста Михаила Кавелашвили, представила 27 ноября правящая партия «Грузинская мечта – Демократическое движение». Представляя его учредитель партии, Бидзина Иванишвили уточнил, что Кавелашвили характеризуют такие качества, как «честность, справедливость, патриотизм и принципиальность». Кроме того, он по своему «габитусу» (система приобретенных ценностей - прим. "Кавказского узла") -  грузин.

 "Я уверен, что Михаил Кавелашвили полностью восстановит достоинство, временно отнятое у Института президента. Инаугурация нового президента Грузии состоится 29 декабря, и с этого дня вопиющие практики предательства страны и систематического нарушения Конституции со стороны президента Грузии, нанесшие наибольший ущерб институту президента, останутся в прошлом", - сказал он представляя Кавелашвили на брифинге.

Кавелашвили обратил внимание на поляризацию в обществе и нарушение Конституции действующим президентом Грузии Саломе Зурабишвили. "Наше общество в противостоянии, разжигается радикализация, поляризация, наши недружественные друзья помогают активизировать этот процесс, поэтому одной из главных целей и задач будет возвращение института президента в конституционные рамки. У нас очень правильная Конституция, и институт президента очень ответственен. Самый важный факт заключается в том, что президентом Грузии должен быть тот, кто объединяет общество.  <... > Я сделаю все для объединения грузинского общества, для наших национальных интересов, для объединения общества вокруг идеи идентичности и независимости Грузии», - сказал он.

 Грузинские эксперты сочли насмешкой выдвижение Кавелашвили кандидатом в президенты, поскольку он не смог баллотироваться на пост президента Федерации футбола Грузии, для которого необходим диплом о высшем образовании. 

 "Кавелашвили отображает все грузинские реалии. Мы помним, как Калигула назначил сенатором своего коня и Грузия сейчас находится в такой же ситуации – Грузией управляют из Москвы посредством Иванишвили. Грузинского государства уже практически не существует", - сказал Мамука Жгенти  корреспонденту «Кавказского узла».

 Он сообщил, что ранее неправительственные организации обращались в парламент с просьбой предоставить им копию диплома о высшем образовании Кавелашвили, в официальном ответном письме руководитель секретариата парламента сообщил, что таких документов найти не могут – их не существует.

Кавелашвили неизвестен на международной арене, никогда не занимался вопросами внешней политики, подчеркнул Жгенти. "Он будет совершенно ненужным на посту президента, но найдет, чем заняться. Он может начать перестановки в президентской резиденции - сделать маленький стадион, а поговаривают, что он может открыть там сауны, массажные салоны. Это очень реально и это будет его основной функцией", - сказал он.

Каха Гоголашвили подчеркнул, что президентом страны правящая партия решила выдвинуть представителя фракции «Сила народа» - крыла «Грузинской мечты». Эта фракция отличается своим антизападным и консервативным уклоном. Он предположил, что в выборе кандидата в президенты сыграл роль фактор характерной грузинской внешности и выразил мнение, что у этой фракции нет большого выбора достойных кандидатов.

 По его мнению, Кавелашвили на посту президента не станет действовать независимо, он не сможет оппонировать Иванишвили, у него нет такого потенциала и амбиций. "Кандидат в президенты избирается из соображения лояльности к олигарху (Иванишвили), который решил положить страну себе в карман. Это вообще нормально?! В какой нормальной стране такое бывает?! Иванишвили целенаправленно пытается дискредитировать институт президента. Он хочет иметь президентом такого человека, который ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах его не ослушается. Ему нужен человек, у которого нет другого пути", - воскликнул он.

 Помимо этого, Иванишвили не нужен институт президента, который ему мешает управлять страной и содержит риски, но упразднить пост «Грузинская мечта» не может из-за неимения конституционного большинства в парламенте, необходимого для принятия поправок в Конституцию.

 Гоголашвили предположил, что «Грузинская мечта» могла предпринять попытки наладить отношения с Западом, но на Западе к этим сигналам отнеслись скептически, и в ответ Иванишвили решил «полностью закрыть Грузию от Запада».

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Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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