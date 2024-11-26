Власти Грузии назначили дату президентских выборов

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Парламент Грузии назначил проведение выборов президента на 14 декабря.

Депутаты парламента Грузии большинством голосов утвердили 14 декабря датой проведения выборов президента страны.

"За" проголосовали все 80 депутатов, которые принимали участие в заседании, против голосов не было, сообщило сегодня в своем телеграм-канале ИА "Новости Грузия".

С предложением провести выборы 14 декабря к парламенту обратилась правящая партия "Грузинская мечта". По словам председателя парламента Шалвы Папуашвили, инаугурация нового президента, согласно законодательству, должна состояться в третье воскресенье, то есть 29 декабря, отметил телеграм-канал Tbilisi life.

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили будет исполнять свои обязанности почти до конца текущего года, отметила юрист НПО "Democracy Research Institute" Анна Гахокидзе.

"Президент будет исполнять свои обязанности до дня инаугурации. Таким образом президент Грузии Саломе Зурабишвили будет исполнять свои обязанности до 29 декабря этого года", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что Саломе Зурабишвили неоднократно вступала в конфронтацию с "Грузинской мечтой", обвиняя ее членов в трансляции политики Кремля, а те, в свою очередь обвиняли Зурабишвили в навязывании нарративов Запада.

"Грузинская мечта" несколько раз инициировала процедуру импичмента президента. В частности, Зурабишвили в мае наложила вето на вызвавший в Грузии широкий общественный резонанс закон об иноагентах.

Несмотря на это 14 мая парламент Грузии на фоне массовых акций протеста принял закон "О прозрачности иностранного влияния". 3 июня этот закон, который оппозиционеры и их сторонники называют "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, вступил в силу, говорится в справке "Кавказского узла" "Как власти Грузии приняли закон об иноагентах".

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