Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах

18 мая 2024, 19:23

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон "О прозрачности иностранного влияния", назвав его препятствием для евроинтеграции страны.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая парламент Грузии принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния" на фоне акций протеста противников нового закона. За принятие законопроекта проголосовали 84 депутата, против – 30.

Оппозиционеры и их сторонники называют закон об иностранном влиянии "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, и правящей партии пришлось ее отложить.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила сегодня на брифинге, что наложила вето на закон «О прозрачности иностранного влияния», сообщает "ИнтерпрессНьюс".

"Сегодня я наложила вето на российский закон. Этот закон по своей сути, по своему духу является российским законом, который противоречит нашей Конституции и всем европейским стандартам и представляет собой препятствие на европейском пути. Вето юридически совершенно правильное и сегодня же будет передано в парламент. Закон не подлежит никаким изменениям и улучшениям. Этот закон должен быть отменен", - цитирует президента издание.

Для преодоления вето в парламенте нужно не менее 76 голосов, и они у правящей партии есть, пишет сегодня "Новости-Грузия".

Текст законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты".

Материалы о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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