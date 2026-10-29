Дагестанец осужден за публичное оправдание терроризма
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Житель поселка Ленинкент оштрафован на 350 тысяч рублей по обвинению в оправдании терроризма. Поводом для судебного разбирательства стала аудиозапись, размещенная им в интернете.
По версии следствия и суда, 23 сентября 2020 года осужденный, находясь по месту жительства в поселке Ленинкент, разместил в открытом доступе в одной из социальной сети аудиозапись.
Следователи посчитали, что она содержит высказывания, оправдывающие террористическую деятельность и призывающие к насилию, сообщает сегодня Следственный комитет Дагестана в Telegram-канале.
Суды на юге России регулярно приговаривают местных жителей к реальным срокам в колонии за публикации в социальных сетях по статье об оправдании терроризма через интернет. Установить реальное число таких приговоров не представляется возможным, так как не все дела об оправдании терроризма попадают в публичные картотеки судов.
Суд признал его виновным в публичном оправдании терроризма с использованием интернета и назначил наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов сроком на 2 года.
"Кавказский узел" также писал, что Военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело жительницы Дагестана, чью публикацию в соцсети силовики сочли оправдывающей терроризм. Ранее житель Махачкалы был обвинен в оправдании терроризма за опубликованную аудиозапись в одном из чатов Telegram. В сентябре жительница Махачкалы была обвинена в призывах к терроризму за публикацию видеозаписи.
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