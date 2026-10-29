×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:08, 29 октября 2026

Дагестанец осужден за публичное оправдание терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель поселка Ленинкент оштрафован на 350 тысяч рублей по обвинению в оправдании терроризма. Поводом для судебного разбирательства стала аудиозапись, размещенная им в интернете.

По версии следствия и суда, 23 сентября 2020 года осужденный, находясь по месту жительства в поселке Ленинкент, разместил в открытом доступе в одной из социальной сети аудиозапись.

Следователи посчитали, что она содержит высказывания, оправдывающие террористическую деятельность и призывающие к насилию, сообщает сегодня Следственный комитет Дагестана в Telegram-канале.

Суды на юге России регулярно приговаривают местных жителей к реальным срокам в колонии за публикации в социальных сетях по статье об оправдании терроризма через интернет. Установить реальное число таких приговоров не представляется возможным, так как не все дела об оправдании терроризма попадают в публичные картотеки судов.

Суд признал его виновным в публичном оправдании терроризма с использованием интернета и назначил наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов сроком на 2 года.

"Кавказский узел" также писал, что Военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело жительницы Дагестана, чью публикацию в соцсети силовики сочли оправдывающей терроризм. Ранее житель Махачкалы был обвинен в оправдании терроризма за опубликованную аудиозапись в одном из чатов Telegram. В сентябре жительница Махачкалы была обвинена в призывах к терроризму за публикацию видеозаписи. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказским Узлом» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Комментаторы назвали решение проблемы потерь ресурсов мерилом успешности работы властей Дагестана

Депутаты парламента Дагестана единогласно одобрили кандидатуру Магомеда Рамазанова на пост премьер-министра республики, указ о его назначении на должность подписал Федор Щукин. Рамазанов назвал главной проблемой развитие инженерной инфраструктуры. Решение проблем потерь электричества и воды и обеспечения ими жителей станут показателем успешности работы властей, указали комментаторы.

Территория в северной части Махачкалы, которая и стала предметом спора. Фото: Гугл-карты. Защитники Портовской больницы озвучили планы продолжать борьбу против строительства ЖК

Арбитражный суд Дагестана отказал Портовской больнице в иске о возврате земельного участка в собственность Российской Федерации, решение будет обжаловано. Махачкалинцы, живущие поблизости, продолжают борьбу против строительства ЖСК "Пархоменко" с 2019 года, а власти республики не спешат встать на сторону жителей, боящихся за сохранность своего жилья.

Отключение воды. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Жители четырех сел в Дагестане остались без воды после аварии на водоводе

В результате крупного прорыва магистрального водопровода без водоснабжения с 29 по 31 октября останутся жители четырех населенных пунктов Карабудахкентского района: Манаскента, Зеленоморска, Уллубийаула и Аччису.

Заправка. Фото Людмилы Сакс, Юга.ру Краснодарский активист получил второй штраф за комментарий о ситуации с бензином

Выходец из Дагестана Курбан Магомедрасулов вновь приговорен к штрафу в 30 тысяч рублей за комментарий под публикацией о дефиците топлива в Краснодарском крае. Активист не считает себя виновным в оскорблении власти.

Устранение неполадок в электроснабжении. Фото:https://riadagestan.ru/ Жители трех районов Дагестана остались без света после аварии

Подача электричества в 13 населенных пунктов Кизилюртовского, Тарумовского и Хивского районов прервана после замыканий в электросетях.

Здание филармонии в Махачкале. Фото: https://t.me/old_makhachkala/4150 Махачкалинцы потребовали усилить контроль за реставрацией здания филармонии

Разрушение барельефа при реконструкции исторического здания Дагестанской филармонии встревожило активистов, чиновники пообещали реставрацию элементов фасада. Жители Махачкалы сочли необходимым ужесточить контроль за ходом работ.

Темы дня
Зелимхан Батукаев дает интервью ЧГТРК "Грозный" 14 февраля 2025 года. Кадр видео groznytv / Instagram** Награждение Батукаева напомнило о сомнительных обстоятельствах его жизни и смерти

Полад Асланов. Фото: https://novator.az/2022/01/25/polad-aslanov-təkid-edir/ Супруге Полада Асланова отказано во встрече с ним

Никол Пашинян. Фото: Report https://report.az/ru/v-regione/nikol-pashinyan-ukazal-na-problemy-eaes Пашинян призвал к осторожности в высказываниях о России

Участник акции. Скриншот видео "Кавказского узла" https://www.youtube.com/watch?v=sK2AM1QU2RE Акции ко дню памяти жертв репрессий анонсированы в Армении и Грузии

Персоналии
Ахмед Дудаев. Фото https://www.grozny-inform.ru/multimedia/photos/188629/.
16:12, 27 октября 2026
Дудаев Ахмед Махмудович
Сергей Меняйло. Фото https://t.me/region15_info/50205. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
15:55, 27 октября 2026
Меняйло Сергей Иванович
Рамзан Кадыров. Фото https://grozny.tv/news/main/69312
15:39, 27 октября 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
События
01:56, 30 октября 2026
Военный из Кабардино-Балкарии убит на Украине
20:34, 29 октября 2026
Пенсионерка из Ростовской области заподозрена в финансировании терроризма
19:17, 29 октября 2026
Дело жителя Карачаево-Черкесии о финансировании терроризма передано в суд
17:53, 29 октября 2026
1
 Новая группа бойцов отправлена из Грозного в зону СВО
12:56, 29 октября 2026
Восстановлено водоснабжение четырех сёл в Дагестане
09:57, 29 октября 2026
Четыре бойца из Дагестана убиты в военной операции
Все события дня
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Онкобольного подростка пришлось спускать по лестнице на руках.
Онкобольного подростка пришлось спускать по лестнице на руках.
Показать больше