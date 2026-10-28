Жители трех районов Дагестана остались без света после аварии

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Подача электричества в 13 населенных пунктов Кизилюртовского, Тарумовского и Хивского районов прервана после замыканий в электросетях.

Как писал "Кавказский узел", 23 октября аварийные отключения электричества произошли в Дагестане, в зону отключения попали 11 населенных пунктов Хасавюртовского, Хунзахского, Дербентского и Сергокалинского районов. Последствия аварии были устранены в тот же день.

Сегодня из районных диспетчерских служб поступила информация о том, что произошли аварийные отключения электроснабжения, сообщило на своем сайте управление МЧС по Дагестану.

"По состоянию на 12.50 [мск] под отключение попадают 13 населенных пунктов (Кизилюртовский [район] - четыре населенных пункта, Тарумовский - пять населенных пунктов, Хивский - четыре населенных пункта)", - говорится в публикации.

Причиной аварии названы замыкания. "Аварийно-восстановительные работы проводятся с привлечением четырех бригад электриков, в составе 12 человек и четырех единицы техники", - сообщило ведомство.

Напомним, 1 октября тариф на электроэнергию в Дагестане вырос на 11,3%. Жители республики заметили, что рост тарифа произошел на фоне регулярных перебоев энергоснабжения.

Отключения света в Дагестане приводили к уличным протестам

Жители Дагестана неоднократно жаловались на перебои с электричеством и выходили на стихийные акции протеста в связи с этим. Так, 13 августа махачкалинцы перекрыли автомобильное движение из-за трехдневного отсутствия электроснабжения. Энергетики объяснили отключение повреждением объекта на частной территории. Аналогичная акция протеста прошла и неделей ранее, 6 августа.

В феврале жители Махачкалы рассказали об отключениях на 6-10 часов и безрезультатных обращениях к чиновникам. Из-за отсутствия света в домах не работали отопление и водоснабжение, а некоторые семьи были вынуждены переехать к родственникам.

Нерешенные проблемы в сфере ЖКХ являются фактором роста протестной активности в Дагестане, заявил 19 января руководитель управления МВД по СКФО Сергей Бачурин. Махачкалинцы согласились с его мнением.

Летом 2025 года глава Дагестана признал, что система энергоснабжения в республике "работает на пределе", и сети "к таким нагрузкам не готовы". При этом чиновник отметил неэффективность и нерасторопность властей.