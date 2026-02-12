Жители Махачкалы пожаловались на постоянные отключения электричества

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Свет на Редукторном поселке в Махачкале часто и надолго отключают. Жители считают, что обращения к местным чиновникам по этому поводу не приносят результата.

Как писал «Кавказский узел», жители Редукторного поселка Махачкалы (густонаселенный микрорайон при выезде из Махачкалы в сторону Каспийска. Прим. «Кавказского узла») неоднократно жаловались на проблемы с электроснабжением. В августе 2025 года жители Редукторного поселка в Махачкале вышли на стихийную акцию протеста из-за отсутствия света в их домах. Администрация города после этого отчиталась, что энергоснабжение большинства домов восстановлено. На аналогичные проблемы жаловались жители и других районов города.

Инициативная группа жителей Редукторного поселка сообщила журналистам, что планируют написать письмо Президенту России и Председателю Следственного комитета РФ по поводу регулярных отключений электричества в их районе. Как рассказали жители, электричество в домах отсутствовало в течение 6–10 часов, в отдельных случаях перерывы между отключениями составляли 5–10 минут, после чего их дома вновь были обесточены на продолжительное время, проинформировала "Дагестанская правда".

11 февраля в 19-22 мск Единый контакт-центр «Дагэнерго» сообщил в своем Telegram-канале о том, что в микрорайоне «Редукторный» на подстанции «Приморская» будет ограничено электроснабжение в связи с плановыми работами с 23:00 11 февраля до 04:00 12 февраля.

Telegram-канал «Светим в Дагестане», имеющий 5170 подписчиков, и позиционирующий себя как инициативную группу с обратной связью по вопросам электроснабжения, газоснабжения и водоснабжения», привел список улиц, где предполагается отключение света, он насчитывает более 20 локаций.

Жители Редукторного поселка и прилегающих районов рассказали корреспонденту «Кавказского узла» о трудностях, с которыми они столкнулись из-за отключений электроэнергии.

Света не было с вечера 11 февраля, дали около 5 часов утра, но нет воды, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» житель улицы Петра Первого Али.

«Учитывая регулярные отключения света, у нас постоянный небольшой запас воды. Но его не хватает, чтобы всем умыться, приготовить еду, постирать одежду детям перед школой», - рассказал мужчина.

Электричества с утра 12 февраля нет в микрорайоне Турали, расположенном рядом с Редукторным поселком, рассказала Хадижат.

«У соседей сегодня утром дали свет, но напряжение показывает около 100 вольт, во избежание поломок техники они все отключили. Неизвестно, когда дадут свет. Муж программист, обычно работает на дому, сейчас уехал к родственникам, у которых есть свет, я с детьми уехала к сестре в Махачкалу", - рассказала она.

Нет света с утра 12 февраля на улице Лаптиева, из-за этого отсутствует водоснабжение и отопление, - рассказал Мурад.

«Отключения происходят регулярно. В домовом чате вчера просили всех по возможности запастись водой и зарядить телефоны. Но так бесконечно продолжаться же не может», - говорит Мурад.

"Рано утром сегодня дали свет и через полчаса отключили. Не успели детям погладить одежду перед школой. Не было ночью отопления, электрический камин тоже не включишь. Сплошное издевательство", - считает Мария.

"С утра нет света. Никто из соседей не смог сказать, работает или нет расположенный рядом детсад. Если там нет света, то не работают электроплиты, и нет возможности приготовить еду. Пришлось отвезти детей к родителям", - говорит житель улицы Петра Первого Рашид.

Опрошенные люди рассказали, что их постоянные обращения к властям и энергокомпаниям по поводу регулярных отключений света завершаются отписками, или попросту игнорированием.

Слова генерала полиции о ситуации в Дагестане нашли поддержку у махачкалинцев Нерешенные проблемы с услугами ЖКХ вызывают недовольство жителей Дагестана и провоцируют рост протестной активности, заявил руководитель управления МВД по Северному Кавказу. Жители Махачкалы согласились с его мнением.

«Жаловаться куда-то уже нет смысла, нас никто не слушает. На Редукторном проблемы со светом и водой стали обыденными, и никто не говорит, когда они решатся», - рассказал Али.

«В прошлом году люди выходили на акции протеста, перекрывали улицы, такие меры порой действуют, сразу приезжали чиновники, и свет в результате девали. Сейчас люди боятся выходить, особенно мужчины, так как их могут сразу забрать в полицию. Даже не знаем, что нам делать», - говорит Мария.

в августе 2025 года жители Редукторного поселка в Махачкале вышли на стихийную акцию протеста из-за отсутствия света в их домах. Администрация города после этого отчиталась, что энергоснабжение большинства домов восстановлено. На аналогичные проблемы жаловались жители и других районов города.

«Чиновники никак не реагируют, нужны более действенные меры. Я считаю, надо инициировать коллективные обращения на имя главы государства, Следственного комитета и прокуратуры. Выходить на акции смысла нет, так как могут предъявить людям тяжкие обвинения», - считает Рашид.

Единый контакт-центр «Дагэнерго» сообщил в своем Telegram-канале, что 12 февраля из-за работ на подстанции «Новая» будет ограничено электроснабжение с 10:00 до 17:00 мск в ряде микрорайонов Махачкалы. Под отключение, в частности, попадают центральные улицы города: Имама Шамиля, Ирчи Казака, Магомеда Ярагского.