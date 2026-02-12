×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:57, 12 февраля 2026

Жители Махачкалы пожаловались на постоянные отключения электричества

Редукторный поселок в Махачкале. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=rfjMq4livTQ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Свет на Редукторном поселке в Махачкале часто и надолго отключают. Жители считают, что обращения к местным чиновникам по этому поводу не приносят результата.

Как писал «Кавказский узел», жители Редукторного поселка Махачкалы (густонаселенный микрорайон при выезде из Махачкалы в сторону Каспийска. Прим. «Кавказского узла») неоднократно жаловались на проблемы с электроснабжением. В августе 2025 года жители Редукторного поселка в Махачкале вышли на стихийную акцию протеста из-за отсутствия света в их домах. Администрация города после этого отчиталась, что энергоснабжение большинства домов восстановлено. На аналогичные проблемы жаловались жители и других районов города.

Инициативная группа жителей Редукторного поселка сообщила журналистам, что планируют написать письмо Президенту России и Председателю Следственного комитета РФ по поводу регулярных отключений электричества в их районе. Как рассказали жители, электричество в домах отсутствовало в течение 6–10 часов, в отдельных случаях перерывы между отключениями составляли 5–10 минут, после чего их дома вновь были обесточены на продолжительное время, проинформировала "Дагестанская правда".

11 февраля в 19-22 мск Единый контакт-центр «Дагэнерго» сообщил в своем Telegram-канале о том, что в микрорайоне «Редукторный» на подстанции «Приморская» будет ограничено электроснабжение в связи с плановыми работами с 23:00 11 февраля до 04:00 12 февраля.

Telegram-канал «Светим в Дагестане», имеющий 5170 подписчиков, и позиционирующий себя как инициативную группу с обратной связью по вопросам электроснабжения, газоснабжения и водоснабжения», привел список улиц, где предполагается отключение света, он насчитывает более 20 локаций. 

Жители Редукторного поселка и прилегающих районов рассказали корреспонденту «Кавказского узла» о трудностях, с которыми они столкнулись из-за отключений электроэнергии.

Света не было с вечера 11 февраля, дали около 5 часов утра, но нет воды,  сообщил корреспонденту «Кавказского узла» житель улицы Петра Первого Али.

«Учитывая регулярные отключения света, у нас постоянный небольшой запас воды. Но его не хватает, чтобы всем умыться, приготовить еду, постирать одежду детям перед школой», - рассказал мужчина.

Электричества с утра 12 февраля нет в микрорайоне Турали, расположенном рядом с Редукторным поселком, рассказала Хадижат

«У соседей сегодня утром дали свет, но напряжение показывает около 100 вольт, во избежание поломок техники они все отключили. Неизвестно, когда дадут свет. Муж программист, обычно работает на дому, сейчас уехал к родственникам, у которых есть свет, я с детьми уехала к сестре в Махачкалу", - рассказала она.

Нет света с утра 12 февраля на улице Лаптиева, из-за этого отсутствует водоснабжение и отопление, - рассказал Мурад.

«Отключения происходят регулярно. В домовом чате вчера просили всех по возможности запастись водой и зарядить телефоны. Но так бесконечно продолжаться же не может», - говорит Мурад. 

"Рано утром сегодня дали свет и через полчаса отключили. Не успели детям погладить одежду перед школой. Не было ночью отопления, электрический камин тоже не включишь. Сплошное издевательство", - считает Мария.

"С утра нет света. Никто из соседей не смог сказать, работает или нет расположенный рядом детсад. Если там нет света, то не работают электроплиты, и нет возможности приготовить еду. Пришлось отвезти детей к родителям", - говорит житель улицы Петра Первого Рашид.

Опрошенные люди рассказали, что их постоянные обращения к властям и энергокомпаниям по поводу регулярных отключений света завершаются отписками, или попросту игнорированием.

Акция протеста из-за отсутствия света. Махачкала, август 2025 г. Скриншот видео Телеграм-канал
10:11 20.01.2026
Слова генерала полиции о ситуации в Дагестане нашли поддержку у махачкалинцев
Нерешенные проблемы с услугами ЖКХ вызывают недовольство жителей Дагестана и провоцируют рост протестной активности, заявил руководитель управления МВД по Северному Кавказу. Жители Махачкалы согласились с его мнением.

«Жаловаться куда-то уже нет смысла, нас никто не слушает. На Редукторном проблемы со светом и водой стали обыденными, и никто не говорит, когда они решатся», - рассказал Али.

«В прошлом году люди выходили на акции протеста, перекрывали улицы, такие меры порой действуют, сразу приезжали чиновники, и свет в результате девали. Сейчас люди боятся выходить, особенно мужчины, так как их могут сразу забрать в полицию. Даже не знаем, что нам делать», - говорит Мария.

в августе 2025 года жители Редукторного поселка в Махачкале вышли на стихийную акцию протеста из-за отсутствия света в их домах. Администрация города после этого отчиталась, что энергоснабжение большинства домов восстановлено. На аналогичные проблемы жаловались жители и других районов города.

«Чиновники никак не реагируют, нужны более действенные меры. Я считаю, надо инициировать коллективные обращения на имя главы государства, Следственного комитета и прокуратуры. Выходить на акции смысла нет, так как могут предъявить людям тяжкие обвинения», - считает Рашид.

Единый контакт-центр «Дагэнерго» сообщил в своем Telegram-канале, что 12 февраля из-за работ на подстанции «Новая» будет ограничено электроснабжение с 10:00 до 17:00 мск в ряде микрорайонов Махачкалы. Под отключение, в частности, попадают центральные улицы города: Имама Шамиля, Ирчи Казака, Магомеда Ярагского.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
03:08, 12 февраля 2026
11 военных из Ростовской области убиты на Украине
20:08, 11 февраля 2026
Житель Дагестана получил условный срок по статье об экстремизме
17:21, 11 февраля 2026
Военный из Волгоградской области убит на Украине
12:02, 11 февраля 2026
Обвинитель запросил для политолога Гасымлы 13 лет заключения
07:24, 11 февраля 2026
Три бойца со Ставрополья убиты в военной операции
02:57, 11 февраля 2026
Пожар произошел на заводе в Волгограде после атаки беспилотников
Все события дня
Новости
04:07, 12 февраля 2026
Два жителя Буйнакска обвинены в пропаганде экстремистской символики
Мужчина на допросе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:56, 12 февраля 2026
Гражданин Казахстана более двух месяцев провел под арестом в Дагестане
20:08, 11 февраля 2026
Житель Дагестана получил условный срок по статье об экстремизме
Найденное оружие. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
02:16, 11 февраля 2026
За неделю со 2 по 8 февраля в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах жертвы не зафиксированы
Силовик задерживает программиста. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:54, 11 февраля 2026
Житель Дагестана обвинен в конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Последние записи в блогах
Фото
11:15, 11 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Мертвые души. В Дагестане пытаются вернуть в бюджет украденные миллионы
Фото
13:00, 21 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
В Дагестане у главы района суд конфисковал 33 миллиона рублей
Фото
14:36, 9 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Экологическая катастрофа на Каспии 
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Рубен Варданян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ
12 февраля 2026, 05:05
Опубликовано содержание последнего слова Рубена Варданяна в Бакинском военном суде

Неизвестные уничтожили десятую временную табличку на доме Политковской. 11 февраля 2026 г. Фото: https://t.me/rusnews/80268?single
11 февраля 2026, 19:10
Десятую временную табличку уничтожили на доме Политковской

Пляж в Темрюкском районе. Фото: https://t.me/opershtab23/14949
11 февраля 2026, 16:33
Оперштаб назвал сроки проверки чистоты пляжей Анапы

Бахруз Самедов. Фото: Facebook.com/bahruz.samad принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
11 февраля 2026, 14:04
Бахруз Самедов прекратил голодовку в азербайджанской тюрьме 

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше