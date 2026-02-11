×

16:33, 11 февраля 2026

Оперштаб назвал сроки проверки чистоты пляжей Анапы

Пляж в Темрюкском районе. Фото: https://t.me/opershtab23/14949

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оценку официальных пляжей Анапы и Темрюкского района для возможности работы в курортный сезон проведут в конце весны - начале лета. Власти опровергли информацию о выбросах на официальных пляжах, указав, что нефтепродукты есть например на территории ООПТ и в частности на Бугазской косе.

Как писал "Кавказский узел", пляжи Анапы и Темрюкского района после разлива мазута еще непригодны для отдыха, заявила 4 февраля руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она не исключила, что к началу летнего сезона ситуация может измениться. Заявление главы Роспотребнадзора о пляжах Анапы поставило крест на сезоне 2026 года, считает часть блогеров. Вначале нужно убедиться, что выбросов с затонувших частей танкеров нет, прибыль отельеров менее важна, чем здоровье людей, считают другие. Оперштаб Краснодарского края на этом фоне отчитался, что с 29 января по 6 февраля на побережье Анапы и Темрюкского района не было новых выбросов мазута. 7 февраля волонтеры сообщили, что ветер обнажил пласты мазута прямо на защитном валу, за день собрано 12 мешков чистого мазута.

Оперштаб Краснодарского края сообщил, что оценка возможности использования пляжей будет в рекреационных целях перед началом купального сезона будет  проводиться в конце весны - начале лета в отношении всех официальных пляжей.

Оперштаб разместил комментарий министерства ГО и ЧС Краснодарского  к сообщениям "о новых выбросах нефтепродуктов на пляжах Анапы", которые, как утверждается, распространяют в мессенджерах и соцсетях.
 
Мониторинг состояния береговой линии ведется ежедневно. Выбросы нефтепродуктов в Анапе и Темрюкском районе не фиксировали уже больше трех месяцев. Это касается как мелких, так и особенно - крупных фрагментов мазута.
 
В течение весны, лета и осени 2025 г. с помощью системной механизированной очистки провели работы на всех публичных песчаных пляжах Анапы.Работы проводили с помощью спецтехники в несколько этапов: сначала просеивали верхние слои песка, потом переворачивали грунт с глубины до 70 см, выравнивали, просушивали и также просеивали. Затем по этому же принципу очистили песок, из которого состоял защитный вал. Его демонтировали, просеяли с помощью техники. И перед сезоном штормов восстановили из очищенного песка, сообщило ведомство

Фрагменты мазута встречаются в отдалении от публичных пляжей, на территории особо охраняемых природных зон, в частности на Бугазской косе, где в силу объективных причин невозможно или запрещено работать спецтехнике. К тому же эта территория используется в научных целях. Там работают ученые, которые изучают «поведение» нефтепродуктов в рамках полевого научного штаба, который создан  для проработки и испытания различных способов очистки песка от нефтепродуктов.

"На этих участках никогда не было организованных мест отдыха. В связи с этим исследования, необходимые любому публичному пляжу для разрешения работать в курортный сезон, там не проводились и не проводятся", - говорится в сообщении.

Сообщение ведомства прокомментировал штаб "Дельфины", указав, что  министерство ГО и ЧС говорит о чистоте только официальных  пляжей, а не о всей береговой линии. "При этом факт наличия фрагментов мазута подтверждён — на территориях ООПТ (например, на Бугазской косе). "ООПТ фактически исключены из курортной оценки, так как они не предназначены для отдыха. Но именно на этих территориях сегодня наблюдаются загрязнения, которые можно увидеть невооружённым глазом", - говорится в сообщении штаба от 10 февраля.

Однако в заявлении не уточняется:  какие именно фото и видео считаются недостоверными; проверялись ли конкретные точки, о которых сообщают;  по каким признакам различают «старый мазут» и «новый выброс»;  учитывались ли данные независимых и волонтёрских наблюдений, подчеркивают волонтеры. 

"Официальную позицию можно понять — это работа по снижению тревожности вокруг курортных пляжей. Но экологическая картина в целом требует большей прозрачности и диалога", - добавили они. 

Напомним, 18 апреля 2025 года Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района.

Автор: "Кавказский узел"

