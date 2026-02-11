×

Кавказский узел

14:04, 11 февраля 2026

Бахруз Самедов прекратил голодовку в азербайджанской тюрьме 

Бахруз Самедов. Фото: Facebook.com/bahruz.samad принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Исследователь Бахруз Самедов прекратил голодовку в учреждении по отбыванию наказания из-за ухудшения состояния здоровья.

Как писал "Кавказский узел", в середине ноября 2025 года руководство ИУ-11 обратилось с жалобой для ужесточения режима наказания Бахрузу и перевода его в крытую часть пенитенциарного комплекса в Умбакы. 1 декабря Бинагадинский районный суд удовлетворил представление руководства пенитенциарного учреждения. Бакинский апелляционный суд 5 февраля утвердил решение об ужесточении режима наказания исследователю Бахрузу Самедову и переводе его в крытое отделение пенитенциарного комплекса Умбакы. Самедов в знак протеста объявил бессрочную голодовку.

29-летний политолог и докторант чешского Карлова университета Бахруз Самедов был приговорен судом в Баку к 15 годам лишения свободы по обвинению в госизмене. Апелляционный суд оставил приговор в силе. Самедов был задержан 21 августа 2024 года, когда приехал в Азербайджан на каникулы. По версии следствия, он писал и переводил статьи по заказу представителей Армении. Обвинение основывалось на переписке Бахруза Самедова с тремя женщинами из Армении. Сам Самедов категорически отверг обвинение в госизмене. Он известен критикой в адрес властей Азербайджана, которую высказывал в зарубежных изданиях. Защита считает, что причиной ареста стали его "антивоенные взгляды".

Сразу после решения апелляционного суда Самедов был переведен в крытое отделение пенитенциарного комплекса в Умбакы, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» товарищ осужденного, активист Амрах Тахмазов. По его словам, по прибытию Самедова в Умбакы его поместили на так «называемый двухнедельный карантин» и запретили ему телефонные звонки и свидания.

«Однако поддержка журналистов и активистов, предавших огласке голодовку дало результаты. Вчера, 10 февраля, Бахрузу дали возможность позвонить бабушке. Бахруз сообщил, что из-за голодовки состояние его здоровья ухудшилось и он прекратил голодовку», - сказал Тахмазов.

При этом, он отметил, что Самедов сказал, что будет использовать все правовые средства для прекращения его необоснованного уголовного преследования.

Бабушка Самедова Зибейда Османова подтвердила слова Тахмазова. «Бахруз всего лишь хотел мира между Азербайджаном и Арменией. Теперь этот мир наступил, а моего внука все равно продолжают держать в тюрьме. Более того, его перевели сейчас в отдаленную тюрьму, мне пожилому человек очень трудно будет ехать туда чтобы повидать моего внука», - сказала Османова. 

"В крытой тюрьме заключенного максимально изолируют, его содержат в одиночной камере или в двухместной камере. В день, всего на один час ему предоставляется прогулка. Свидания и телефонные разговоры предоставляются реже, чем в колонии, и таким образом он максимально изолируется от внешнего мира. Заключенный в крытой тюрьме практически весь день находится в камере, в то время как в колонии в течение дня он может перемещаться по территории учреждения", - сказал ранее глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

