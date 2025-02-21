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21:01, 21 февраля 2025

Бахруз Самедов объявил голодовку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанский исследователь Бахруз Самедов объявил голодовку в знак протеста против отказа суда перевести его под домашний арест. Судебный процесс по делу о госизмене будет закрытым.

Как писал "Кавказский узел", 29-летний политолог Бахруз Самедов был задержан в Азербайджане 21 августа 2024 года и арестован по обвинению в госизмене. По версии следствия, он по заказу представителей Армении писал и переводил статьи. Самедов известен критикой в адрес властей Азербайджана, свою позицию он озвучивал в западных СМИ и аналитических изданиях. Сам Бахруз Самедов категорически отверг обвинение в госизмене. Суд продлил арест Самедова до 9 марта 2025 года,  в переводе под домашний арест ему было отказано

21 февраля в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльнура Нуриева состоялось подготовительное заседание по делу Самедова, передает корреспондент «Кавказского узла», посетивший заседание.

В ходе разбирательства адвокат Самедова Зибейда Садыгова ходатайствовала о прекращении уголовного дела в виду отсутствия в действиях ее подзащитного состава преступления по статье о госизмене (статья 274  УК Азербайджана).

По словам, адвоката обвинение не основывается на «достоверных доказательствах». "К делу в качестве «доказательства» приобщена переписка Самедова с тремя армянскими женщинами.  Однако в этой переписке нет ничего, образующего состав преступления «госизмена». Там нет ничего такого, чтобы Самедову дали бы задания о каком-то государственно важном вопросе и Бахруз исполнил бы это поручение", - сказала адвокат.

Защита считает, что причиной ареста Самедова стали его «антивоенные взгляды». "Это отражено и в материалах дела", - заметила адвокат.

В случае отказа в закрытии дела, адвокат просила суд перевести Самедова под домашний арест и учесть при этом наличие у него престарелой больной бабушки, которая является его единственным родственником.

Далее адвокат указала на исключение из материалов дела свидетельских показаний активистов, из-за веских оснований, что они были получены под давлением, поскольку эти люди  были задержаны и некоторое время их судьбы была не ясна и имелись опасения, что они арестованы.

Садыгова также потребовала расследовать жалобу Садыгова на бесчеловечное обращение после задержания, поскольку прокуратура отказалась от разбирательства по ней.

Содержание в тюрьме ученого, не совершившего в реальности преступления, вредит национальным интересам и международному имиджу нашей страны

Сам Самедов поддержал ходатайства и отверг обвинения. "Я ученый, свыше 400 зарубежных ученых, педагогов, в том числе представители академических кругов США выступили в мою защиту, обратились, чтобы меня освободили. Содержание в тюрьме ученого, не совершившего в реальности преступления, вредит национальным интересам и международному имиджу нашей страны", - сказал Бахруз Самедов в суде, отметив, что он выступал против войны.

Однако суд удовлетворил лишь одно ходатайство – направить в прокуратуру письмо о расследовании жалобы молодого ученого на пытки.

Суд также принял решение перевести Самедова из СИЗО Службы государственной безопасности в Бакинский СИЗО-1 Пенитенциарной службы минюста Азербайджана.

Судебное следствие по существо было назначено на 7 марта. Слушания будут закрытыми, решил судейский состав.

В конце заседания Самедов сообщил, что объявляет голодовку в знак протеста против решения суда оставить его в заключении.

Адвокат Садыгова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что защита не согласна с решениями суда.

"Мы настаивали Самедова перевести хотя бы под домашний арест с учетом тяжелого состояния его престарелой бабушки. За женщиной некому смотреть. У нее нет другого родственника, кроме Бахруза. Раньше она чувствовала себя бодро, но после ареста Бахруза женщина стремительно стала терять  здоровье", - сказала Садыгова.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

"Кавказский узел" также  писал, что в 11-минутном видеосюжете на Baku TV "Почему Бахруз Самедов работал на армян? – расследование", распространенном 31 августа 2024 года, рассказывается о причинах ареста исследователя и выдвинутых ему обвинениях.

 В частности, Самедов представляется как "известный член провокационной группы No War ("Нет войне", - прим. "Кавказского узла"), который "начиная с 2020 года, то есть со времен Отечественной войны (имеется в виду 44-дневная война в Карабахе в 2020 года, - прим. "Кавказского узла"), установил контакты с представителями спецслужб Армении и сотрудничающими с ними гражданами этой страны".

 Среди лиц, с которыми Самедов "вступил в контакт, были Ирина Сафарян, Лилит Шахвердян, Сосси Татикян и другие". В сюжете утверждается, что по их заданию "Самедов собирал информацию о важных процессах, происходящих в приграничных с Арменией районах и Карабахском экономическом районе Азербайджана и передавал ее этим лицам". "Кроме того, в рамках выполнения этих заданий Бахруз Самедов готовил дезинформацию и провокационные материалы, направленные на разжигание национальной, этнической и религиозной вражды на территории Азербайджана, и публиковал их на различных аккаунтах в социальных сетях. В ходе переписки через мобильное приложение WhatsApp* с Ириной Сафарян, работающей на спецслужбы Армении, Самедов получил задание собрать и отправить информацию о процессах, происходящих в Карабахе и других регионах, ситуации с возвращением вынужденных переселенцев на освобожденные территории, а также о строительных работах на этих территориях и другие темы. Бахруз Самедов в соответствии с этими заданиями собрал всю возможную информацию и отправил Ирине Сафарян", - говорится в сюжете.

Кроме того, далее говорится в материале, "во время переписки с телеграм-каналом Lilit Khankendi, принадлежащим Лилит Шахвердян, сотрудничающей со спецслужбами Армении, Бахруз Самедов получил конкретное задание". "Он собрал информацию о гражданине Азербайджана, фотография которого была ему отправлена, и передал ее армянской стороне, тем самым занимаясь шпионажем против Азербайджана в пользу иностранного государства в целях враждебности, оказывая помощь организациям и представителям иностранного государства, совершая государственную измену Азербайджану", - отмечает Baku TV.

Также говорится о сборе и передаче Самедовым "сотрудничающему со спецслужбами Армении лицу по имени Егия Ташджян" информации "о деятельности российских миротворцев", а также о "радикальных религиозных течениях в Азербайджане, в том числе о деятельности и членах преступного сообщества "Хусейниюн".

Азербайджанский юрист и правозащитник Самед Рагимли ранее назвал приведенные в сюжете Baku TV утверждения недостаточным основанием для преследования по статье о госизмене. Согласно "Комментариям к Уголовному кодексу"Азербайджана", для возникновения уголовной ответственности за предоставление сведений в ущерб национальной безопасности необходимы два условия, подчеркнул он. "Первое - эти данные должны быть получены по заказу специальных служб иностранных государств. Второе - "должна быть возможность для использования этих средств в ущерб безопасности Азербайджана", - сказал Рагимли корреспонденту "Кавказского узла".

Однако из обвинения следует, что Самедов передавал общеизвестную информацию, сведения из открытых источников, из медиа. Такая информация, которая и так доступна, вряд ли могла представлять интерес для иностранных спецслужб. То же самое касается и информации о сборе информации о некоем гражданине, фото которого было опубликовано в социальных сетях, продолжил эксперт. "Социальные сети безграничны, и вполне нормально пытаться получить информацию по просьбе кого-то из ваших знакомых о людях, которые делятся здесь своими фотографиями. Это никак не может быть интерпретировано как деятельность в ущерб национальной безопасности Азербайджана", - отметил Рагимли.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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