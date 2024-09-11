Правозащитники связали преследование Бахруза Самедова с его пацифистской позицией

11 сентября 2024, 19:01

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционная инстанция оставила в силе отказ удовлетворить жалобу арестованного по обвинению в госизмене политолога Бахруза Самедова на обыск у него в квартире, защита намерена обратиться в ЕСПЧ, сообщил адвокат. Обвинения в адрес Самедова, которые распространили провластные медиа, бездоказательны, а власти преследуют его за антивоенную позицию, заявили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 29-летний политолог Бахруз Самедов был задержан в Азербайджане 21 августа и арестован по обвинению в госизмене. По версии следствия, он по заказу представителей Армении писал и переводил статьи. Самедов известен критикой в адрес властей Азербайджана, свою позицию он озвучивал в западных СМИ и аналитических изданиях, также он пацифистки относился к конфликту между Арменией и Азербайджаном, рассказал "Кавказскому узлу" знакомый Самедова. Сам Бахруз Самедов категорически отверг обвинение в госизмене. 5 сентября Сабаильский районный суд Баку не удовлетворил жалобы на обыск в квартире Бахруза Самедова. Защита активиста настаивает, что обыск, проведенный 21 августа в квартире, где проживает Самедов со своей бабушкой, был незаконным, так как проведен без решения суда.

В Бакинском апелляционном суде сегодня состоялось рассмотрение жалобы Самедова на обыск в квартире, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Зибейда Садыгова.

"Мы обратили внимание на то, что обыск проводился без законных на то оснований, то есть без санкции суда. Кроме того, не было обеспечено присутствие самого Самедова, его адвоката. Поэтому мы просили признать незаконным протокол обыска, вернуть изъятые вещи, в том числе мобильный телефон, компьютеры, дипломы, сертификаты об образовании, книги. Информация извлеченная из изъятых предметов не может считаться доказательствами, поскольку они были добыты с нарушением закона", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зибейда Садыгова.

Однако апелляционный суд не удовлетворил жалобу Самедова, отметила адвокат. По ее словам, теперь защита будет обращаться в ЕСПЧ. "Мы исчерпали правовые механизмы внутринационального обжалования. И теперь готовим жалобы в ЕСПЧ на арест и на неправомерность обыска", - сказала адвокат.

Она подчеркнула, что Самедов не признает себя виновным и считает, что его преследуют за антивоенные призывы.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил информацию об отклонении жалобы Самедова. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

По мнению эксперта в области права, члена правления "Платформы III Республики" и руководителя правового центра "Защитник" Самеда Рагимли, обвинение в госизмене носит тяжкий характер и должно основываться "на серьезных материальных доказательствах", а "не на пропагандистских клише и субъективных интерпретациях".

Однако, сливы и утечки в провластные СМИ Азербайджана по делу Самедова обнаруживают серьезные правовые проблемы в деле исследователя, сказал Рагимли корреспонденту "Кавказского узла".

"В частности, из сюжета на проправительственном Интернет-телевидении Baku TV, в котором явно использованы следственные материалы, следует, что обвинение построено на двух элементах "шпионаже" и "в оказании помощи Армении и ее представителям в осуществлении враждебной деятельности против Азербайджана"", - отметил эксперт.

В 11-минутном видеосюжете на Baku TV, распространенном 31 августа под заглавием «Почему Бахруз Самедов работал на армян? – РАССЛЕДОВАНИЕ», рассказывается о причинах ареста исследователя и выдвинутых ему обвинениях.

В частности, Самедов, представляется как «известный как член провокационной группы "No War" («Нет войне», примеч. «Кавказского узла»), который «начиная с 2020 года, то есть со времен Отечественной войны (имеется в виде 44-дневная война в Карабахе в 2020 г, примеч. «Кавказского узла»), установил контакты с представителями спецслужб Армении и сотрудничающими с ними гражданами этой страны».

"Члены этой группы всегда пытались выставить себя сторонниками мира и противниками войны, но в ответственные для страны периоды в основном защищали армян и агрессию Армении против Азербайджана, поддерживали сепаратистов в Карабахе», - далее говорится в сюжете .

Среди лиц, с которыми Самедов «вступил в контакт, были Ирина Сафарян, Лилит Шахвердян, Сосси Татикян и другие».

"По заданию упомянутых граждан Республики Армения, Бахруз Самедов собирал информацию о важных процессах, происходящих в приграничных с Арменией районах и Карабахском экономическом районе Азербайджана, и передавал ее этим лицам. Кроме того, в рамках выполнения этих заданий Бахруз Самедов готовил дезинформацию и провокационные материалы, направленные на разжигание национальной, этнической и религиозной вражды на территории Азербайджана, и публиковал их на различных аккаунтах в социальных сетях. В ходе переписки через мобильное приложение WhatsApp с Ириной Сафарян, работающей на спецслужбы Армении, Самедов получил задание собрать и отправить информацию о процессах, происходящих в Карабахе и других регионах, ситуации с возвращением вынужденных переселенцев на освобожденные территории, а также о строительных работах на этих территориях и другие темы. Бахруз Самедов в соответствии с этими заданиями собрал всю возможную информацию и отправил Ирине Сафарян», - утверждается в сюжете.

Кроме того, далее говорится в материале, "во время переписки с телеграм-каналом "Lilit Khankendi", принадлежащим Лилит Шахвердян, сотрудничающей со спецслужбами Армении, Бахруз Самедов получил конкретное задание". "Он собрал информацию о гражданине Азербайджана, фотография которого была ему отправлена, и передал ее армянской стороне, тем самым занимаясь шпионажем против Азербайджана в пользу иностранного государства в целях враждебности, оказывая помощь организациям и представителям иностранного государства, совершая государственную измену Азербайджану", - отмечает Baku TV.

Также указывается сборе и передаче Самедовым "сотрудничающему со спецслужбами Армении лицу по имени Егия Ташджян" информации "о деятельности российских миротворцев", а также о "радикальных религиозных течениях в Азербайджане, в том числе о деятельности и членах преступного сообщества "Хусейниюн"".

В материале Baku TV подчеркивается, что антиазербайджанская деятельность Бахруза Самедова не ограничивается только упомянутым: он был в Праге на мероприятии армянской диаспоры в Праге "Этнические чистки, проводимые азербайджанским государством в Карабахе, уничтожение армянского культурного наследия", где озвучил идеи, служащие интересам армянского государства и направленные против нашей страны.

Оба примера шпионажа Самедова, указанные в сюжете, в частности передача информации Сафарян и Шахвердян, , с юридической точки не состоятельны, считает Рагимов. "Согласно Уголовному кодексу, обвинение в государственной измене может быть совершено в четырех формах. Самедову предъявлены обвинения в двух из них – "шпионаже" и "пособничестве враждебной деятельности". В части, касающейся «шпионажа», Самедов обвиняется не в передаче информации, относящейся к государственной тайне, а в виде «предоставления иной информации для использования в ущерб безопасности Азербайджанской Республики» по заданию спецслужб зарубежных стран». В отличие от определения «государственная тайна», понятие «иная информация, которая может быть использована для причинения вреда безопасности на основании задания иностранных спецслужб» расплывчато. Если это обвинение не разъяснено устоявшейся судебной практикой, то такое расплывчатое обвинение не может быть выдвинуто", - сказал он.

Согласно "Комментариям к Уголовному кодексу" Азербайджана, для возникновения уголовной ответственности за предоставление сведений, в ущерб национальной безопасности необходимы два условия, подчеркнул он. "Первое - эти данные должны быть получены по заказу специальных служб иностранных государств. Второе - "должна быть возможность для использования этих средств в ущерб безопасности Азербайджана", - продолжил Рагимли.

Однако из обвинения следует, что Самедов передавал общеизвестную информацию, сведения из открытых источников, из медиа. Такая информация, которая и так доступна, вряд ли могла представлять интерес для иностранных спецслужб. То же самое касается и информации о сборе информации о некоем гражданине, фото которого было опубликовано в социальных сетях, продолжил эксперт.

"Социальные сети безграничны, и вполне нормально пытаться получить информацию по просьбе кого-то из ваших знакомых о людях, которые делятся здесь своими фотографиями. Это никак не может быть интерпретировано как деятельность в ущерб национальной безопасности Азербайджана", - отметил Рагимли.

Обвинение в "содействии представителям армянских спецслужб в проявлении враждебной деятельности против Азербайджана" основано на антивоенных позициях, излагаемых Самедовым в социальной сети.

Кроме того, "для подтверждения обвинения против Бахруза Самедова необходимо доказать, что упомянутые в обвинении люди являются сотрудниками армянских спецслужб". "До сих пор ни следственным органом напрямую, ни через «утечки» в СМИ не предоставлено никаких доказательств по этому поводу. Указанные в сюжете Baku TV лица армянской национальности являются представителями гражданского общества Армении", - отметил Рагимли.

"Таким образом, «шпионский аспект» обвинения против Бахруза Самедова основан на расплывчатой юридической дефиниции. Обвинение в "содействии представителям армянских спецслужб в проявлении враждебной деятельности против Азербайджана" основано на антивоенных позициях, излагаемых Самедовым в социальной сети. Во-первых, Самедов придерживался этих взглядов еще до 2020 года и общения с этими людьми. Кроме того, данная позиция является неортодоксальным (маргинальным) мнением, которое противоречит ортодоксальной (доминирующей) позиции в Азербайджане относительно нагорно-карабахского конфликта. Если позиции, противоречащие официальному дискурсу по нагорно-карабахскому конфликту, автоматически считаются помогающими Армении во враждебных действиях, то такой уголовно-правовой подход является не чем иным, как посягательством на свободу слова. Такой подход не может быть оправдан законными ограничениями свободы выражения мнений. Необходимо подчеркнуть, что не представлены доказательства того, что Бахруз выполнял эти действия по заданию. Следовательно, аспект обвинения в "пособничестве" против Бахруза также является необоснованным с уголовно-правовой точки зрения и является нарушением Конвенции о правах человека - неопределенное, незаконное, ненужное и несоразмерное ограничение свободы выражения мнений. Таким образом, обвинение Самедова в госизмене проблематично и даже абсурдно как с точки зрения национального законодательства Азербайджана (конституционное право и уголовное право), так международного права человека (Европейская конвенция по правам человека)", - сказал Рагимли.

По мнению юриста, дело Самедова имеет политический подтекст и является новым трендом в репрессивной политике властей Азербайджана. "С ноября прошлого года, с арестов журналистов Abzas Media началась новая волна репрессий в Азербайджане против представителей СМИ и гражданского общества. Мишенью стали журналисты и активисты, критикующие правительство за нарушение прав человека, произвол чиновников и силовиков, коррупцию, не прозрачность восстановительных работ в Карабахе. Этот тренд продолжался до начала июня – ареста экономиста Фарида Мехрализаде. Были арестованы более 20 журналистов и активистов и им предъявлены обвинения в контрабанде и других экономических преступлениях. С июля наметилась новая тенденция – арестов исследователей по обвинению в госизмене. Сначала был арестован Игбал Абилов, а в августе под стражу был взят Бахруз Самедову. По его делу, были кратковременно задержаны еще два активиста – Джавид Ага и Самед Шихы и они хотя находятся в статусе свидетелей, но им запрещен выезд из Азербайджана", - продолжил Рагимли.

Во власти решили зачистить и «антивоенный сегмент» гражданского общества, чтобы устранить новый потенциальный источник угрозы стабильности режима

Всех троих – Самедова, Агу и Шихы объединяет то, что они относятся к так называемой группе "No War" («Нет войне»!), добавил он.

"Это представители нового поколения гражданского общества, появившегося после 2014 года. Дело в том, что после массовых арестов руководителей НПО в 2014, включая известных правозащитников, и внесения реакционных изменений в законодательство, институционально гражданское общество Азербайджана было фактически разгромлено. На этом фоне появились небольшие маргинальные группы «левых», «феминисток», «пацифистов», выступающих за решение карабахского конфликта мирными средствами. Это были в основном сетевые группы и деятельность их проявлялась в социальных сетях и иногда в проведении небольших протестных акций по случаю 8 марта, 1 мая. Как и раз из этой среды и в начале 44-дневной войны 2020 года оформилась группа, которую назвали "No War", которая приняла петицию с призывом к миру. Бахруз Самедов был одним из ее активных представителей. Вокруг этой группы в основном собрались молодые люди левых взглядов, феминистки. Среди тех, кто выступал были и немногочисленные правые либералы, «прагматики», которые считали, что Азербайджан не готов к войне. Однако по мере успехов азербайджанской армии «либералы» и «прагматики» как-то отошли. Но Бахруз Самедов и его единомышленники продолжали антивоенные выступления. Их позиция заключалась в так называемой в популярной среди левых идее «революционного пораженчества». Это можно сравнить с лозунгом большевиков в первой Мировой войне, призывающим пролетариат своих стран содействовать поражению собственных правительств во имя победы мировой революции. Бахруз Самедов и другие сторонники "No War" продолжали антивоенные выступления и после войны", - рассказал Рагимли.

Спустя три дня после начала боевых действий в Карабахе, 30 сентября 2020 года, было опубликовано «Антивоенное заявление азербайджанской левой молодежи», среди подписантов которого был и Бахруз Самедов. В нем осуждались попытки военного решения конфликта и содержался призыв к мирным усилиям по урегулированию конфликта и мирному сосуществованию армян и азербайджанцев. "Давно пора нам, азербайджанской и армянской молодежи, взять решение этого устаревшего конфликта в свои руки. Это больше не должно быть прерогативой людей в костюмах, чьей целью является накопление капитала, как экономического, так и политического, а не разрешение конфликта. Мы должны сбросить этот уродливый плащ национального государства, которому место на свалке истории, и придумать и создать новые способы совместного и мирного сосуществования. Для этого очень важно возродить политические, низовые инициативы, которые восстановят мирные переговоры и сотрудничество. Мы, левые активисты в Азербайджане, ни в коем случае не поддерживаем дальнейшую мобилизацию молодежи страны в эту бессмысленную войну и считаем восстановление диалога своей главной целью", - говорится в петиции, опубликованной на сайте LeftEast.org.

Разрешения конфликта в дальнейшей военной эскалации и распространении взаимной ненависти, нет, заявили осенью 2020 года активисты. Недавние военные столкновения в Нагорном Карабахе не приносят никакой пользы для установления мира в регионе. Мы даже не хотим представлять себе риски втягивания в полномасштабную войну, поскольку понимаем, какие последствия это может иметь для наших обществ и будущих поколений. Мы решительно осуждаем все шаги, предпринимаемые для продления конфликта и углубления ненависти между двумя народами. Мы хотим оглянуться назад и предпринять необходимые шаги для восстановления доверия между нашими обществами и молодежью. Мы отвергаем любые националистические и военные нарративы, которые исключают любую возможность того, что мы снова будем жить вместе на этой земле. Мы призываем к инициативам по построению мира и солидарности. Мы считаем, что существует альтернативный выход из этого тупика посредством взаимного уважения, мирного отношения и сотрудничества", - в частности, говорилось в петиции.

Самедов выступил также с авторской статьей, осуждающей военные действия. "Насилие будет только подпитывать еще большее насилие. И «диалог», который формируется доминирующим нарративом и монополизирован государством, не принесет мира между нашими народами, по крайней мере, не в ближайшем будущем. Мы должны потребовать другого пути. Неважно, насколько это трудно. Но также мы, выступающие против войны, должны быть готовы к состраданию. Страдания обеих наций будут длиться долго. И мы должны понимать страдания наших общин и быть рядом с ними, неустанно работая ради мира — даже если они отвергают нас", - отмечал Самедов в статье, опубликованной на сайте ОС Media 2 октября 2020 года.

По словам Рагимли, в разгар войны 2020 года правительство не обращало на них внимания, поскольку в социальных сетях сами пользователи активно противодействовали им. То есть влияния на общественное мнение сторонники "No War" не имели.

"Однако уже в ходе военной эскалации в середине сентября 2022 года неожиданно в социальных сетях стало проявляться недовольство возобновлением военных действий. Это очевидно было результатом усталости от войны, не оправдавшихся надежд на то, что после освобождения территорий правительство будет больше уделять внимания теперь решению социальных и экономических проблем, сохранением пороков в госуправлении. И тогда в правительстве видимо решили, что идеи "No War" начинают находить поддержку среди населения. Уже перед антитеррористической операцией 19-20 сентября 2023 года и во время нее в административном порядке были арестованы несколько активистов, придерживающихся антивоенных взглядов. Этому предшествовала встреча в августе 2023 сторонников "No War", на которую собрались около 50-60 человек. Видимо это мероприятие и стало отправной точкой для силовых структур перейти к репрессивным действиям против этих антивоенных активистов", - полагает Рагимли.

На его взгляд, арест Самедова является продолжением этой линии. "Видимо, во власти решили зачистить и «антивоенный сегмент» гражданского общества, чтобы устранить новый потенциальный источник угрозы стабильности режима. Обвинение в госизмене рассматривается, видимо, тем инструментом, который должен запугать активистов, придерживающихся взглядов "No War", - отметил Рагимли.

Инакомыслие имеет право на существование

По его мнению, в деле Самедова пропаганда использует фактор отвергаемых мейнстримом его воззрений. "Бахруз Самедов выступал за диалог Баку с лидерами карабахских сепаратистов, несмотря на то, что они в азербайджанском обществе военные преступники . Бахруз "провокативно" использовал понятие "Арцах", которые обозначало и символизировало сепаратизм и отторжение Карабаха от Азербайджана. Причем это он делал в контексте критики правительства Азербайджана. Однако думаю, что Самедов намеренно делал так, придерживаясь тактики новых левых в Европы вбрасывать в общество провокативные идеи для проверки восприятия этого в общественных настроениях. Конечно, подобные действия можно не одобрять, и даже осуждать, однако подвергать человека к уголовному преследованию за это неверно, поскольку подобные высказывания укладываются в свободу выражения. По крайней мере, в УК Азербайджана нет ответственности за использование слова "Арцах"», - отметил Рагимли.

"Властям Азербайджана не важно, армянин ли ты из Арцаха или какой-то азербайджанский крестьянин. Если вы будете протестовать, если вы не подчинитесь правительству, вы будете подвергнуты изоляции и наказанию. Все, чего они хотят, это чтобы все им поклонились", - писал Самедов в социальной платформе Х в июне 2023 года.

Правозащитник Эльшан Гасанов также считает, что Самедова преследуют за «антивоенные взгляды».

«Бахруз Самедов получил известность своими антивоенными призывами. Он в общем-то и не скрывал своих контактов с представителями Армении. В социальных сетях он комментировал посты из армянского сегмента Интернет. Армяне использовали его посты. Да, многим не нравилась позиция Бахруза Самедова, они считали, что он забывает о страданиях азербайджанского народа от конфликта, бедах азербайджанских беженцев, неверно критиковал освобождение Азербайджаном своих территорий военным путем, поскольку мирные переговоры продолжались почти 30 лет. Но инакомыслие имеет право на существование. Мы изучаем дело Бахруза Самедова и очевидно признаем его политзаключенным, поскольку убедительных доказательств его вины общественности на официальном уровне не представлено", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Гасанов, являющийся сокоординатором Союза За свободу политзаключенным Азербайджана.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.