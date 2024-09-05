Суд отказался признать неправомерным обыск у Бахруза Самедова

05 сентября 2024, 22:15

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Суд в Баку не удовлетворил жалобу арестованного по обвинению в госизмене политолога Бахруза Самедова, просившего признать неправомерным обыск у него в квартире. Защита Самедова пообещала обжаловать это решение суда.

Как писал "Кавказский узел", 29-летний политолог Бахруз Самедов был задержан в Азербайджане 21 августа и арестован по обвинению в госизмене. По версии следствия, он по заказу представителей Армении писал и переводил статьи. Самедов известен критикой в адрес властей Азербайджана, свою позицию он озвучивал в западных СМИ и аналитических изданиях, также он пацифистки относился к конфликту между Арменией и Азербайджаном, рассказал "Кавказскому узлу" знакомый Самедова. Сам Бахруз Самедов категорически отверг обвинение в госизмене.

Сегодня в Сабаильском районном суде Баку состоялось рассмотрение жалобы на обыск в квартире Бахруза Самедова. Защита активиста настаивает, что обыск, проведенный 21 августа в квартире, где проживает Самедов со своей бабушкой, был незаконным, так как проведен без решения суда.

«Я подала в суд жалобы о признании незаконным протокол обыска, проведенного в квартире Бахруза Самедова. Соответственно использование изъятых веществ или их содержимого в качестве доказательств также признавалось бы незаконным. Эти вещи должны были быть возвращены Самедову», - сказала корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Зибейда Садыгова.

По ее словам, из квартиры Самедова были изъяты два мобильных телефона, два компьютера, сертификаты об участии политолога в различных образовательных программах, несколько книг. Адвокат сообщила, что суд не удовлетворил жалобу на обыск, и теперь защита подаст апелляцию.

Бабушка Самедова Зибейда Османова рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что силовики, придя с обыском, заявили, что молодой человек, подозревается по делу о наркотиках. «Они сказали, что ищут наркотики, а забрали телефоны, компьютеры, дипломы, книги Бахруза. А потом его обвинили в «государственной измене». Бахруз не совершал преступления. Он всего лишь выступал за мир, вел исследования в этом направлении, и, естественно, общался и с представителями другой стороны конфликта. И сегодня, когда Бахруза вели из автозака в здание суда, он сказал собравшимся, что не виновен, и заявил : «Да здравствует мир, Да здравствует братство народов!». Это его жизненная позиция», - отметила бабушка политолога.

Сотрудник Сабаильского районного суда подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» информацию об отклонении жалобы на обыск в квартире Самедова. Представители следственного органа оказались не доступны для комментариев.

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