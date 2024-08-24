Бахруз Самедов арестован в Азербайджане на четыре месяца

24 августа 2024, 00:34

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Суд в Баку назначил критику властей Азербайджана Бахрузу Самедову четыре месяца предварительного заключения по делу о госизмене. Самедов отверг обвинения, а защита пообещала обжаловать его арест.

Как писал "Кавказский узел", молодой ученый Бахруз Самедов, известный публикациями в OC Media и на издающемся за рубежом ресурсе Бакинского исследовательского института, был задержан 21 августа. По словам его бабушки Зибейды Османовой, сотрудники Службы государственной безопасности провели обыск дома, забрали компьютер Самедова, его паспорт, два его диплома об окончании зарубежных вузов и книгу на английском языке, в которой была его статья. Позже, по ее словам, ей позвонила адвокат и сообщила, что Бахруз подозревается в госизмене, а именно в том, что он по заказу армян писал и переводил статьи.

"Бахруз, будучи политологом, занимался исследованиями, в том числе связанными с конфликтом между Арменией и Азербайджаном, изучал мнения с разных сторон. Бахруз сейчас учится в докторантуре чешского университета Карлова. Он приехал 29 дней назад на каникулы и должен был уехать обратно на учебу", – рассказала его бабушка.

Сабаильский районный суд Баку 23 августа рассмотрел ходатайство Службы государственной безопасности об избрании в отношении политолога Бахруза Самедова меры пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца в связи с предъявленным ему обвинением по ст. 274 (госизмена) УК Азербайджана.

«Следствие мотивировало необходимость заключения Самедова под стражу тем, что он учится за рубежом, часто выезжает из страны и может скрыться. Мы, сторона защиты, возразили на это. Сам Самедов заявил, что отнюдь не намерен скрываться, а напротив, готов на следствии доказать свою невиновность и добиться оправдания», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Зибейда Садыгова.

Не вдаваясь в детали обвинения в связи с тайной следствия, адвокат сообщила, что Самедову инкриминируется «сотрудничество с армянами» в «ущерб интересам Азербайджана». Но Бахруз Самедов заявил, что невиновен и «никогда не совершал измены своему государству».

«Бахруз Самедов сказал, что является миролюбивым человеком. Он сказал, что исповедует христианство, и что «эта религия пропагандирует мир». По этой причине, а также в виду личной приверженности ценностям мира он лишь хотел мира между Арменией и Азербайджаном. В своих исследованиях он отражал проблемы обеих сторон», - пересказала адвокат показания Самедова.

Однако, по ее словам, суд удовлетворил представление и ходатайство следствия и арестовал Самедова на 4 месяца. На решение суда будет подана апелляция, сказала адвокат.

На вопрос, были ли у Самедова жалобы на обращение с ним, адвокат ответила, что «Бахруз жаловался на некоторое давление, в связи чем суд принял решение передать эту информацию на расследование в прокуратуру».

Сотрудник Сабаильского суда подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» информацию об аресте Самедова. Представители СГБ оказались не доступны для комментариев.

Один из знакомых Самедова предположил, что его арест связан с критикой властей Азербайджана. "Бахруз Самедов известен публикациями критических статей и комментариями в адрес властей Азербайджана в западных новостных СМИ и аналитических изданиях. Он пацифистки относился к конфликту между Арменией и Азербайджаном, и его посты в социальных сетях, в особенности во время 44-дневной войны 2020 года, неоднозначно воспринимались азербайджанскими пользователями. Его обвиняли в необъективной оценке реалий. Однако Бахруз излагал личную точку зрения", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" знакомый Самедова, пожелавший не называть своего имени.

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