Критик властей задержан в Азербайджане

22 августа 2024, 12:24

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Сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана задержали Бахруза Самедова по делу о госизмене, сообщили его близкие. Самедов критикует власти, а также выступает против армяно-азербайджанского конфликта, отметил его знакомый.

По словам бабушки Бахруза Самедова Зибейды Османовой, ее внук был задержан 21 августа около 16.00 (15.00 по мск). Самедов вышел из дома, чтобы поехать на пляж с товарищем.

"Через полчаса после того, как Бахруз вышел из дома, к нам пришли домой 5-6 человек, представившиеся сотрудниками СГБ (Службы государственной безопасности). Они сказали, что на Бахруза есть жалоба, что он занимается наркотиками. Они провели обыск дома, забрали компьютер Бахруза, его паспорт, два его диплома об окончании зарубежных вузов, книгу на английском языке, в котором была статья Бахруза. Никаких наркотиков они не обнаружили", – рассказала Османова корреспонденту "Кавказского узла".

Позже, по ее словам, к ней позвонила адвокат по имени Вафа. "Это женщина сообщила, что Бахруз подозревается в госизмене, якобы обнаружена его "переписка с армянами", дескать он по их заказу писал и переводил статьи. Но эти обвинения необоснованны. Бахруз будучи политологом занимался исследованиями, в том числе связанными с конфликтом между Арменией и Азербайджаном, изучал мнения с разных сторон. Бахруз сейчас учится в докторантуре чешского университета Карлова. Он приехал 29 дней назад на каникулы. Сегодня утром он должен был уехать обратно на учебу", – рассказала Османова.

Она отметила, что кроме нее у Самедова нет близких. "Бахруз потерял обоих родителей. У него кроме меня никого нет", – сказала его бабушка. Она уточнила, что Самедову 29 лет.

Один из знакомых Самедова на условиях анонимности предположил, что его арест связан с критикой властей Азербайджана. "Бахруз Самедов известен публикациями критических статей и комментариями в адрес властей Азербайджана в Западных новостных СМИ и аналитических изданиях. Он пацифистки относился к конфликту между Арменией и Азербайджаном и его посты в социальных сетях, в особенности во время 44-дневной войны 2020 года, неоднозначно воспринимались азербайджанскими пользователями. Его обвиняли в необъективной оценке реалий. Однако Бахруз излагал личную точку зрения", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Знакомый Самедова добавил, что близкие пытаются найти ему независимого адвоката.

Бахруз Самедов известен также как автор издания "OC Media" и издающегося на Западе ресурса "Бакинский исследовательский институт".

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием СГБ Азербайджана.

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