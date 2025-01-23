Суд отказал Бахрузу Самедову в переводе под домашний арест

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ходатайство защиты о переводе политолога Бахруза Самедова под домашний арест для опеки над бабушкой оставлено судом без удовлетворения. Защита будет обжаловать решение суда.

Как писал "Кавказский узел", 29-летний политолог Бахруз Самедов был задержан в Азербайджане 21 августа и арестован по обвинению в госизмене. По версии следствия, он по заказу представителей Армении писал и переводил статьи. Самедов известен критикой в адрес властей Азербайджана, свою позицию он озвучивал в западных СМИ и аналитических изданиях, также он пацифистски относился к конфликту между Арменией и Азербайджаном, рассказал "Кавказскому узлу" знакомый Самедова. Сам Бахруз Самедов категорически отверг обвинение в госизмене. Суд продлил арест Самедова до 9 марта 2025 года.

В Сабаильском районном суде 22 января состоялось рассмотрение ходатайства о переводе Самедова под домашний арест, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зибейда Садыгова. Она отметила, что новое ходатайство о переводе Самедова под домашний арест было подано в связи с продлением ему срока предварительного заключения.

Самедов не считает себя виновным и намерен доказать это в ходе расследования

"В начале следствия мы подавали уже ходатайство о переводе Самедова под домашний арест, но оно было отклонено. Сейчас, после продления срока предварительного заключения до 9 марта, мы вновь решили воспользоваться правом просить суд изменить меру пресечения. Мы, сторона защиты, не против продолжения следствия, ибо Самедов не считает себя виновным и намерен доказать это в ходе расследования", - отметила адвокат.

При этом защита настаивает, чтобы Самедов на период следствия был переведен под домашний арест. "Мы просили суд также принять во внимание состояния здоровья его 82-летней бабушки Зибейды Османовой. У этой женщины преклонного возраста нет никого, кроме Бахруза. Судьба так распорядилась, что Бахруза с годовалого возраста воспитывала бабушка. Сейчас у них, кроме друг друга, родственников нет", - сказала адвокат.

По ее словам, следователь выступил против ходатайства и спросил, как же Бахруз жил за рубежом, оставляя бабушку одну. «Дело в том, что бабушка Бахруза до его ареста хорошо чувствовала себя. С другой стороны, когда Бахруз был на свободе, он в любой момент мог бы приехать, если бабушка заболела бы. Проблемы у нее начались как раз после ареста Бахруза, она стала сильно переживать за него, беспокоиться. Состояние здоровья женщины резко ухудшилось, и сейчас в день к ней по два-три раза приезжает скорая. Поэтому мы просили суд на период следствия освободить Самедова, чтобы он мог смотреть за пожилой больной бабушкой. При этом в любой момент он может явиться на следствие", - продолжила адвокат Садыгова.

Однако суд оставил ходатайство без удовлетворения. Защита намерена подать апелляцию.

Сотрудник Сабаильского районного суда подтвердил информацию об отклонении ходатайства защиты Самедова. Представители следственного органа оказались не доступны для комментариев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.