Двое военных из Северной Осетии убиты на Украине

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Арсланбек Барагунов и Андрей Усатов из Моздокского района убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 601 боец из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 3 ноября власти и силовики признали убитыми в зоне военной операции на Украине не менее 599 бойцов из Северной Осетии.

О гибели Барагунова и Усатова в военной операции сообщила администрация Моздокского района в Telegram-канале.

Арсланбек Барагунов родился в 1979 году. Андрей Усатов - в 1977 году. Детали биографий и гибели бойцов администрация в сообщении не привела.

Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 10 тысяч Не менее 4969 бойцов из СКФО и 5031 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 601 бойца из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ранее администрация Моздокского района сообщала, что в военной операции убит Махмуд Махмудов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Никаких официальных почестей его семье оказано не было. В военкомате сказали, что якобы даже страховки "Согаза" нет. Якобы их не страховали… Никто больше не ответил, в том числе военная прокуратура", - рассказала родственница одного из них.