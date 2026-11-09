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02:53, 9 ноября 2026

Двое военных из Северной Осетии убиты на Украине

Военные на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арсланбек Барагунов и Андрей Усатов из Моздокского района убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 601 боец из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 3 ноября власти и силовики признали убитыми в зоне военной операции на Украине не менее 599 бойцов из Северной Осетии.

О гибели Барагунова и Усатова в военной операции сообщила администрация Моздокского района в Telegram-канале.

Арсланбек Барагунов родился в 1979 году. Андрей Усатов - в 1977 году. Детали биографий и гибели бойцов администрация в сообщении не привела.

Российский военный. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/58670
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Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 10 тысяч
Не менее 4969 бойцов из СКФО и 5031 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 601 бойца из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ранее администрация Моздокского района сообщала, что в военной операции убит Махмуд Махмудов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Никаких официальных почестей его семье оказано не было. В военкомате сказали, что якобы даже страховки "Согаза" нет. Якобы их не страховали… Никто больше не ответил, в том числе военная прокуратура", - рассказала родственница одного из них.

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Автор: "Кавказский узел"

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