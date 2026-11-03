×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:55, 3 ноября 2026

Боец из Северной Осетии убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Махмуд Махмудов из Моздокского района убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 599 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 26 октября власти и силовики признали убитыми в зоне военной операции на Украине не менее 598 бойцов из Северной Осетии.

Махмудов родился в 1996 году. Его похороны состоялись 1 ноября в городе Моздок, сообщила администрация Моздокского района в Telegram-канале. Детали биографии и гибели военного районные власти в сообщении не привели.

Российские бойцы в зоне военной операции на Украине. Кадр видео Минобороны https://z.mil.ru/spec_mil_oper/media/video/watch.htm?id=18838@morfVideoAudioFile
08:58 31.10.2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9950
Не менее 4946 бойцов из СКФО и 5008 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 599 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ранее администрация Моздокского района сообщала, что в военной операции убит Данил Шепилов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту от ВЧ в Одинцово", - рассказала, в частности, родственница одного из них.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказским Узлом» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Сотрудники ФСБ. Фото: ФСБ России ФСБ рапортовала о предотвращении терактов на юге России

В Волгоградской области и других регионах изъяты FPV-очки для управления беспилотниками со спрятанной внутри взрывчаткой, предназначавшиеся российским военнослужащим под видом гуманитарной помощи, отчиталась ФСБ.

Заправка. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Пользователи Telegram сочли небольшими очереди на АЗС в Северной Осетии

В Северной Осетии в наличии более трех тысяч тонн бензина, сообщил глава республики. Пользователи Telegram подтвердили, что больших очередей на заправках нет.

Поврежденное выстрелом стекло вагона трамвая. Фото: пресс-служба МУП "ВладТрамвай", https://t.me/vladTram_rso/327 Владикавказцы призвали власти решить проблему с вандализмом

Неизвестные открыли стрельбу по трамваю во Владикавказе, после чего поврежденный вагон пришлось снять с линии и отправить на ремонт. Местные жители, комментируя этот инцидент в соцсети, призвали власти найти и наказать виновных по записям видеокамер и заставить их оплатить ремонт вагона.

Российские бойцы в зоне военной операции на Украине. Кадр видео Минобороны https://z.mil.ru/spec_mil_oper/media/video/watch.htm?id=18838@morfVideoAudioFile Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9950

Не менее 4946 бойцов из СКФО и 5008 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Жертв репрессий на юге России вспомнили локально

День памяти жертв политических репрессий в большинстве регионов юга России прошел без массовых мероприятий и широкого освещения. В некоторых регионах он был отмечен акциями с участием чиновников на уровне муниципалитетов и отдельных учреждений. 

Участники траурной акции в Назрани у мемориала жертвам конфликта. Фото: Махмуд-Али Калиматов / Telegram Жители Ингушетии почтили память жертв депортации и конфликта в Пригородном районе

Жертв политических репрессий в Ингушетии вспомнили сегодня наряду с жертвами конфликта в Пригородном районе, начавшегося в этот день в 1992 году. Осетино-ингушский конфликт, ставший отдаленным следствием сталинских депортаций, вспомнили также в Северной Осетии, но без привязки к репрессиям.

Темы дня
Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Фото: Interpressnews/https://www.interpressnews.ge/ru/article/178624-sud-nachal-rassmotrenie-dela-irakliia-garibashvili-po-sushchestvu-na-zasedanii-vpervye-prisutstvuet-sam-obviniaemyi-byvshii-premer-ministr/ Гарибашвили заявил о пытках на первом заседании суда по делу о коррупции

Христофор Мхитарян записывает на камеру публичные извинения перед жителями Абхазии. Кадр из видео в телеграм-канале "Новости | ЧП Абхазия" Пользователи Facebook* поспорили об извинениях Мхитаряна перед жителями Абхазии

Избитая туристка из Минска. Фото: Telegram / SHOT Избиение в Тбилиси туристки из Минска вызвало резонанс в сети

Второй Восточный окружной военный суд. Фото: https://yandex.ru/maps/org Пользователи соцсети назвали чрезмерно суровым приговор Геворгу Григоряну

Персоналии
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
11:00, 2 ноября 2026
Щукин Федор Вячеславович
Магомед Рамазаев. Фото https://riadagestan.ru. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
17:52, 30 октября 2026
Рамазанов Магомед Исрафилович 
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:35, 30 октября 2026
Пашинян Никол Владимирович
События
20:54, 2 ноября 2026
Пенсионерка из Москвы осуждена в Краснодаре за госизмену
19:55, 2 ноября 2026
Дело о гибели туриста на базе отдыха дошло до суда в Дагестане
18:03, 2 ноября 2026
Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в финансировании терроризма
17:44, 2 ноября 2026
Шутка школьника из Дагестана о нападении на школу обернулась уголовным делом
17:19, 2 ноября 2026
Вступили в силу новые правила получения вида на жительство в Армении
16:26, 2 ноября 2026
Боец из Котово убит в военной операции
Все события дня
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Онкобольного подростка пришлось спускать по лестнице на руках.
Онкобольного подростка пришлось спускать по лестнице на руках.
Показать больше