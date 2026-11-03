Боец из Северной Осетии убит в зоне СВО

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Махмуд Махмудов из Моздокского района убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 599 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 26 октября власти и силовики признали убитыми в зоне военной операции на Украине не менее 598 бойцов из Северной Осетии.

Махмудов родился в 1996 году. Его похороны состоялись 1 ноября в городе Моздок, сообщила администрация Моздокского района в Telegram-канале. Детали биографии и гибели военного районные власти в сообщении не привели.

Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 9950 Не менее 4946 бойцов из СКФО и 5008 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 599 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ранее администрация Моздокского района сообщала, что в военной операции убит Данил Шепилов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту от ВЧ в Одинцово", - рассказала, в частности, родственница одного из них.