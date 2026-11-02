Вступили в силу новые правила получения вида на жительство в Армении

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В Армении вступили в силу поправки в закон «Об иностранцах» с измененными правилами и процедурами предоставления иностранцам статусов проживания в стране.

Как писал "Кавказский узел", в конце февраля 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, увеличился поток уезжающих из России. Одной из стран релокации стала Армения, говорится в справке "Кавказского узла" "Зачем россияне поехали в Армению?".

В Армении 1 ноября вступили в силу новые правила предоставления иностранцам статуса проживания, сообщило МВД республики.

Согласно пояснению ведомства, теперь будут действовать временный и постоянный статусы проживания, а особый статус упраздняется. Временный статус предоставляется на срок до года, постоянный - на пять лет, пишет "Новости-Армения".

Армянская национальность останется отдельным основанием для получения постоянного статуса проживания. Другие возможные основания - осуществление инвестиций в Армении, оказание исключительных услуг Армении, а также семейные связи или предпринимательская деятельность.

Подача заявлений и производство по ним теперь осуществляются только через единую электронную платформу. Решения будут приниматься в течение 30 дней после подачи заявления. Постоянный статус на основании исключительных услуг будет предоставляться по решению премьер-министра.

Если в ходе производства по заявлению истечет срок законного пребывания или проживания, пребывание человека в Армении будет считаться законным до завершения производства и принятия решения, отмечается в публикации.

Об отсутствии в Армении в течение 183 дней и более теперь необходимо уведомить через платформу не позднее чем в течение 10 дней после истечения этого срока. Требование не распространяется на обладателей постоянного статуса на основании инвестиций или исключительных услуг. Заявления, поданные до 1 ноября, будут рассматриваться по прежним правилам.

Кроме того, с 1 ноября госпошлина за получение статуса временного проживания увеличена со 105 тысяч драмов (около 291 доллара) до 150 тысяч драмов (около 416 долларов), постоянного - со 140 тысяч (около 388 долларов) до 250 тысяч (около 693 долларов) драмов. За выдачу свидетельства, подтверждающего законность проживания, установлена пошлина в размере 30 тысяч драмов (около 83 долларов). В случае отказа в предоставлении статуса проживания уплаченная госпошлина возврату не подлежит, говорится в публикации.

Новые правила связаны с тем, что 1 ноября вступила в силу измененная редакция закона «Об иностранцах» (принятая 20 января 2026 года), которая меняет правила получения вида на жительство, поясняет на своем сайте юридическая компания ArmLegal, расположенная в Ереване.

Напомним, рост числа граждан России, выезжающих в Армению, фиксировался также в сентябре-октябре 2022 года, после объявления в России мобилизации. За первые 10 месяцев 2022 года в Армению приехали 1,4 миллиона человек, и почти половина из них - граждане России.

Армения и Грузия не являются надежным убежищем для тех, кто покинул Россию по политическим причинам, так как в них высоко влияние российских спецслужб и есть риск выдачи на родину, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" российские правозащитники.