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21:00, 1 ноября 2026

"Сильная Армения" потребовала отмены итогов выборов в Степанаване

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

"Сильная Армения" подала  заявление в территориальную избирательную комиссию № 25, потребовав аннулировать итоги муниципальных выборов в Степанаване. Партия указала на сотни нарушений, использование административного ресурса, вмешательство правоохранительных органов в предвыборную кампанию и материальное стимулирование избирателей.

Как писал "Кавказский узел", 25 октября муниципальные выборы проходили в 21 общине. На участках  фиксировались нарушения тайны голосования, процедурные нарушения, агитация и незаконный контроль, заявили наблюдатели. Множество людей, которые вынуждены работать за пределами Армении, оказались лишены доступа к голосованию, подчеркнула оппозиция.

Незадолго до выборов в Степанаване силовики задержали 24 человек, включая кандидата на пост главы общины от "Сильной Армении" Арсена Геворгяна, который затем был арестован.  Защита Геворгяна отвергла обвинения, заявив, что деньги предназначались для предвыборных расходов. 

«Сильная Армения» потребовала аннулировать результаты выборов в Степанаване, сообщила представитель партии Гоар Мелоян.

По ее словам, партия подала соответствующее заявление в территориальную избирательную комиссию № 25, указав на сотни нарушений, использование административного ресурса, вмешательство правоохранительных органов в предвыборную кампанию и материальное стимулирование избирателей.

По данным ЦИК, на выборах в Степанаване лидировала партия «Предприниматель» с 41,54% голосов. «Гражданский договор» набрал 35,32%, «Сильная Армения» — 19,68%, пишет Armenia Today.

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Автор: "Кавказский узел"

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