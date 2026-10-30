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21:25, 30 октября 2026

Карабахские активисты обвинили власти Армении в замалчивании проблем на COP17

Акция “Откройте для себя Арцах. Давайте познакомимся!” возле входа в “зеленую зону” COP17. Кадр видеосюжета Artsakh Public TV / YouTube

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В ходе конференции ООН по биоразнообразию в Ереване власти Армении замалчивали тему уничтожения культурного наследия армян в Карабахе и проблему экологических угроз в Сюнике, заявили активисты в последний день мероприятия. 

Как писал “Кавказский узел”, 18 октября карабахские политики и активисты выразили возмущение тем, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, приехавший на COP17, не высказался о правах армян Нагорного Карабаха.

Конференция по биоразнообразию COP17 открылась в Ереване 19 октября и завершилась сегодня, 30 октября. Мероприятия проходили на двух площадках: в Синей зоне (Экспо-центр “Меридиан”) шли официальные обсуждения, переговоры, заседания и пресс-конференции, а в Зеленой зоне (спортивно-концертный комплекс имени Карена Демирчяна) работали выставочные и тематические павильоны стран-участниц. Организации карабахских армян не получили павильоны на конференции. 

Мероприятие “Откройте для себя Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха). Давайте познакомимся!” прошло 28 октября у памятника Карену Демирчяну возле входа в “зеленую зону” COP17. В программе были традиционные песни и танцы, дегустация блюд национальной кухни, в том числе женгялов хац, и фотовыставка о Нагорном Карабахе и его культурном наследии. Прийти мог любой желающий, передает корреспондент “Кавказского узла”. 

Член Общественного совета Нагорного Карабаха Алвард Закарян пояснила, что организаторам пришлось выбрать эту площадку после отказа предоставить выставочный павильон. По ее словам, одна из главных целей мероприятия – напомнить участникам и организаторам конференции о существовании карабахского народа и его культуры.

“Нам удалось привлечь внимание некоторых участников COP17 к живой культуре арцахских армян, их традициям и неразрывной связи с исторической родиной”, – сказала она.

Карабахские организации и активисты проводили акции с 15 октября: за четыре дня до открытия конференции COP17 перед зданием правительства Армении прошла акция инициативы “Нет защиты природы без прав человека”. Участники требовали остановить Амулсарский рудник и говорили о праве карабахцев на возвращение. Через пять дней активисты передали письма дипломатическим представительствам ряда стран и представительству Евросоюза. Письма призывали поднять вопрос защиты прав карабахцев на конференции.

Общественный деятель Мери Давтян, бывший руководитель научно-культурного центра Матенадарана “Гандзасар” в Нагорном Карабахе, отметила, что активисты провели акции, направили обращения в посольства и выступили на панельных дискуссиях. “Даже после COP17 представители Арцаха будут продолжать борьбу за свои права”, – подчеркнула она.

Закарян посетовала на “формальные ответы” на обращения. Она считает, что армянскому обществу и диаспоре нужно активнее использовать международные площадки и механизмы, “чтобы были результаты”.

Претензии к властям

Активистки с плакатами возле входа в “зеленую зону” COP17. Кадр видеосюжета Artsakh Public TV / YouTubeОфициальная позиция властей Армении направлена на исключение карабахской темы из публичной повестки, уверена Давтян. По ее мнению, препятствия для участия карабахцев противоречат заявленным целям конференции.

Председатель организации “Союз Арцах” Артак Бегларян сообщил, что организация не получила конкретных объяснений отказа. Он связывает его с политической позицией властей. По словам Бегляряна, вопросы прав карабахцев, защиты наследия и сохранения ландшафта соответствовали тематике конференции, в повестку которой входили права коренных народов. Министерство окружающей среды Армении при этом заявляло, что программа организаций не соответствовала экологической направленности мероприятия.

Бегларян также рассказал, что по инициативе “Союза Арцах” от имени 1300 карабахцев в Европейский суд по правам человека подано более 600 заявлений о восстановлении имущественных прав. Еще около 400 заявлений подготовят и подадут до конца года. “Согласно Европейской конвенции, люди имеют право вернуться домой и жить в собственном доме”, – отметил он. О других формах борьбы, по его словам, нужно говорить с карабахской общественностью.

Власти Армении не подняли на конференции вопросы возвращения карабахцев, освобождения армянских пленных в Баку, уничтожения культурного наследия и экологических угроз в Сюнике, обратила внимание общественный деятель Наре Симонян. “Национальная повестка Армении осталась за пределами COP17”, – добавила она.

Правозащитница Нина Карапетян считает, что международное сообщество хорошо осведомлено о нарушениях прав карабахцев, но его решения определяют политические интересы. Как пример она привела блокаду Нагорного Карабаха с декабря 2022 года по сентябрь 2023 года: по ее словам, требования международных судов обеспечить движение по Лачинскому коридору не дали ожидаемого результата. Карапетян убеждена, что эти вопросы нужно последовательно поднимать в правовом поле, даже если власти Армении не помогают.

Омбудсмен по сохранению культурного наследия Нагорного Карабаха Овик Аванесов заявил, что представителям Нагорного Карабаха не дали возможности представить на конференции факты разрушения армянских памятников. Они задокументированы спутниковыми снимками, фотографиями, видео и докладами международных исследовательских организаций, уточнил он. По его словам, офис омбудсмена направил в ЮНЕСКО и ООН более 30 материалов о состоянии наследия Нагорного Карабаха и Нахичевани и продолжит собирать факты.

Общественный деятель Артак Мкртчян считает, что защитить армянскую культуру в Нагорном Карабахе будет крайне сложно без последовательной государственной политики. Он призвал добиваться от властей Армении конкретных шагов по защите церквей и памятников.

“Многое зависит от позиции армянских властей, поскольку представление Арцаха на международных площадках во многом связано с политическими решениями. Политика нынешних властей Армении создает препятствия для представления Арцаха на международных площадках, сохранения его культурного наследия и защиты прав арцахцев. Согласованные действия всего армянского сообщества необходимы для защиты армянской культуры и прав на международном уровне”, – сказал он корреспонденту “Кавказского узла”. 

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Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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