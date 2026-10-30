Суд в Волгограде изъял активы бывшего депутата Алексея Зверева

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Удовлетворен иск прокуратуры о конфискации мущества бывшего депутата городской думы Алексея Зверева и его родственников на общую сумму около 500 млн рублей. Надзорное ведомство доказало, что активы были приобретены на незаконные доходы.

Как писал "Кавказский узел", в конце августа прокуратура потребовала взыскать в доход государства более 228 миллионов рублей и 13 объектов недвижимости с бывшего депутата волгоградской гордумы Алексея Зверева.

В конце октября 2025 года суд приговорил бывших депутатов городской думы Волгограда Евгения Щура и Федора Литвиненко к 13 годам заключения, а их коллегу Алексея Зверева - к 14 годам. В начале февраля апелляционная инстанция оставила приговор в силе, однако их защита подала кассационную жалобу. Кассационная инстанция не нашла оснований для изменения приговора.

Ворошиловский районный суд Волгограда конфисковал у бывшего депутата, отбывающего 14-летний срок за мошенничество, и его матери, полученные незаконным путем активы на сумму более 179 млн рублей, сообщила сегодня Объединенная пресс-служба судов региона.

Судом установлено, что с марта 2008 года по сентябрь 2018 года бывший депутат, оставаясь на госслужбе, систематически нарушал антикоррупционное законодательство. Зверев вел бизнес через подставных лиц, а чтобы скрыть свою причастность, оформил 20 объектов недвижимости на свою мать.

Кроме того, через созданную им компанию "Верный выбор" и другие подставные организации, которые были записаны на доверенных лиц, он осуществлял "отмывание" денег, полученных от страховых компаний и иных структур. "Пользуясь административным ресурсом, он способствовал строительству на арендованном его компанией участке, оформляя недвижимость на родственников. При этом он скрывал незаконный характер поступавших на счета средств и совершал ничтожные сделки для легализации активов", - говорится в сообщении.

Решением суда под конфискацию попали 18 объектов недвижимости. Главным в перечне значится торговый центр "Seven 7 park" в Дзержинском районе Волгограда, оцененный более чем в 200 млн рублей. Изначально прокуратура заявляла требования на сумму 228 млн рублей, однако в ходе уточнения исковых требований стоимость изымаемого имущества была пересчитана и увеличена до полумиллиарда рублей, передает "Коммерсант" со ссылкой на старшую помощницу прокурора Волгоградской области Оксану Черединину.

Решение Ворошиловского районного суда по гражданскому иску об изъятии имущества пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

"Кавказский узел" также писал, что в октябре апелляционная инстанция оставила в силе решение об изъятии в доход государства почти 165 миллионов рублей у бывшего депутата Волгоградской областной думы Станислава Короткова.