Оставлен в силе приговор бывшим депутатам гордумы Волгограда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кассационный суд оставил в силе приговор бывшим депутатам городской думы Волгограда Евгению Щуру, Федору Литвиненко и Алексею Звереву, осужденным за мошенничество.

Как сообщал "Кавказский узел", в конце октября прошлого года суд приговорил бывших депутатов городской думы Волгограда Евгения Щура и Федора Литвиненко к 13 годам заключения, а их коллегу Алексея Зверева - к 14 годам. В начале февраля апелляционная инстанция оставила приговор в силе, однако их защита подала кассационную жалобу.

Бывшие депутаты городской думы Волгограда Евгений Щур, Федор Литвиненко и Алексей Зверев не смогли обжаловать приговор за мошенничество, пишет 18 августа "Волга-Медиа".

Решение оставить приговор в силе принял Четвертый кассационный суд. Помимо Щура, Литвиненко и Зверева осуждены также Максим Калашников и Наталья Володина, их приговор также оставлен без изменения.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.