Адвокаты трех бывших депутатов гордумы Волгограда подали кассационные жалобы на приговоры

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В Четвертый кассационный суд поступили жалобы адвокатов бывших депутатов городской думы Волгограда Щура, Литвиненко и Зверева, осужденных за мошенничество.

Как сообщал "Кавказский узел", в конце октября прошлого года суд приговорил бывших депутатов городской думы Волгограда Евгения Щура и Федора Литвиненко к 13 годам заключения, а их коллегу Алексея Зверева - к 14 годам. В начале февраля апелляционная инстанция оставила приговор в силе.

В Четвертый кассационный суд поступили материалы уголовного дела бывших депутатов городской думы Волгограда Алексея Зверева, Федора Литвиненко и Евгения Щура, которые были осуждены за мошенничество с ОСАГО и создание организованного преступного сообщества, пишет 3 июля "Коммерсант".

На сайте суда сообщается, что кассационные жалобы подали адвокаты осужденных, дата поступления дела - 30 июня. Фигурантами, помимо Литвиненко, Зверева и Щура, также являются Наталия Володина и Максим Калашников.

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