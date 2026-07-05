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02:00, 5 июля 2026

Адвокаты трех бывших депутатов гордумы Волгограда подали кассационные жалобы на приговоры

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Четвертый кассационный суд поступили жалобы адвокатов бывших депутатов городской думы Волгограда Щура, Литвиненко и Зверева, осужденных за мошенничество.

Как сообщал "Кавказский узел", в конце октября прошлого года суд приговорил бывших депутатов городской думы Волгограда Евгения Щура и Федора Литвиненко к 13 годам заключения, а их коллегу Алексея Зверева - к 14 годам. В начале февраля апелляционная инстанция оставила приговор в силе.

В Четвертый кассационный суд поступили материалы уголовного дела бывших депутатов городской думы Волгограда Алексея Зверева, Федора Литвиненко и Евгения Щура, которые были осуждены за мошенничество с ОСАГО и создание организованного преступного сообщества, пишет 3 июля "Коммерсант".

На сайте суда сообщается, что кассационные жалобы подали адвокаты осужденных, дата поступления дела - 30 июня. Фигурантами, помимо Литвиненко, Зверева и Щура, также являются Наталия Володина и Максим Калашников.

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Автор: "Кавказский узел"

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