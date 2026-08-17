Житель Ингушетии приговорен к длительному сроку за помощь террористам

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Южный окружной военный суд признал жителя Ингушетии Асхаба Бациева виновным в оказании помощи участникам запрещенной в РФ международной террористической организации и приговорил его к 10 годам строгого режима.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2023 года силовики задержали Асхаба Бациева, который подозревался в пособничестве жителям Ингушетии, объявленным в розыск за нападение на сотрудников правоохранительных органов.

После обстрела поста ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии в ночь на 28 марта в розыск были объявлены шесть жителей Ингушетии. Позднее двое из них, Рамазан Эльдиев и Мовсар Коттоев, были найдены мертвыми. Был введен режим контртеррористической операции, но разыскиваемым дважды удалось скрыться после перестрелок, а силовики оба раза понесли потери. 7 апреля один из разыскиваемых, Амир Боков, сдался полиции, а на следующий день стало известно о задержании Микаила Мошхоева. В розыске оставались Амирхан Гуражев и Адам Оздоев. 15 апреля глава Ингушетии отчитался, что за время КТО убиты четыре предполагаемых боевика и двое задержаны, не назвав при этом их имен. Таким образом, официально о смерти именно Гуражева и Оздоева не сообщалось. После отчета Калиматова в ингушских Telegram-каналах были опубликованы повторные обращения матерей Гуражева и Оздоева с призывом к сыновьям сдаться.

По версии следствия и суда, 1 апреля 2023 Бациев, находясь в селе Нижние Ачалуки Малгобекского района в Ингушетии, зная, что его знакомые являются участниками террористической организации и разыскиваются в связи с совершением вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов, предоставил им место для проживания, сообщает сегодня Южный окружной военный суд на странице во "ВКонтакте".

Кроме того в период с 1 по 2 апреля 2023 того же года он перевозил участников организации из села Нижние Ачалуки в село Средние Ачалуки, Инарки, Новый Редант Малгобекского района.

Суд пришел к выводу, что подсудимый содействовал участию в вооруженном формировании 1 и приговорил его к десяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Вердикт был вынесен с учетом приговора Малгобекского городского суда от 29 августа 2023 года (на сайте суда первой инстанции и Апелляционного текст приговора от 2024 года не опубликован - прим. "Кавказского узла"), уточняет пресс-служба суда.

"Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде", - говорится в сообщении.

12 апреля 2023 года Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские силовики задержали в селе Гвардейское Надтеречного района участника вооруженных нападений на силовиков в Ингушетии. По данным источников в силовых структурах, задержанный - житель села Аки-Юрт Малгобекского района Рамзан (по другим данным, Рамазан) Бабуев, который помогал объявленным в розыск скрываться после нападения на пост ДПС.

14 апреля стало известно, что ингушские силовики нашли гранату у жителя села Аки-Юрт, который приходится двоюродным братом задержанному в Чечне Рамзану Бабуеву. У другого жителя села найдено взрывное устройство. По данным источников в силовых структурах, оба мужчины задержаны.