Названо имя задержанного при спецоперации в Чечне

12 апреля 2023, 19:02

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Чеченские силовики задержали сегодня ночью жителя Ингушетии Рамазана Бабуева, который помогал скрыться объявленным в розыск после обстрела поста ДПС жителям Ингушетии, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские силовики задержали "участника бандитского подполья" в селе Гвардейское Надтеречного района. Позднее Кадыров добавил, что задержан участник вооруженных нападений на силовиков в Ингушетии.

Силовики в ходе спецоперации в селе Гвардейское Надтеречного района Чечни задержали жителя Ингушетии Рамазана Бабуева, сообщил сегодня Telegram-канал News_ingushetii cо ссылкой на оперативников.

По версии источника, после обстрела полицейского поста на границе Ингушетии и Северной Осетии объявленные в розыск жители Ингушетии приехали к Бабуеву домой в селение Аки-Юрт Малгобекского района Ингушетии. Они попросили укрыть их, после чего Бабуев отвез их в заброшенную кошару на окраине Малгобека. 3 апреля группу обнаружили силовики, началась перестрелка, однако всем пятерым удалось скрыться. Бабуев получил ранение руки и, чтобы временно укрыться, перебрался к своему двоюродному брату в Чечню.

Когда чеченские силовики приехали на задержание в село Гвардейское, Бабуев попытался скрыться и получил еще одно легкое ранение. В отделе он дал признательные показания о том, как оказывал помощь членам бандгруппы. Силовики обнаружили при нем боеприпасы, в отношении Бабуева возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия, сказано в сообщении.

Чеченские силовики во время операции в Гвардейском окружили дом и предложили Бабуеву сдаться, он попытался скрыться через соседние земельные участки, но был ранен правоохранителями и задержан, проинформировал сегодня Telegram-канал Directorate4.

Рамазан Бабуев - друг Мовсара Коттоева, Бабуев помогал объявленным в розыск жителям Ингушетии, но не участвовал в перестрелках, сообщил сегодня оппозиционный властям Чечни Telegram-канал 1adat*.

Telegram-канал ingterpol_news опубликовал фото паспорта Бабуева, из которого следует что ему 32 года, он уроженец Малгобека, однако паспорт получал в Чечне. При этом на фото паспорта имя Бабуева приведено как Рамзан.

"Кавказский узел" не может подтвердить достоверность утверждений телеграм-каналов о личности задержанного в Гвардейском и о подробностях операции. Официально имени задержанного пока не обнародовано. Управление Следкома России по Чечне на своем сайте и и глава Чечни Рамзан Кадыров на своих страницах в соцсетях к 18.30 мск не называли имя задержанного, а также не приводили подробностей спецоперации.

Напомним, 5 апреля во время контртеррористической операции ингушские силовики обнаружили группу предполагаемых боевиков в селе Зязиков-Юрт. Во время перестрелки погибли три сотрудника полиции, еще восемь силовиков получили ранения. Предполагаемым боевикам удалось скрыться. Полиция Ингушетии пообещала награду за помощь в розыске четырех жителей Ингушетии - Микаила Мошхоева, Амира Бокова, Амирхана Гуражева и Адама Оздоева. 7 апреля Амир Боков сдался силовикам, на следующий день стало известно о задержании Микаила Мошхоева. Потери силовиков в перестрелке стали наибольшими по числу жертв за день среди силовиков в Ингушетии после августа 2012 года, подсчитал "Кавказский узел".

Силовики объявили в розыск Мошхоева, Бокова, Гуражева и Оздоева после нападения на пост ДПС на границе с Северной Осетией, которое произошло 27 марта. В розыск были объявлены также Рамазан Эльдиев и Мовсар Коттоев. Эльдиев утром 29 марта был найден мертвым, а 5 апреля стало известно, что мертвым найден еще один разыскиваемый, предположительно, Коттоев. 3 апреля силовики обнаружили группу предполагаемых участников нападения на пост ДПС на ферме в Малгобеке, но подозреваемые открыли огонь по силовикам, ранили одного из них и скрылись. Подробности этой серии инцидентов собраны в справке "Кавказского узла" "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года".

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* в июле 2021 года Заводской суд Грозного признал ряд публикаций Telegram-канала 1Adat экстремистскими, а также признал запрещенными интернет-ресурсы движения, а в мае 2022 года Верховный суд Чечни признал само движение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

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