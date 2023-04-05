Тело второго из группы предполагаемых боевиков найдено в Ингушетии

05 апреля 2023, 17:17

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Второй из шести жителей Ингушетии, которых силовики считают причастными к нападению на пост ДПС, найден сегодня мертвым. Предположительно, это Мовсар Коттоев, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", силовики 3 апреля обнаружили предполагаемых участников нападения на пост ДПС на ферме в Малгобеке, подозреваемые открыли огонь по силовикам, ранили одного из них и скрылись, сообщил источник в правоохранительных органах. С 20.00 мск 3 апреля в Малгобекском районе Ингушетии объявлен режим контртеррористической операции. Источники в силовых структурах 4 апреля сообщили, что обнаружены машины, на которых передвигались объявленные в розыск жители Ингушетии, а также схрон оружия. Telegram-каналы проинформировали, что беглецов на ферме в Малгобеке прятал дядя Мовсара Коттоева. Отец Мовсара Коттоева в видеообращении, которое опубликовано 4 апреля, отрекся от него.

29 марта, после нападения на пост ДПС, управление ФСБ по Ингушетии сообщило о розыске четырех жителей республики - Микаила Мошхоева, Рамазана Эльдиева, Амира Бокова и Амирхана Гуражева - по делу о подготовке терактов. В тот же день стало известно, что Рамазан Эльдиев утром 29 марта был найден мертвым. 1 апреля в ФСБ заявили, что правоохранители ведут розыск по делу о планировании терактов не только Мошхоева, Бокова и Гуражева, но также Адама Оздоева и Мовсара Коттоева. Все пятеро подозреваются силовиками в причастности к нападению на пост ДПС "Волга-14" 27 марта, в результате которого ранения получили два силовика. "Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" собирает информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе, а также хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

Тело одного из пяти разыскиваемых жителей Ингушетии нашли в заброшенном доме в селе Акки-Юрт, сообщила сегодня газета "Ингушетия" со ссылкой на источник. "В ходе обследования территории Малгобекского района, где с 20 часов 3 апреля введен режим КТО, в заброшенном доме найден труп мужчины. По предварительным данным, произошел самоподрыв. Возможно, взорвалась граната, которая была в разгрузочном жилете разыскиваемого", — привело издание слова источника.