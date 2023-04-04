Отец Мовсара Коттоева отрекся от него

04 апреля 2023, 23:21

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Ахмад Коттоев пообещал не мстить за гибель своего сына Мовсара, которого разыскивают в Ингушетии как боевика.

Как писал "Кавказский узел", силовики обнаружили предполагаемых участников нападения на пост ДПС на ферме в Малгобеке, подозреваемые открыли огонь по силовикам, ранили одного из них и скрылись, сообщил источник в правоохранительных органах. С 20.00 мск 3 апреля в Малгобекском районе Ингушетии объявлен режим контртеррористической операции. В Ингушетии обнаружены машины, на которых передвигались объявленные в розыск жители Ингушетии, а также схрон оружия, сообщили сегодня источники в правоохранительных органах. Telegram-каналы проинформировали, что беглецов на ферме в Малгобеке прятал дядя Мовсара Коттоева.

29 марта, после нападения на пост ДПС, управление ФСБ по Ингушетии сообщило о розыске четырех жителей республики - Микаила Мошхоева, Рамазана Эльдиева, Амира Бокова и Амирхана Гуражева - по делу о подготовке терактов. В тот же день стало известно, что Рамазан Эльдиев утром 29 марта был найден мертвым. 1 апреля в ФСБ заявили, что правоохранители ведут розыск по делу о планировании терактов не только Мошхоева, Бокова и Гуражева, но также Адама Оздоева и Мовсара Коттоева. Все пятеро подозреваются силовиками в причастности к нападению на пост ДПС "Волга-14" 27 марта, в результате которого ранения получили два силовика. "Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" собирает информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе, а также хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

Отец Мовсара Коттоева сделал сегодня заявление, в котором отказался от местии за сына, сообщил сегодня Telegram-канал "SKFO Times", опубликовав видео с обращением отца.

"Я, Коттоев Ахмад, хочу сделать следующее обращение. У меня есть сын Мовсар, который давно ушёл из дома и где-то скрывается. Я заявляю, что он действует не с моего согласия и не по моей воле. Искать его и мстить за него я не собираюсь, что бы с ним не случилось. Я прощаю его кровь любому, Бог свидетель", - перевел его слова "Кавказский узел".

Решение о том, исключить провинившегося члена семьи из тейпа или ограничиться порицанием, зависит от многих факторов, в том числе мнения старейшин, отметили опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы, комментируя реакцию тейпов на розыск подозреваемых в нападении на пост ДПС. Позиция тейпа может сильно повлиять на жизнь изгоя, отметили они.

Исключение из тейпа нельзя назвать формальностью, если человек - часть ингушского общества, подчеркнул, в частности, ингушский правозащитник Магомед Муцольгов. "Это не видимость. Это серьезное общественное явление. У ингушей такая традиция. Мы живем семьями, родами. Для того, от кого отказался тейп, это означает, что он лишился его поддержки. Тейп заявил, что мы не будем поддерживать с ним никаких отношений - ни добрых, ни враждебных. Не будем ни радоваться, ни горевать за него. Это один из способов общественного воздействия", - пояснил Муцольгов.

1 апреля тейп Боковых обратился к другим ингушским тейпам и сообщил, что сотрудничает с правоохранительными органами в поиске своего родственника. Тейп Оздоевых обратился к Адаму Оздоеву с призывом вернуться домой. В свою очередь родственники Мошхоева исключили его из своего тейпа, а родные Гуражева заявили, что не причастны к его действиям.

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