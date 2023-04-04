Найдены машины объявленных в розыск жителей Ингушетии

04 апреля 2023, 22:24

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Силовики нашли машины, на которых передвигались объявленные в розыск жители Ингушетии, а также схрон с оружием, сообщили источники в правоохранительных органах. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил об активизации деятельности экстремистских группировок в республике и сообщил о продолжении контртеррористической операции.

Как писал "Кавказский узел", силовики обнаружили предполагаемых участников нападения на пост ДПС на ферме в Малгобеке, подозреваемые открыли огонь по силовикам, ранили одного из них и скрылись, сообщил источник в правоохранительных органах. С 20.00 мск 3 апреля в Малгобекском районе Ингушетии объявлен режим контртеррористической операции.Ингушские силовики дважды упустили предполагаемых боевиков, что говорит об их неподготовленности и просчетах на фоне спада активности подполья в республике, указали ветераны силовых структур Амир Колов и Сергей Гончаров. Нарушения прав жителей Ингушетии во время контртеррористических операций остаются частым явлением, рассказали ингушские общественные деятели.

29 марта, после нападения на пост ДПС, управление ФСБ по Ингушетии сообщило о розыске четырех жителей республики - Микаила Мошхоева, Рамазана Эльдиева, Амира Бокова и Амирхана Гуражева - по делу о подготовке терактов. В тот же день стало известно, что Рамазан Эльдиев утром 29 марта был найден мертвым. 1 апреля в ФСБ заявили, что правоохранители ведут розыск по делу о планировании терактов не только Мошхоева, Бокова и Гуражева, но также Адама Оздоева и Мовсара Коттоева. Все пятеро подозреваются силовиками в причастности к нападению на пост ДПС "Волга-14" 27 марта, в результате которого ранения получили два силовика. "Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" собирает информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе, а также хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

Источник в правоохранительных органах рассказал о подробностях перестрелки в Малгобеке, сообщила сегодня газета "Ингушетия". По его информации, при проверке фермерского хозяйства на окраине Малгобека были обстрелян сотрудники правоохранительных органов, они открыли ответный огонь. "Преступники скрылись в неизвестном направлении на легковом автомобиле. В результате перестрелки лейтенант полиции с закрытой черепно-мозговой травмой и касательным ранением госпитализирован. Вводился план "Перехват". Фермер задержан следователями для установления причастности в пособничестве членам бандгруппы. Пенсионер 1953 г. р. приходится дядей одному из разыскиваемых", - приводятся в публикации слова источника.

Силовики при обследовании территории обнаружили автомобили ВАЗ-2114, "Нива" без номеров и ВАЗ-2107 темно-зеленого цвета без номеров, на которых передвигались бандиты. "На месте ЧП найдены гильзы калибра 5,45 мм, гильзы калибра 7,62 мм, одежда, лекарства, окровавленные бинты, которые свидетельствуют о том, что один из участников НВФ был ранен при нападении на пост полиции 27 марта", - приводятся его слова в публикации. Источник также сообщил, что в связи с нападением на силовиков в Малгобеке возбуждены уголовные дела о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обороте оружия.

Telegram-канал "Розыск Ингушетия" поздно вечером 3 апреля опубликовал фотографии с места, где укрывались объявленные в розыск жители Ингушетии. Судя по снимкам, на месте перестрелки обнаружено оружие, патроны, гранаты и медикаменты. "Кавказский узел" не может подтвердить, где и когда сделаны данные фотографии.

На месте инцидента силовики обнаружили схрон с медикаментами, вооружением и боеприпасами. Хозяин фермы, на которой укрывались преступники, был задержан. Им оказался дядя находящегося в розыске Мовсара Коттоева. На допросе он признался, что специально прятал племянника и его сообщников от правоохранителей, сообщил сегодня Telegram-канал Directorate4.

Контртеррористическая операция продолжается, сообщил сегодня глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. "Последние дни ситуация в Ингушетии остаётся напряженной из-за активизации деятельности экстремистских группировок. О ходе проведения КТО в Малгобеком районе, где продолжаются поиски преступников, и мерах по обеспечению безопасности наших жителей говорили с начальником регионального Управления ФСБ России Дмитрием Кечкиным и министром внутренних дел по РИ Михаилом Коробкиным ", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.

Глава Ингушетии отметил, что "прискорбно осознавать, что у молодых людей настолько искаженное представление чистой религии, что даже в самый священный месяц Рамадан они пошли на более всего осуждаемое Всевышним преступление - покусились на жизни людей". "К счастью, никто не погиб, но это не уменьшает тяжесть их деяний", - подчеркнул он.

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