ФСБ объявила о розыске пятерых подозреваемых в подготовке терактов в Ингушетии

01 апреля 2023, 14:12

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Пять жителей Ингушетии разыскиваются по подозрению в планировании терактов, сообщило управление ФСБ и назвало их имена, хотя ранее ведомство называло имена четырех разыскиваемых.

Как писал "Кавказский узел", 29 марта управление ФСБ по Ингушетии сообщило о розыске четырех жителей республики - Микаила Мошхоева, Рамазана Эльдиева, Амира Бокова и Амирхана Гуражева - по делу о подготовке терактов. Источники в правоохранительных органах рассказали, что эти люди также подозреваются в причастности к нападению на пост ДПС. В тот же день стало известно, что Рамазан Эльдиев утром 29 марта был найден мертвым.

Два силовика получили ранения в результате вооруженного нападения на пост ДПС "Волга-24", расположенный на границе Ингушетии и Северной Осетии. Этот инцидент стал первой атакой на силовиков в Северной Осетии почти за девять месяцев. После случившегося МВД объявило об усилении мер безопасности в республике.

В розыске находятся, помимо Микаила Мошхоева, Амира Бокова, Амирхана Гуражева, еще два жителя Ингушетии, также подозреваемых в планировании терактов: Адам Оздоев и Мовсар Коттоев, сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу республиканского управления ФСБ интернет-газета "Ингушетия".

Силовики считают, что все эти люди могут быть причастны к вооруженному нападению на пост ДПС, сообщил информированный источник. "Всех разыскиваемых подозревают в обстреле поста ДПС. Кроме того, есть информация о ранении одного из участников НВФ в ногу в ходе перестрелки с силовиками, которые открыли по нападавшим ответный огонь. С перевязанной ногой его видели люди. Возможно, список подозреваемых по цепочке расширится, в этом направлении ведется комплексная работа", - приводит его слова издание.

Двух полицейских, раненных при обстреле поста, уже выписали из республиканской больницы в Назрани на амбулаторное лечение, говорится в публикации.

Первоначально силовики искали шестерых человек, однако один из разыскиваемых был найден мертвым в Карабулаке утром 29 марта, сообщил в ночь на 1 апреля "Интерфакс-Юг".

На Северном Кавказе десятки лет действуют полицейские посты на административных границах республик. В 2018 году Рамзан Кадыров выступил с идеей убрать эти КПП, хотя фактически в Чечне в это время не только не ликвидировали посты, но и возводили для них новые здания. Предложение Кадырова породило длительную дискуссию, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о КПП, разделяющих Северный Кавказ".

Напомним, 29 марта представители тейпа Боковых опубликовали видеообращение с призывом сообщить любую информацию об их родственнике Амире Бокове. "Похитили нашего парня, Бокова. Сына Бокова Бадруддина - Амира. Мы обращаемся ко всем, кому что-либо известно, помогите нам с информацией о нем", - перевела слова одного из мужчин на видео "Фортанга". Родственники Бокова прочесывали лесную местность и по громкоговорителю призывали его сдаться.

Ранее, 28 марта, телеграм-канал "Розыск Ингушетия" опубликовал видео, на котором ингушские семьи заявили об исчезновении своих родных. В первой части видео приведена запись с участием трех пожилых мужчин, говорит один их них. "Вчера, после вечернего намаза, из дома выехал на машине (девятка) под номером 481 наш родственник, молодой человек по имени Мошхоев Микаил Ахмедович. О местонахождении его нет сведений по сегодняшний день. Если кто-либо в курсе, где он находится, или видел его после отмеченного нами времени, очень просим срочно сообщить", - перевел "Кавказский узел" слова мужчины. Дата, когда сделана запись, на видео не указана.

Во второй части видеозаписи заявление сделали родственники Амира Бокова. "Мой двоюродный брат Боков Амир Багаудинович с друзьями выехал на днях неизвестно куда, никто из родственников ничего об этом не знает, идут одни разговоры", - перевел слова одного из мужчин "Кавказский узел".

31 марта было опубликовано аудиообращение от имени Рамазана Эльдиева к сестрам. "Спасибо вам за то, что вырастили меня и смотрели за мной. Сестры, нет причин для волнений за меня. Меня никто ни к чему не принуждал, и я это делаю не за материальное вознаграждение. Вы меня знаете и знаете, что я не нуждался в деньгах. То, что я хочу сделать, - это мой долг, который на меня возложил Аллах", - сказано в сообщении, которое перевела "Фортанга".

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