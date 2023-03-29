Один из четверых объявленных в розыск жителей Ингушетии найден мертвым

29 марта 2023, 15:48

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Управление ФСБ по Ингушетии сообщило о розыске четверых жителей Ингушетии Микаила Мошхоева, Рамазана Эльдиева, Амира Бокова и Амирхана Гуражева, по делу о подготовке терактов. Источники в правоохранительных органах рассказали, что они также подозреваются в причастности к нападению на пост ДПС, а Рамазан Эльдиев сегодня утром найден мертвым.

Как писал "Кавказский узел", два силовика получили ранения в результате вооруженного нападения минувшей ночью на пост ДПС "Волга-24", расположенном на границе Ингушетии и Северной Осетии. По словам врачей, раненые силовики находятся в стабильном состоянии, угрозы для их жизни нет.

Telegram-канал "Розыск Ингушетия" 28 марта опубликовал видео, на котором ингушские семьи заявляют о пропаже своих родных. В первой части видео приведена запись с участием трех пожилых мужчин, говорит один их них. "Вчера, после вечернего намаза, из дома выехал на машине (девятка) под номером 481 наш родственник, молодой человек по имени Мошхоев Микаил Ахмедович. О местонахождении его нет сведений по сегодняшний день. Если кто-либо в курсе, где он находится , или видел его после отмеченного нами времени, очень просим срочно сообщить", - перевел "Кавказский узел" слова мужчины. Дата, когда сделана запись, на видео не указана. Во второй части видеозаписи заявление сделали родственники Амира Бокова. "Мой двоюродный брат Боков Амир Багаудинович с друзьями выехал на днях неизвестно куда, никто из родственников ничего об этом не знает, идут одни разговоры", - перевел слова одного из мужчин "Кавказский узел".

Правоохранительные органы Ингушетии объявили в розыск четверых жителей республики по подозрению в планировании терактов, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России. Разыскиваются без вести пропавшие уроженцы села Кантышево Микаил Мошхоев и Рамазан Эльдиев, уроженцы Малгобека Амир Боков и Амирхан Гуражев. Силовики подозревают их в планировании совершения преступлений террористической направленности, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ по Ингушетии.

Вместе с тем источник правоохранительных органах сообщил о том, что объявленные в розыск могут быть причастны к нападению на пост ДПС на границе ингушетии и Северной Осетии. Также он добавил, что поступила информация о гибели Разаана Эльдиева. "В Карабулаке найден труп мужчины. Его личность установлена - это один из четверых разыскиваемых Рамазан Эльдиев. который был ранен при нападении на пост ДПС 27 марта. Его раненого оставили там и ушли. Мужчина скончался от огнестрельного ранения ночью, труп найден утром", - привело агентство слова источника.

Как следует из фотографий, которые опубликовала газета "Ингушетия", тело погибшего обнаружено у одного из домов.

Погибшего около своего участка на окраине Карабулака нашла местная жительница и связалась с полицией, у него было два ранения - в живот и ногу, проинформировал сегодня Telegram-канал Mash Gor.

Боков, Эльдиев и Мошхоев пропали 26 марта, в день исчезновения их засекла дорожная камера видеонаблюдения - они ехали на серебристой машине ВАЗ-21099, сообщил 28 марта Telegram-канал "SAPA Kavkaz" cо ссылкой на источники в правоохранительных органах.

На сайтах и в соцсетях управлений МВД и Следкома по Ингушетии к 15.40 мск не содержится информации об именах подозреваемых в причастности к нападению на пост ДПС, а также о розыске Мошкоева, Эльдиева, Бокова и Гуражева.

Нападение на силовиков на границе Северной Осетии и Ингушетии обеспокоило жителей в связи с возможным всплеском террористической активности, однако предпосылок для обострения осетино-ингушских отношений нет, указали ранее "Кавказскому узлу" общественный деятель Альберт Дарбазанов и блогер Алик Пухаев.

Инцидент на посту ДПС "Волга-24" стал первой атакой на силовиков в Северной Осетии почти за девять месяцев. Предыдущее нападение на сотрудников правоохранительных органов было совершено в Алагирском районе в начале июля 2022 года.

Нападение на пост ДПС произошло на границе двух республик, но на территории Северной Осетии. "Атака велась на пост полиции, расположенный на территории Северной Осетии на пересечении автодорог Назрань – Кантышево и Малгобек – Майское", – указало следственное управление СКР по Северной Осетии.

В сообщении МВД по Ингушетии сказано, что из автоматов был обстрелян "пост "Волга-14", расположенный возле селения Кантышево Назрановского района Ингушетии". МВД по Ингушетии на своем сайте также опубликовало видео обстрелянного поста ДПС. Из этого ролика следует, что пост действительно расположен на перекрестке автодорог Назрань – Кантышево и Малгобек – Майское рядом с мечетью, АЗС и магазином стройматериалов.

По данным сервиса "Яндекс. Карты", пост ДПС находится (по координатам 43.217256, 44.697542) на территории Северной Осетии.

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