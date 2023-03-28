Нападение на силовиков стало первым в Северной Осетии за девять месяцев

28 марта 2023, 13:00

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Инцидент на посту ДПС "Волга-24" стал первой атакой на силовиков в Северной Осетии почти за девять месяцев. Предыдущее нападение на сотрудников правоохранительных органов было совершено в Алагирском районе в начале июля 2022 года.

Как сообщал "Кавказский узел", два силовика получили ранения в результате вооруженного нападения минувшей ночью на пост ДПС "Волга-24", расположенном на границе Ингушетии и Северной Осетии. По словам врачей, раненые силовики находятся в стабильном состоянии, угрозы для их жизни нет.

По данным "Кавказского узла", основанным на собственных материалах и данных из открытых источников, инцидент на посту ДПС "Волга-24" стал первым вооруженным нападением на силовиков в Северной Осетии за почти девять месяцев. Предыдущий похожий инцидент произошел 3 июля 2022 года в Алагирском районе.

В тот день сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Toyota Corolla для досмотра документов. В машине находились два нетрезвых мужчины – водитель и его пассажир, они отказались пройти медицинское освидетельствование. Пассажир вышел из машины и взорвал гранату, в результате чего погиб.

До этого инцидента в Северной Осетии нападений силовиков не происходило в течение как минимум трех лет – с 3 июля 2019 года.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.