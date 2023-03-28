28 марта 2023, 12:16

Угрозы для жизни раненых на границе Ингушетии и Северной Осетии полицейских нет

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В результате нападения на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии один полицейский был ранен в ногу, а второй получил черепно-мозговую травму и ушиб ног. Оба находятся в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает, рассказали врачи.

Как сообщал "Кавказский узел", минувшей ночью неизвестные открыли огонь по сотрудникам полиции на посту ДПС, расположенном в Назрановском районе около границы Ингушетии и Северной Осетии. Два силовика получили ранения, они были госпитализированы.

Один полицейский ранен в ногу, второй – получил черепно-мозговую травму. "У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и ушиб ног. Угрозы жизни нет", – привел сегодня ТАСС слова врача.

Состояние обоих полицейских средней степени тяжести, они находятся в сознании, их жизни ничего не угрожает, привела сегодня газета "Ингушетия" сообщение пресс-службы Минздрава республики.

В результате нападения в ногу был ранен сотрудник временной оперативной группировки (ВОГ) МВД, он находится в травматологическом отделении. Черепно-мозговую травму получил инспектор ДПС Ингушетии. Он находится в нейрохирургическом отделении, привела газета слова источника.

Напомним, нападение на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии стало первым за 39 месяцев подобным вооруженным инцидентом в Ингушетии. До этого аналогичный инцидент произошел 31 декабря 2019 года в Магасе.

"Кавказский узел" ведет хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

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Примечание:

"Ингушские правозащитники сочли покушение на прокурора актом устрашения", "Житель Ингушетии заявил о похищении родственника", "Евкуров обвинил убитых в Назрани в подготовке теракта".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

28 марта 2023, 13:16

28 марта 2023, 13:00

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