Следователи сообщили о двух раненых полицейских на границе Ингушетии и Северной Осетии

28 марта 2023, 09:34

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Два сотрудника полиции получили ранения во время нападения на пост полиции, расположенный на границе Ингушетии и Северной Осетии, сообщили сегодня следователи.

Как информировал "Кавказский узел", минувшей ночью неизвестные обстреляли пост пост ДПС "Волга-14", расположенный возле селения Кантышево в Назрановском районе, около границы Ингушетии и Северной Осетии. Сообщалось, что один силовик получил ранение.

По версии следствия, 27 марта примерно в 23.25 [мск] неизвестные напали на пост полиции, расположенный в Северной Осетии на пересечении дорог Назрань – Кантышево и Малгобек – Майское.

"В результате два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения различной степени тяжести и были госпитализированы", – сообщило сегодня на своем сайте следственное управление СКР по Северной Осетии.

Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Покушение на сотрудника правоохранительного органа", предусматривает до 20 лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла"), сказано в сообщении.

Напомним, нападение на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии стало первым за 39 месяцев подобным вооруженным инцидентом в Ингушетии. Предыдущий аналогичный инцидент произошел в Магасе 31 декабря 2019 года.

"Кавказский узел" ведет хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

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