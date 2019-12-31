Источники назвали имена нападавших в Магасе

31 декабря 2019, 22:43

При атаке на полицейских в Магасе был убит Микаил Мизиев, родственник которого совершил аналогичное нападение на полицейских в Ингушетии в 2017 году, сообщил источник. Второй участник нападения в Магасе идентифицирован как Ахмед Имагожев, мастер спорта по армрестлингу.

"Кавказский узел" информировал, что сегодня произошло нападение на пост ДПС при въезде в Магас. Источники "Кавказского узла" подтвердили смерть полицейского Зелимхана Кокорхоева и одного из нападавших на пост ДПС в Магасе. Еще один из нападавших после ранения был помещен в реанимацию. По подсчетам "Кавказского узла", нападение стало третьим вооруженным инцидентом в регионе за год и первым подобным происшествием с осени 2017 года.

Личности нападавших установлены: это Микаил Мизиев и Ахмед Имагожев. 18-летний Мизиев убит, Имагожев госпитализирован в Назрани, сообщил Telegram-канал "Главком РИ".

Эту информацию со ссылкой на собственный источник сообщил и "Интерфакс". По словам источника, убитый Микаил Мизиев - родственник 20-летнего жителя Ингушетии Магомеда Мизиева, убитого силовиками в ходе аналогичной атаки 2017 года.

19 октября 2017 года водитель автомобиля наехал на одного полицейского и ранил еще двоих ножом на посту ГИБДД в селе Яндаре Назрановского района. Полицейские застрелили его из табельного оружия. Убитый был опознан как 20-летний житель Карабулака Магомед Мизиев.

Другой нападавший, Ахмед Имагожев, является золотым медалистом Всероссийского турнира по армрестлингу "Кубок дружбы Калмыкии", который проходил в Элисте в декабре 2018 года, информировал Tekegram-канал ФортангаORG. О том, что Имагожев занял на этом турнире первое место, говорится и в подписи к видео "Ингушский армрестлер стал обладателем золотой медали", опубликованном на Youtube-канале Magas Times 23 декабря 2018 года.

На видео представлены кадры участия Имагожева в турнире.



Приказом министра спорта России Ахмеду Имагожеву несколько дней назад, 27 декабря, было присвоено звание мастера спорта, следует из документа, опубликованного 30 декабря на сайте Федерации армрестлинга России.

МВД подтвердило гибель 34-летнего инспектора ГИБДД Зелимхана Кокорхоева. У него остались жена и четверо несовершеннолетних детей, говорится в сообщении на сайте управления МВД по Ингушетии.

Властям следует учесть роль семьи в профилактике экстремизма и обучать родителей общению с детьми, указал исследователь Центра анализа и профилактики конфликтов, докторант университета штата Огайо (США) Виктория Гуревич в своем материале "Работа с семьями по предотвращению радикализации молодежи", подготовленном для "Кавказского узла".

Кавказский узел" ведет хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".