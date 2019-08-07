07 августа 2019, 13:33
Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений
Ситуация в Ингушетии вышла из-под контроля местных властей в пору президентства Мурата Зязикова (2002 - 2008 гг). По мнению аналитиков, ингушский президент не смог заручиться поддержкой авторитетных лидеров местных семейных кланов.
25 июля 2007 г. на территории Ингушетии началась специальная комплексно-профилактическая операция. 9 августа 2007 г. в Ингушетию были введены дополнительные подразделения внутренних войск МВД России. Комиссия Народного Собрания Республики Ингушетия 21 февраля 2008 г. подготовила доклад о нарушениях прав человека в республике, в котором отмечалось, что ситуацию в республике обострили неправомерные действия силовиков.
Накал ситуации в республике достиг апогея после убийства 31 августа 2008 г. владельца сайта "Ингушетия.Ru" Магомеда Евлоева, которое произошло в ходе его задержания сотрудниками правоохранительных органов. 1, 2 и 3 сентября в Назрани прошли митинги оппозиции с требованиями расследования смерти Евлоева и отставки президента Зязикова. Ситуация в Ингушетии вызывала обеспокоенность у правозащитников.
Вскоре Мурата Зязикова на посту главы Ингушетии сменил Юнус-Бек Евкуров. В первый год его президентства стабилизации обстановки не произошло. За 2009 год республику потрясли ряд новых громких покушений и убийств, включая покушение на самого Евкурова.
В 2010 году в республике, по сравнению с предыдущим годом, фиксируется более чем двукратное уменьшение числа взрывов и двукратное уменьшение числа терактов с участием смертников.
2011 год был отмечен выраженной тенденцией к стабилизации - число жертв вооруженного конфликта, по сравнению с показателем 2010 года, сократилось более чем в три раза.
В 2012 году ситуация снова изменилась в худшую сторону: число жертв вооруженного конфликта силовиков и подполья более чем в полтора раза превысило аналогичный показатель за 2011 год.
Показатели 2013 года позволяют констатировать возобновление в Ингушетии тенденции к стабилизации: по сравнению с 2012 годом, число жертв сократилось на 44%, число взрывов и терактов - вдвое.
В 2014 году общее число жертв сократилось по сравнению с 2013 годом на 60,6%, а среди гражданского населения - десятикратно (на 90%).
По итогам 2015 года общее число жертв сократилось, в сравнении с 2014 годом, на 43,2%, в том числе почти семикратно снизились потери среди силовиков.
В 2016 году общее число жертв сократилось относительно данных 2015 года на 9,5%, но при этом в четыре раза выросли потери среди гражданского населения.
В 2017 году общее число жертв в сравнении с 2016 годом выросло на 26%, а среди силовиков - шестикратно. Удвоилось число вооруженных инцидентов, но на 75% сократилось число терактов. Статистика за 2017 год позволяет сделать вывод о некоторой дестабилизации обстановки в Ингушетии, ведь до этого в регионе отмечалось последовательное ежегодное снижение числа жертв.
В ходе контртеррористической операции в селении Вознесенское Малгобекского района Ингушского района был убит боевик, отказавшийся сдаться, заявил Национальный антитеррористический комитет. На месте перестрелки силовики нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, гранаты, автоматическое оружие и боеприпасы к нему. По данным НАК, убитый вербовал сторонников для подготовки теракта и отъезда к боевикам в Сирию.
Трое полицейских и сын бывшего главы администрации Насыр-Корта Мурад Кодзоев получили ранения в результате обстрела автомобиля начальника Центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева. Сам Эльджаркиев не пострадал. Врачи прооперировали раненных полицейских, 13 января стало известно о гибели одного из них.
В ночь на 31 декабря в Ингушетии неизвестные расстреляли правнука шейха Батал-Хаджи Белхороева Ибрагима Белхароева. При покушении получил ранения его водитель Або Аушев.
Два студента ранены при перестрелке в колледже города Назрани.
Спецоперация в Назрани началась утром. Силовики сообщили, что блокировали двоих боевиков, которым предложено сдаться. На предложение сложить оружие они открыли огонь по силовикам, после чего один предполагаемый боевик был убит. В Назрани действует режим контртеррористической операции (КТО), здесь убито двое боевиков, сообщил НАК. Среди убитых оказалась молодая женщина, а один из предполагаемых боевиков сдался, сообщили источники в правоохранительных органах. Убитые боевики готовили теракты на мусульманский праздник Ураза-байрам, заявил глава республики Юнус-Бек Евкуров. В результате спецоперации убиты двое парней и их мать, отец задержан, погиб силовик, сообщили очевидцы.
В Сунже совершено покушение на сотрудника прокуратуры. При взрыве гранаты пострадал находившийся рядом силовик. По данным источников, прокурор, на которого совершено покушение, выступает обвинителем по делу о пытках в Центре по противодействию экстремизму МВД Ингушетии.
В селении Экажево обстрелян автомобиль, находившийся в нем мужчина госпитализирован. Основными версиями обстрела в Экажево жители Ингушетии считают бытовой конфликт и кровную месть, так как раненый оказался братом убитой два года назад женщины.
В ходе КТО в Ингушетии были убиты два предполагаемых боевика. По утверждению силовиков, боевики были блокированы утром в лесу близ села Али-Юрт в Назрановском районе. В ответ на предложение сдаться мужчины открыли огонь из автоматов и были убиты. Убитые опознаны как уроженцы Дагестана Абдулла Асхабов и Юнус Ибадиев, которые подозревались в связях с сирийскими боевиками.
Житель Ингушетии убит вечером 15 января в селе Плиево. Мотивом убийства могла стать кровная месть родственников полицейского, убитого 26 июля 2016 года в Магасе в результате бытового конфликта, сообщил источник в силовых структурах.
По словам младшего брата члена движения "Мехк-Кхел" Магомеда Хазбиева, ночью во двор дома в Назрани, где проживают их родители, была брошена граната. Взрывом повреждены машины и дом, пострадавших нет.
Во время перестрелки на стационарном посту ДПС в Ингушетии 5 ноября был убит местный житель Магомед Мурзабеков, сообщил информированный источник. Во время ночной атаки на блокпост, по уточненным данным, были госпитализированы пять полицейских, один из них умер, сообщила пресс-служба главы Ингушетии. Состояние госпитализированных стабильное. Один из раненых, по словам информированного источника, находится в реанимации. При нападении на пост ДПС были ранены шесть, а не пять сотрудников полиции, один из них умер от ран, сообщило МВД по Ингушетии.
Смертник вечером подорвал себя на блок-посту ДПС у селения Яндаре под Назранью, а его сообщники вступили в бой с силовиками. По данным НАК, при боестолкновении были убиты два боевика. В результате подрыва погибли двое сотрудников полиции. В Назрановском районе введен режим контртеррористической операции.
В селе Яндаре Назрановского района Ингушетии на посту ГИБДД водитель автомобиля наехал на одного полицейского и ранил ножом еще двоих. Полицейские открыли по нему огонь из табельного оружия, и мужчина скончался на месте. Все сотрудники полиции были госпитализированы. Нападавший опознан как житель Карабулака Магомед Мизиев 1997 года рождения.
Силовики задержали двух боевиков, готовивших покушение на религиозного проповедника в Ингушетии путем подрыва, сообщила ФСБ. По данным источника в правоохранительных органах Ингушетии, покушение готовилось на имама Хамзата Чумакова, по подозрению в причастности к этому задержаны три человека, еще одному удалось скрыться.
Обстрелян частный дом отца лидера "малгобекской" группировки Бекхана Солтукиева, убитого в ходе спецоперации 23 августа в селе Пседах. В результате обстрела никто не пострадал, в доме разбиты стекла. В МВД предположили, что мотивом преступления могла стать кровная месть.
В селе Пседах введен режим КТО. Первоначально источник сообщил о четырех убитых предполагаемых боевиках, позднее было сообщено, что убиты только три человека – лидер малгобекской группировки Бекхан Солтукиев и ее участники Микаил Чербижев и Хасан Хациев, находившиеся в розыске по делу о нападении на полицейских 8 апреля и обстреле здания УФСБ. По данным НАК, больше никто не пострадал. В подвале дома, где были убиты боевики, силовики нашли подземный бункер и мастерскую по изготовлению взрывных устройств, а также оружие, рации, видеокамеру, бинокли и автомобильные номерные знаки. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что убитые боевики готовили теракты.
Житель Ингушетии Хасан Эсмурзиев задержан после обыска в его доме в Назрани. Силовики заявили, что изъяли в доме пистолет и гранату. К задержанному более суток не пускали адвоката. Родные Эсмурзиева связали его преследование с конфликтом, который произошел во время подготовки к празднованию годовщины создания республики, а 1 августа заявили, что мужчину пытали.
Житель Насыр-Кортского округа Назрани Шанхоев получил смертельные ранения при обстреле его автомобиля в центре города. По данным силовиков, нападавший был не один, стрелявшие скрылись с места преступления на автомобиле, а мотивом преступления могла стать кровная месть.
Около 15.30 мск на проезжей части в сельском поселении Сагопши между 33-летним старшим участковым уполномоченным и 27-летним жителем Ингушетии возникла ссора, в ходе которой сотрудник полиции применил огнестрельное оружие. Раненый мужчина был госпитализирован.
В домах двоих жителей Ингушетии прошли обыски. У 25-летнего местного жителя села Сурхахи Назрановского района обнаружены и изъяты автомат Калашникова, пистолет системы ПМ и патроны к этому оружию, а в доме 40-летнего жителя Назрани найден охотничий карабин, хранившийся без документов.
Граната взорвалась во дворе родителей убитого при нападении в мае на пост полиции в Малгобеке Магомеда Бекбузарова, никто не пострадал. Родные Бекбузарова не стали обращаться к правоохранителям с заявлением. Правозащитники напомнили о применяемом в Ингушетии "принципе коллективной ответственности" по отношению к семьям боевиков.
Неизвестные, предположительно, из автоматического оружия обстреляли в Назрановском районе Ингушетии автомобиль, в котором депутат Народного собрания Сет-Салим Ахильгов ехал на работу. Ни депутат, ни его водитель не пострадали.
Брат убитого при нападении на пост ДПС Магомеда Бекбузарова тяжело ранен при обстреле в Малгобеке, родственник обоих братьев получил легкие ранения.
Около 1.00 мск на пост ДПС в Малгобеке совершено нападение. Убиты двое нападавших, у которых нашли оружие, ранен полицейский. Один из убитых был опознан как Магомед Бекбузаров, находившийся в розыске за апрельское нападение на патрульную машину в Малгобеке, сообщили силовики. Второго убитого опознали как уроженца Чечни Адама Магмадова, разыскиваемого за террористические преступления. 13 июня силовики заявили, что при нападении пострадал также водитель "скорой", прибывшей к раненому полицейскому на пост.
В Малгобеке ранен при обстреле сотрудник МЧС Джабраил Чербижев, старший брат разыскиваемого по подозрению в причастности к боевикам и убийстве полицейских 8 апреля Микаила Чербижева. Источник связал обстрел с видеообращением Джабраила Чербижева, который через интернет призвал брата отказаться от участия в террористической деятельности.
Житель Малгобека Магомед Картоев, жаловавшийся на давление со стороны силовиков, пропал при попытке выехать из России, сообщили его родственники. Руководитель ингушской правозащитной организации "МАШР" Магомед Мульцогов связал исчезновение мужчины с уголовным делом в отношении его двоюродного брата Микаила Картоева, которому, по словам его родственников, в феврале при обыске силовики подложили в карман гранату. 12 апреля выяснилось, что Магомед Картоев находится в ИВС в Назрани, а 24 апреля стало известно, что его заподозрили в пособничестве боевикам.
Силовики задержали подозреваемых в причастности к незаконному обороту оружия и боеприпасов. В домах задержанных, число которых правоохранители не уточнили, прошли обыски, полицейские изъяли автомат Калашникова, пистолет неустановленного образца, два охотничьих ружья без соответствующих документов и более 200 патронов различного калибра.
Около 01.30 мск на улице Промышленной в Малгобеке был обстрелян патрульный автомобиль. Двое инспекторов ДПС от полученных ранений умерли в больнице, сообщили в следственном управлении СКР по Ингушетии. В розыск объявлены Хасан Хациев, Бекхан Солтукиев, Микаил Чербижев и Магомед Бекбузаров.
В Малгобеке задержан местный житель, при осмотре дома которого были обнаружены и изъяты граната и самодельное взрывное устройство.
Бывший полицейский получил ранение в результате обстрела на автодороге Яндаре - Карабулак в Назрановском районе Ингушетии. Неизвестный остановил в селе Яндаре машину Алаудина Машхоева и выстрелил в него, сообщил источник в правоохранительных органах.
В ночь на 17 марта было обстреляно из гранатомета здание Малгобекского отдела УФСБ по Ингушетии, в результате инцидента никто не пострадал. По данным ФСБ, выстрел из гранатомета причинил незначительные разрушения зданию отдела.
С 00.00 мск режим КТО введен на территориях Назрановского и Сунженского районов. Режим КТО будет действовать в селах Нестеровская, Алхасты, Галашки, Мужичи, Нижний Алкун, Чемульга, расположенных в предгорном районе республики близ лесистой местности, и не распространяется на территорию, прилегающую к Сунженскому хребту.
Около 18.00 мск три автомобиля сопровождения имама Насыркортской мечети Хамзата Чумакова были остановлены на трассе по дороге из аэропорта "Магас" сотрудниками силовых структур. Силовики не предъявили документов, ничего не объяснили, сказали на словах, что это спецоперация "Анаконда", однако другие машины они не останавливали. Шестеро родственников Хамзата Чумакова, находившиеся в автомобилях, были доставлены в Сунженский РОВД Ингушетии. К вечеру всех задержанных отпустили. В полиции основанием задержания назвали нарушение правил перевозки гладкоствольного огнестрельного оружия.
Утром в домовладении имама Исы Цечоева в Али-Юрте сотрудники УФСБ Ингушетии провели обыск. По информации религиозного деятеля, обыск проведен на основании постановления прокурора в связи с подозрением в незаконном хранении оружия. Ничего противозаконного силовики не нашли.
Сотрудники правоохранительных органов в Назрановском районе нашли тайник с боеприпасами, ручными гранатами и камуфляжной формой, который принадлежал убитому в 2015 году члену вооруженного подполья, сообщили в МВД.
Силовики задержали жителя Малгобека Микаила Картоева и увезли его в неизвестном направлении. При обыске силовики подложили ему в карман гранату, сообщили родные Картоева сотрудникам Правозащитного центра "Мемориал".
После вмешательства аппарата омбудсмена России житель Ингушетии Анзор Алиев, которого силовики в Чечне удерживали, требуя выдать им его брата, вернулся к семье, сообщил Правозащитный центр "Мемориал".
Около 22.00 мск в Малгобеке полицейские попытались остановить подозрительный затонированный автомобиль "Лада-Приора" для проверки документов, но водитель проигнорировал их требование. За автомобилем была организована погоня, в ходе которой по патрульной машине был открыт огонь. В результате инцидента полицейские не пострадали. Нападавшие бросили машину и скрылись в неизвестном направлении. По горячим следам был установлен подозреваемый в причастности к данному инциденту 28-летний житель Малгобека. При проведении досмотра его домовладения обнаружены и изъяты две обоймы к пистолету Макарова, снаряженные 16 патронами.
Антитеррористические комиссии муниципалитетов Ингушетии начали проводить рейды по выявлению нелегальных мигрантов, которые могут быть причастны к вербовке местных жителей в ряды запрещенной по решению суда в РФ террористической группировки "Исламское государство".
В Грозном силовики задержали жителей Сунжи Анзора Алиева, 1990 года рождения, и его отца Кюри Алиева, заявила мать Анзора Булихан, обратившаяся в представительство ПЦ "Мемориал" в Назрани. 24 января Алиев-старший вернулся домой. Анзора чеченские силовики отказались отпускать, пока им не выдадут другого сына Алиевых - Шамиля, ранее уже осужденного по обвинению в пособничестве боевикам.
51-летний житель Назрани в ходе ссоры случайно застрелил 25-летнего сына, которого заподозрил в участии в незаконных вооруженных формированиях. Конфликт произошел после того, как мужчина нашел у сына пистолет Макарова. По предварительным данным следствия, убитый выказывал симпатии боевикам запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" и был убит во время спора о политических событиях в мире.
Около 06.30 утра прихожанами мечети в селе Али-Юрт был задержан подозреваемый в подготовке покушения на ингушского имама Ису Цечоева. Позже выяснилось, что это 36-летний житель Грозного Рустам Аптаев. Прихожане вызвали полицию и передали его в руки представителей власти. С 13 декабря связь с Аптаевым была прервана, родственники не могли его разыскать в течение двух суток. По словам адвоката, Аптаев утверждает, что его дважды вывозили из ИВС и он подвергся пыткам электрическим током, в результате чего подписал признательные показания.
31-летний житель Малгобекского района сообщил правоохранителям о своем пособничестве боевикам и обратился в районную адаптационную комиссию. На заседании комиссии принято решение ходатайствовать о смягчении ему наказания, сообщила пресс-служба администрации Малгобекского района.
На части территории города Назрань с 6.30 мск введен режим КТО. Он действует на территории города, ограниченной улицами Овражная, Гудантова, Толстого, Железнодорожная, Чеченская, Гейрбек-Хаджи, Эльбруса, Вокзальная, Тихая и рекой Назранка. Режим КТО был введен после получения информации о нахождении в Назрани группы боевиков. Силовики блокировали частный дом в Назрани. Находившиеся в доме вооруженные люди отказались сдаться и были убиты в перестрелке, сообщил источник в правоохранительных органах. НАК подтвердил данные об убийстве двух боевиков и сообщил о гибели двух сотрудников спецназа. При осмотре дома, в котором укрывались убитые, обнаружен тайник с оружием, бомбами и флагом ИГ, сообщил НАК. По словам источника в силовых органах, убитыми оказались отец и сын Илиевы. Они в ходе переговоров с силовиками выпустили из блокированного дома женщину, сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.
В лесу около села Сурхахи обнаружен тайник с оружием и боеприпасами, принадлежавший убитому ранее боевику, сообщило сегодня МВД по Ингушетии.
В Центре общественных связей ФСБ России сообщили о задержании пяти участников группы, связанной с запрещенной судом в России террористической организацией "Исламское государство". По данным силовиков, задержанные готовили теракты в Ингушетии и в Москве, при задержании у них обнаружены две бомбы мощностью 10 кг тротила каждая, а также боеприпасы. Задержание прошло 14 ноября в станице Нестеровской и на территории города Малгобек, сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, все задержанные - молодые жители Ингушетии. Он также подтвердил, что задержанные входили в группу убитого 7 октября в Ингушетии прибывшего из Сирии Зубайри Саутиева, которого силовики считают эмиссаром ИГ.
В Назрани и селении Гази-Юрт 7 октября были убиты Магомед Паров, Зубайри Саутиев, Рустам Аушев, Зульфия Тангиева, Аслан Цечоев и Марета Костоева, сообщил "Кавказскому узлу" источник в силовых структурах Ингушетии. Все они опознаны.
В Назрани и селении Гази-Юрт Назрановского района введен режим КТО. Всего в ходе спецоперации были убиты шесть предполагаемых боевиков. Среди убитых – прибывший из Сирии Зубайри Саутиев, сообщил НАК. В Гази-Юрте убиты оказавшие сопротивление супруги Рустам и Зульфия Аушевы, заявил источник в правоохранительных органах Ингушетии. Источниками также в числе убитых были названы Аслан Дакиев и Магомед Паров, которые вместе с Саутиевым жили в съемном доме в Назрани. Режим КТО отменен в тот же день.
В ходе КТО убиты боевики, планировавшие теракты в Ингушетии, заявил Юнус-Бек Евкуров. По его данным, убитые намеревались совершить по меньшей мере три крупных теракта на территории республики, один из них был запланирован на праздник Курбан-байрам. Все убитые входили в одну группировку, трое находились в федеральном розыске, сообщил Евкуров.
Заминированный автомобиль найден рядом с мечетью в ингушском селе Али-Юрт.
В Магасе произошла перестрелка, в результате которой убит полицейский, еще четверо человек ранены. Конфликт возник в одной из квартир многоэтажного жилого дома, где собрались родственники мужа и жены, чтобы помочь им разделить квартиру.
В Сунженском районе из подствольного гранатомета обстреляли расположение Внутренних войск МВД России, расположенное в селении Алхасты. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. Силовики проводят мероприятия по поиску лиц, совершивших обстрел.
Вечером в селении Экажево Назрановского района передвигавшиеся на автомобиле "Лада Приора" неизвестные обстреляли, предположительно, из автоматического оружия местного жителя. Мужчина от полученных ранений скончался на месте. Убитый опознан как инвалид 1-й группы Хасан Цечоев. Он известен тем, что в 2012 году, будучи без ног, совершил восхождение на Эльбрус, передает Life.
Сотрудники правоохранительных органов ведут в селе Барсуки Назрановского района спецоперацию. По слова источника в правоохранительных органах, боестолкновение произошло в районе сельского кладбища, там убит предполагаемый боевик. Позже стало известно, что в Назрани и Назрановском районе введен режим контртеррористической операци. По данным источников в силовых структурах, в ходе спецопераций в Малгобеке и Назрани были убиты пятеро боевиков, еще трое задержаны. Вечером режим КТО был отменен. В городе Малгобеке в ходе спецоперации при оказании вооруженного сопротивления убит находившийся в федеральном розыске Хизыр Галаев, а в ходе боя в Назрани были убиты Усман и Зураб Цолоевы, сообщил 27 мая источник в правоохранительных органах.
В Назрановском районе правоохранители ликвидировали семь схронов с оружием и боеприпасами, обнаруженных в ходе спецмероприятий.
Режим контртеррористической операции, действовавший в населенных пунктах Ингушетии с 2014 года, снят. В горно-лесистой местности на границе республики спецрежим пока сохраняется.
На территории мечети в муниципальном округе Насыр-Корт Назрани взорван автомобиль. Взрыв произошел в момент, когда мимо проезжал имам местной мечети Хамзат Чумаков. После взрыва в больницу были направлены четыре человека, из них один, получивший тяжелые ранения, был прооперирован, а остальные отпущены домой.
Заира Алиева из села Чермен ушла с территории больницы в Назрани, после чего пропала.
Машина обстреляна в центре Назрани. В ней находились два человека, оба убиты.
В ходе осмотра домовладения, принадлежащего 33-летнему жителю села Экажево, правоохранители обнаружили и изъяли более 170 различных патронов и цевье автомата Калашникова. С жителя Экажево была взята подписка о невыезде.
Схроны с 70 пластиковыми бочками емкостью от 50 до 100 литров, заполненными взрывчатой смесью общей массой порядка 4 тонн, обнаружены сотрудниками ФСБ в полутора километрах от автодороги Кантышево - Ачалуки. Взрывные устройства были уничтожены. Их суммарная мощность составляет более 3,5 тонны в тротиловом эквиваленте. По данным официальной версии, взрывчатка принадлежала лидерам северо-кавказских боевиков - Аслану Бютукаеву и ранее убитому в Ингушетии Беслану Махаури.
На территории универсального крытого рынка в Назрани произошла перестрелка, в ходе которой были убиты два человека. По версии МВД, они оказали вооруженное сопротивление силовикам, намеревавшимся их задержать. Убитые опознаны как руководивший боевиками Сунженского района Беслан Махаури и лидер "назрановской" группировки Ильяс Ведзижев. По версии МВД, они оказали вооруженное сопротивление. Во время спецоперации была ранена Лейла Чемурзиева, по информации силовиков, причастная к боевикам. Мать Лейлы Чемурзиевой отвергает заявления силовиков о связи ее дочери с боевиками. Однако источник в правоохранительных органах сообщил, что Чемурзиева подозревается в пособничестве Махаури и Ведзижеву, которых привезла в Назрань на машине. В этой машине, по его словам, была обнаружена самодельная бомба. Сама женщина находится в больнице под охраной.
Оперативный штаб Республики Ингушетия ввел режим контртеррористической операции (КТО) в городе Карабулаке, а также в ряде населенных пунктов Назрановского района. Сообщалось, что силовики блокировали в двух частных домах в селении Гази-Юрт предполагаемых боевиков, и о начале перестрелки. Позже источники сообщили о боестолкновении в лесном массиве у села Гази-Юрт. НАК заявил об убийстве двух человек и аресте еще четверых. Позднее представитель Оперативного штаба в Ингушетии сообщил об убийстве троих боевиков в ходе спецоперации. В НАК подтвердили эти данные. Двое из убитых опознаны как Аслан Дышноев и Магомед Плиев. В рамках спецоперации была также найдена база боевиков с оружием, боеприпасами, а также с продуктами питания и медикаментами.
Вооруженные люди на автомобиле ВАЗ-2114 без госномеров несколько раз выстрелили в домовладение 62-летнего жителя Назрани. Жертв и пострадавших не было.
Поиски 12 боевиков начались после боестолкновения в районе села Даттых Сунженского района. По данным силовиков, в группе членов вооруженного подполья есть раненые. Ночью того же дня возле Даттыха был проведен артобстрел, в результате которого пострадал пенсионер.
Неустановленное взрывное устройство сработало вблизи частного дома начальника Сунженского РОВД Ахмета Дзейтова в станице Троицкая Сунженского района. В результате взрыва никто не пострадал.
Три самодельных взрывных устройства мощностью от 5 до 10 кг тротила обнаружены и обезврежены в районе федеральной автотрассы "Кавказ" на территории Назрановского района.
В Назрани задержан местный житель, подозреваемый в пособничестве боевикам. Он помогал им деньгами, указывал места, где можно укрыться от силовиков, предоставлял услуги водителя, установили следователи.
21-летний житель Карабулака подозревается в незаконном обороте взрывчатых веществ. По данным следствия, он участвовал в незаконном вооруженном формировании и помогал участникам боестолкновения в Карабулаке 21 сентября. О задержании подозреваемого следственное управление не сообщает.
Вечером на территории автозаправочной станции "Центр", расположенной по улице Муталиева в Назрани, неизвестный подъехал к заправке на автомашине ВАЗ-217030 черного цвета, произвел множественные выстрелы в воздух, предположительно из гладкоствольного и травматического оружия, после чего скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.
В селе Яндаре в больницу обратился местный житель, который получил огнестрельное ранение. 28-летний мужчина рассказал, что в него стрелял неизвестный ему человек. Сотрудники полиции начали расследование.
В Ингушетии Следственный комитет сообщил о расследовании уголовного дела в отношении 22-летнего жителя Сунженского района, подозреваемого в пособничестве боевикам. По данным следствия, с августа по октябрь 2014 года подозреваемый помогал боевикам скрываться, перевозил их на личном транспорте, предоставлял жилье и передавал денежные средства для приобретения продуктов питания.
В Ингушетии СКР расследует уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Карабулака, подозреваемого в пособничестве участникам незаконных вооруженных формирований. По версии следствия, молодой человек перевозил боевиков и передавал им деньги.
В станице Орджоникидзевская Сунженского района задержан мужчина, подозреваемый в пособничестве вооруженному подполью. В его доме изъято большое количество оружия, сообщил сотрудник республиканских правоохранительных органов.
В окрестностях села Яндаре Назрановского района обстреляны военнослужащие внутренних войск, один их них убит, двое ранены.
В селе Али-Юрт Назрановского найден тайник, который служил для боевиков продовольственной базой.
В Карабулаке была обезврежена самодельная бомба. Ее нашли в центре города в канализационном колодце неподалеку от поста ДПС. Взрывное устройство было уничтожено накладным взрывом на месте.
Двое жителей села Сагопши Малгобекского района задержаны утром сотрудниками правоохранительных органов.
В Назрани в результате обстрела неизвестными центральной республиканской больницы ранены четыре сотрудника правоохранительных органов. Состояние двоих из них, по данным секретаря Совета безопасности Ингушетии Алихана Кузьгова, оценивается как крайне тяжелое.
Во время движения автоколонны с военнослужащими по автодороге в Сунженском районе Ингушетии у поселения Берд-Юрт произошел взрыв. Представитель МВД республики сообщил, что в результате двое военнослужащих были контужены. На место происшествия выехала оперативная группа, и там же прогремел второй взрыв, в результате которого пострадали трое полицейских, заявил источник в силовых структурах. Позже представитель Сунженского райотдела полиции заявил, что ранения в результате двух взрывов получили пять полицейских и один военнослужащий, которому при взрыве оторвало ногу. Однако секретарь Совета безопасности республики Алихан Кузьгов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что всего пострадавших пять человек, и никто из них не получил серьезных ранений. Согласно последним данным следствия, при взрывах пострадали трое военнослужащих и пять полицейских. Один из военнослужащих, раненных в результате взрыва, скончался в госпитале.
Спецоперация прошла в селе Сагопши Малгобекского района. В ходе нее были убиты семь человек. По предварительным данным, среди убитых хозяин заблокированного домовладения Умар Коригов, его супруга, а также Ахмед Евлоев и Магомед Полонкоев, причастные к убийству секретаря Совбеза республики Ахмеда Котиева.
Тело сотрудника отдела ППС Назрановского района Амира Сагова было обнаружено утром возле реки Сунжа в районе селения Плиево Назрановского района. На месте убийства найдены две гильзы 9-миллиметрового калибра. Среди версий убийства рассматривается воспрепятствование служебной деятельности полицейского.
В Яндаре неподалеку от мечети по улице Мальсаговав в ходе драки между представителями двух местных семей из огнестрельного оружия были ранены три человека, один из которых скончался на месте.
Тайник с продовольствием весом более тонны найден в населенном пункте Али-Юрт Назрановского района. По версии силовиков, он предназначался для организации длительного пребывания боевиков в горно-лесистой местности.
Около 04:00 мск в семи километрах от села Верхний Алкун в Сунженском районе погиб военнослужащий Внутренних войск МВД РФ, который подорвался на мине.
В доме 56-летнего жителя Малгобека был проведен санкционированный обыск, в ходе которого был выявлен цех по изготовлению огнестрельного оружия.
Житель селения Долаково Алихан Кубузов похищен сегодня утром неизвестными вооруженными людьми, сообщает супруга похищенного Сацита Арсельгова. По ее словам, утром в дом ворвались вооруженные люди в камуфлированной форме и в масках и, не предъявив никаких документов, обыскали весь дом и увезли супруга в неизвестном направлении.
Режим контртеррористической операции введен в селе Плиево Назрановского района в 05.30 мск в связи с поступлением силовикам информации о том, что в селе находится группа предполагаемых боевиков. Во время спецоперации были убиты двое подозреваемых в участии в незаконном вооруженном формировании - Башир Дишаев и Муслим Куриев. Неопасное ранение получил сотрудник ФСБ. На месте спецоперации были найдены три самодельные бомбы, мощность которых составила около 30 килограммов в тротиловом эквиваленте. Они были в боевом состоянии и обезврежены на месте. Режим КТО снят.
Примерно в 23.05 мск в селе Орджоникидзевское Сунженского района во дворе домовладения, где со своей семьей проживает сотрудник отдела МВД России по Сунженскому району, был обстрелян полицейский. Он был помещен в больницу в тяжелом состоянии. На месте обстрела сотрудника полиции обнаружены семь гильз, страж порядка госпитализирован с касательным ранением руки. По версии МВД республики, нападение совершил член незаконного вооруженного формирования Хасан Хациев, 1990 года рождения.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в городе Малгобек обнаружили и изъяли у местного жителя самодельную гранату.
В городе Малгобек была обезврежена бомба в пять килограммов тротила, которую обнаружили местные жители рядом с проезжей частью. Как заявили в НАК, таким образом удалось предотвратить теракт.
В муниципальном округе Плиево города Назрань рано утром был введен режим КТО. По сведениям силовиков, в одном из домов округа укрываются участники незаконного вооруженного формирования. Дом был блокирован, с находящимися в нем людьми начались переговоры о сдаче, в результате которых из дома вышли, по разным данным, две или три женщины, а с ними четверо детей. Оставшиеся в доме мужчины отказались сдавать и открыли огонь, после чего силовики начали штурм дома.
На территории свалки бытового мусора в станице Орджоникидзевская найден схрон с иностранным автоматом и боеприпасами.
Случайный прохожий ранен при боестолкновении недалеко от села Галашки Сунженского района. Боестолкновение произошло, когда сотрудники силовых структур наткнулись на группу предполагаемых членов вооруженного подполья. Пострадавший случайный прохожий прооперирован, в его автомобиле найдены пистолет и чужой паспорт. В Чечне силовики заявили о продолжении поисков боевиков на границе с Ингушетией и сообщили, что убитый здесь Батаев был близким другом смертника, осуществившего теракт в Серноводске.
Около 21.00 мск, когда военнослужащие Минобороны проводили мероприятия по выявлению и задержанию участников незаконных вооруженных формирований в Сунженском районе Ингушетии близ селения Галашки они были обстреляны неизвестными. Один из нападавших был убит и опознан как находившийся в федеральном розыске житель поселка Серноводска Чеченской Республики Рамзан Батаев, а второй скрылся с места происшествия.
В результате подрыва фугаса погиб военнослужащий внутренних войск МВД России, еще двое военных ранены, сообщили в правоохранительных органах региона.
В районе сельского поселения Аршты Сунженского района при выполнении специальных боевых задач на взрывном устройстве подорвался военнослужащий войсковой части № 6775 27-летний Алексей Ветюгов. Он был доставлен в госпиталь, где впоследствии от полученных ранений скончался.
Житель Ингушетии доставлен в полицию как подозреваемый в незаконном обороте оружия. В подсобном помещении на заднем дворе его дома произошел самоподрыв гранатомета, при осмотре места происшествия кроме фрагментов уничтоженного оружия был найден еще один гранатомет.
Схрон с оружием и боеприпасами боевиков нашли 28 сентября сотрудники полиции в станице Орджоникидзевская в Ингушетии.
В Сунженском районе силовики вступили в перестрелку с двумя предполагаемыми членами незаконных вооруженных формирований. Один из них был убит, другому удалось скрыться.
Мужчина с "поясом смертника" задержан сотрудниками полиции при подходе к зданию Сунженского РОВД в станице Орджоникидзевская. Он опознан как Мачукаев Сулумбек Вахидович, житель станицы Ассиновская Чечни, 1991 года рождения.
На автодороге при выезде из станицы Нестеровская сотрудники полиции вступили в перестрелку с людьми, находившимися в автомашине ВАЗ-2107. В ходе перестрелки в автомобиле взорвалось перевозимое взрывное устройство. В результате один полицейский погиб, трое получили ранения.
Нападение на полицейского произошло вечером 5 сентября в селении Зязиков-Юрт Малгобекского района. Тимур Кортоев получил ранения в результате обстрела из огнестрельного оружия и взрыва гранаты. После нападения неизвестные скрылись с места преступления.
Автомобиль, в котором глава Совбеза Ингушетии Ахмед Котиев ехал на работу, был обстрелян в районе селения Нижние Ачалуки в Малгобекском районе около 07.40 мск. Погибли сам Котиев и его водитель. Врио главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров считает, что причина убийства Котиева, который являлся заместителем комиссии по адаптации боевиков в республике, в его служебной деятельности. Для расследования убийства в регион направлены опытные московские следователи. Обстрел дома главы Совета безопасности Ингушетии Ахмеда Котиева в июне прошлого года был предупреждением чиновнику от вооруженного подполья, к которому Котиев не прислушался, потому и был убит, говорится в сообщении на одном из сайтов, поддерживающих ингушских боевиков. Котиев похоронен на родовом кладбище в Малгобеке. Евкуров призвал убийц Котиева явиться с повинной, отметив, что они смогут рассчитывать на снисхождение только в этом случае. К убийству Котиева может быть причастен лидер ингушских боевиков Артур Гетагажев, сообщил источник в следственных органах Ингушетии. Не исключают в следствии и мотив кровной мести, связанный с прежней работой Котиева в правоохранительных органах. 28 августа СКР официально заявил о выводах следствия о том, что к убийству Котиева причастны боевики под руководством Артура Гетагажева.
Житель села Нестеровское Сунженского района Ингушетии дал признательные показания об участии в нападении на сотрудников правоохранительных органов 31 июля в Назрани. Он склонен к явке с повинной, сообщает МВД республики.
Сотрудник ГИБДД получил ранение во время преследования подозрительной автомашины.
В дежурную часть МВД Ингушетии поступило сообщение о бомбе, заложенной в Насыр-Кортской мечети Назрани. Здание мечети было оцеплено оперативниками. В ходе осмотра территории мечети выяснилось, что сообщение было ложным, и оцепление было снято.
Два боевика убиты вечером 12 июля в станице Нестеровская в Ингушетии, ранения получил один сотрудник спецназа, сообщил представитель правоохранительных органов республики. Убитые предварительно опознаны как Микаил Мусиханов и Ибрагим Цисдоев. Микаил Мусиханов, по данным правоохранительных органов, являлся личным охранником лидера "Имарата Кавказ" Доку Умарова.
На территории республики задержан житель Грозного, ехавший в машине под управлением сотрудника чеченского МВД. В автомобиле были обнаружены пистолет и более 600 патронов.
В Сунженском районе Ингушетии вечером 29 июня неизвестные обстреляли из гранатомета наряд полиции, в результате четыре человека контужены.
На световой вышке стадиона в Назрани обезврежен обнаруженный здесь ручной гранатомет, направленный в сторону расположенного напротив здания ГОВД. Гранатомет со спусковым механизмом дистанционного управления был расположен в 100 метрах от здания ГОВД и направлен на одно из окон.
Режим контртеррористической операции (КТО) введен в пределах населенного пункта Новый Пригородного района Северной Осетии и в примыкающей к нему лесополосе на административной границе с Ингушетией.
Двое военнослужащих получили ранения, подорвавшись на мине 18 июня на окраине селения Алкун в Сунженском районе.
Задержан житель села Сурхахи Назрановского района Урусхан Караджев. По словам родственников Караджева, силовики подбросили ему при обыске СВУ. Кроме того, мать задержанного сообщила, что из дома после обыска пропали ценные вещи.
Подполковник ВС получил ранения, подорвавшись на мине в горах у селения Них Джейрахского района.
Поздно вечером неустановленные лица во двор жителя Назрани бросили самодельное взрывное устройство, обошлось без жертв и пострадавших, сообщил представитель пресс-службы МВД Ингушетии. По словам источника в министерстве, в домовладении, где произошел взрыв, проживает бывшая судья Магасского районного суда.
На окраине станицы Орджоникидзевская Сунженского района обнаружен схрон с боеприпасами и взрывными устройствами. По данным МВД, он принадлежал совершившему в станице 17 мая самоподрыв Саиду-Хусейну Атназову.
В муниципальном округе Гамурзиево города Назрани на территории улиц Джабагиева, Албогачиева, Бориева, Магистральной в 4.30 мск введен режим КТО. Сотрудники силовых ведомств блокировали дом, в котором находятся члены вооруженного подполья, на предложение сдаться боевики начали перестрелку, сообщил помощник секретаря Совета безопасности РИ Тимур Боков. Сообщалось о двух убитых в ходе боестолкновения – находящемся в розыске Джамалеле Муталиеве и подозреваемом в пособничестве боевикам Алихане Оздоеве. Режим контртеррористической операции в Назрани отменен с 12.00 мск, никто из местных жителей и силовиков не пострадал. Одним из убитых сегодня во время проведения спецоперации в Назрани оказался находящийся в розыске активный участник вооруженного подполья Джамалел Муталиев. Его личность установлена по фото и приметам, распространенным для розыска, сообщил секретарь Совета безопасности Ингушетии Ахмед Котиев.
Примерно в семь часов утра во время обыска в домовладении на улице Чкалова в станице Орджоникидзевская Сунженского района подорвал себя подозреваемый в участии в незаконных вооруженных формированиях. На нем был пояс смертника, заявил глава пресс-службы ингушского МВД Джабраил Шаухалов. По данным Совбеза Ингушетии, при взрыве пострадали 13 силовиков. В доме, хозяин которого является Ахмад Хашиев, силовики обнаружили оружие, по предварительным данным, подорвавшийся является чеченцем, сообщил секретарь республиканского Совета безопасности Ахмед Котиев. Позже Котиев сообщил, что самоподрыв совершил житель Чечни Саид-Хусейн Атназов, 1981 года рождения. В отношении Ахмеда Хашиева, в доме которого находился Атназов, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 208 УК РФ «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем».
В ходе перестрелки в селе Сагопши был убит находившийся в розыске Магомед Арапханов, ранение получил один полицейский. По данным следствия, на теле убитого был обнаружен "пояс смертника".
В центре Назрани в результате обстрела машины убит заместитель главы администрации селения Чермен Пригородного района Северной Осетии Идрис Таркоев.
В 50 метрах от железной дороги в Назрани обнаружен схрон с оружием и боеприпасами.
В районе селения Гази-Юрт в Ингушетии была обстреляна автомашина заместителя главы администрации Джейрахского района республики Магомеда Евкурова. Обошлось без жертв и пострадавших нет.
В станице Орджоникидзевской Сунженского района Ингушетии в одной из квартир произошел взрыв самодельного взрывного устройства. Никто не пострадал.
Режим КТО действовал в Назрановском районе Ингушетии. Во время спецоперации в селении Долаково были убиты пять человек - один полицейский и четверо предполагаемых боевиков. По информации НАК, во время первой фазы спецоперации были убиты братья Адам и Халас Оздоевы, подозреваемые в причастности к теракту на полицейском посту в селении Чермен 23 октября 2012 года.
В Сунженском районе взорвалось две мины. В результате первого взрыва были ранены трое военнослужащих. Один из раненых, заместитель командира ОМОН Рашид Ганижев, скончался в больнице.
При втором взрыве пострадали, по данным МВД, три силовика, среди них заместитель командира ОМОНа Рашид Ганижев. По уточненным данным, в результате второго взрыва пострадали не три, а четыре человека.
Один из задержанных 27 апреля жителей села Экажево, Тимур Толдиев скончался в ОМВД Малгобекского района в результате пыток, заявил его брат, житель села Экажево Алихан Толдиев.
В селении Сагопши Малгобекского района в доме Исмаила Эсмурзиева при проведении обыска сотрудники силовых структур обнаружили сверток с гранатой. Жена Эсмурзиева, которого силовики увезли с собой, заявила, что этот сверток был подброшен.
В 01.30 мск на 583 км федеральной автомобильной дороги "Кавказ" рядом с селением Яндаре неустановленные лица, следовавшие в сторону селения Орджоникидзевское Сунженского района на автомобилях "Toyota Camry" и "Лада Приора" остановили машину "ВАЗ-21112", за рулем которого находился полицейский. В ходе возникшей ссоры в связи с совершенным им маневром обгона, один из мужчин выстрелил в сотрудника, пуля попала в ногу.
В Назрани в 22.30 на улице Московской неизвестные застрелили предпринимателя Руслана Ужахова.
Стоянка предполагаемых членов НВФ, оборудованная в лесу у села Галашки Сунженского района, была уничтожена. Также были уничтожены 5 гранатометных залпов, обнаруженные на территории стоянки.
В двух километрах от населенного пункта Даттых Сунженского района сотрудники ФСБ и МВД России обнаружили группу членов НВФ. По данным НАК, в группе было до 15 человек. Семеро из них были убиты в ходе спецоперации.
По подозрению в поставках оружия и боеприпасов членам незаконных вооруженных формирований были задержаны Ваха Цороев, Муса Коригов, Макшарип Арчаков и Джабраил Евлоев.
Приблизительно в 12.30 неизвестный сообщил правоохранительным органам о том, что рынок в Назрани заминирован. С рынка были эвакуированы люди, он был закрыт. Вся территория рынка была обследована саперами и кинологами, однако ничего подозрительного они не обнаружили.
В Малгобекском районе прошли мероприятия по розыску поставщиков вооружения. Было обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы и снаряжение, в частности, автомат Калашникова, карабин, пистолет итальянского производства, тепловизор.
В 11 часов на территории автомоечногобокса, расположенного по улице Губиной сельского поселения Орджоникидзевское Сунженского района, неизвестный расстрелял из автоматического оружия жителя города Карабулак 50-летнего Якуба Тачиева. От полученных ранений Тачиев скончался на месте.
Сотрудниками полиции в одном из домовладений села Галашки Сунженского района обнаружен мужчина без документов, который заявил, что он насильственно удерживается хозяином дома. мужчина назвался Папко Виктором Алексеевичем, 1948 года рождения, уроженцем Ростова-на-Дону.
В Ингушскую республиканскую клиническую больницу города Назрани был доставлен 19-летний местный житель с огнестрельным ранением ноги. Предварительно установлено, что это ранение было получено во время преследования его автомашины полицейскими. Сам пострадавший утверждает, что стрелявшие в него люди были в масках и не были похожи на полицейских.
Руководитель управления Россельхознадзора по Ингушетии и еще как минимум четверо человек пострадали сегодня в Назрани в результате перестрелки. Один из раненых умер в больнице.
В ходе спецоперации в горно-лесистой местности Сунженского района были убиты два предполагаемых боевика. По данным источника в правоохранительных органах, это житель станицы Ассиновской Чеченской Республики Рустам Борчашвили, 1978 года рождения, и "некий Лорсанов, по кличке Мамлюк".
Около 15.00 Мадина Тимурзиева, 1994 года рождения, выходила с занятий из здания Назранского медицинского колледжа и поймала такси, автомобиль ВАЗ-2109. С того момента информации о ее местонахождении не поступало, ее сноха М. Богатырева обратилась в дежурную часть полиции Назрани с заявлением о пропаже девушки.
Около автодороги "сельское поселение Берд-Юрт – Нестеровское" Сунженского района был обнаружен схрон, в котором находились три ручных противотанковых гранатомета, неустановленное взрывное устройство мощностью 700 г в тротиловом эквиваленте и 1,5 кг тротила.
Решением оперативного штаба Ингушетии в Сунженском районе введен режим контртеррористической операции (КТО).
В селении Экажево Назрановского района под автомашиной местного жителя сработало взрывное устройство. Два человека пострадали.
Утром в Назрани при попытке задержания убит местный житель Султангери Хашагульгов, брат Якуба и Исы Хашагульговых, подозреваемых в причастности к организации теракта на рынке Владикавказа в сентябре 2012 года. По данным силовиков, во время обыска он начал стрелять в них и был убит ответным огнем. При этом был ранен один правоохранитель.
В ходе обыска в одном из домовладений в Сунженском районе Ингушетии сотрудниками ФСБ был убит ранее осужденный за пособничество боевикам Магомед Гайтукиев, по официальной версии Национального антитеррористического комитета, открывший по силовикам огонь.
На расстоянии 1,5 км от федеральной автодороги "Кавказ" на юго-западной окраине сельского поселения Орджоникидзевское обнаружен тайник с боеприпасами.
Пять человек подорвались на мине в лесу в Ингушетии во время сбора черемши. Все получили ранения различной степени тяжести и госпитализированы.
В селении Яндаре Назрановского района был задержан местный житель Якуб Хашагульгов. Он подозревается в пособничестве деятельности в Ингушетии преступной группы "Вилайят Галгайче".
Ночью в Назрани неизвестные обстреляли из автоматов частный дом, принадлежащий религиозному деятелю, сотруднику Совета муфтиев России Салеху Хамхоеву. При обстреле никто не пострадал.
На северо-западной окраине села Сурхахи Назрановского района сотрудниками правоохранительных органов был обнаружен схрон с оружием и боеприпасами.