Источники назвали убитого в Сунже сообщником Гуражева и Оздоева

22 ноября 2023, 12:33

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мужчина, убитый в перестрелке с силовиками в Сунже, подозревался в пособничестве Амирхану Гуражеву и Адаму Оздоеву, которые находятся в розыске после серии вооруженных инцидентов в марте и апреле, сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", в Сунже силовики застрелили предполагаемого пособника "разыскиваемых членов бандгруппы", сообщило сегодня УФСБ по Ингушетии. По версии ведомства, мужчина при попытке задержания открыл по силовикам стрельбу из огнестрельного оружия и был убит ответным огнем.

28 марта произошло нападение на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии, в розыск были объявлены шесть жителей Ингушетии. Позднее двое из них были найдены мертвыми. Был введен режим контртеррористической операции, но разыскиваемым еще дважды удалось уйти от силовиков после перестрелок – 3 апреля в Малгобеке и 5 апреля в Зязиков-Юрте. 7 апреля один из них сдался полиции, а 8 апреля был задержан еще один разыскиваемый. В розыске оставались Амирхан Гуражев и Адам Оздоев. В июле силовики увеличили до 5 миллионов рублей размер вознаграждения за информацию о Гуражеве и Оздоеве.

Перестрелка произошла в доме по улице Павлова, убитый подозревался в пособничестве Амирхану Гуражеву и Адаму Оздоеву, разыскиваемым после нападения на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии, сообщил источник в правоохранительных органах Ингушетии. По словам силовика, в перестрелке был ранен сотрудник СОБР, он находится в больнице, пишет "Интерфакс-Юг".

Задержание проводилось силами ФСБ при "силовом сопровождении СОБР", рассказал источник в республике. "Это не было спецоперацией, а было обычное задержание, но он начал стрелять. Ранен сотрудник СОБР", - приводит его слова "Кавказ.Реалии"*.

По словам источника, убитый по фамилии Ганиев подозревался в пособничестве Амирхану Гуражеву и Адаму Оздоеву, информирует издание.

Республиканские МВД и управление СКР, по состоянию на 12.25 мск, не сообщили на своих сайтах о вооруженном инциденте и его участниках.

Напомним, перестрелка с силовиками в Сунже стала первой за семь месяцев после аналогичного инцидента в селе Зязиков-Юрт. Подробности серии инцидентов в Ингушетии собраны в справке "Кавказского узла" "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года". "Кавказский узел" также ведет хронику хронику "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов и похищений".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.