Один человек убит в перестрелке с силовиками в Ингушетии

22 ноября 2023, 10:43

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Сунже застрелен предполагаемый пособник боевиков, который открыл стрельбу по силовикам, сообщили в ФСБ.

Силовики в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции в Сунже убили мужчину, открывшего по ним огонь, личность убитого устанавливается, сообщили в пресс-службе республиканского УФСБ.

"[Была] получена информация о месте нахождения пособника разыскиваемых членов бандгруппы в городе Сунже Республики Ингушетия. При попытке задержания последний оказал сопротивление и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов из огнестрельного оружия. В результате боестолкновения бандит нейтрализован, его личность в настоящее время устанавливается", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

"Кавказский узел" писал также, что в марте произошло нападение на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии, в розыск были объявлены шесть жителей Ингушетии. Позднее двое из них (Рамазан Эльдиев и Мовсар Коттоев) были найдены мертвыми. Был введен режим контртеррористической операции, но разыскиваемым еще дважды удалось уйти от силовиков после перестрелок – 3 апреля в Малгобеке и 5 апреля в Зязиков-Юрте, а силовики при этом оба раза понесли потери. 7 апреля один из четырех разыскиваемых (Амир Боков) сдался полиции, на следующий день стало известно о задержании еще одного, Микаила Мошхоева. В розыске оставались Амирхан Гуражев и Адам Оздоев. В июле силовики увеличили до 5 миллионов рублей размер вознаграждения за информацию о Гуражеве и Оздоеве.

Подробности серии инцидентов в марте-апреле 2023 года в Ингушетии собраны в справке "Кавказского узла" "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.